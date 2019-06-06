 Розкрадання в "Укроборонпромі": прокуратура висунула підозри керівництву ДП "Харківський бронетанковий завод" і детективу НАБУ. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресс-службу ГПУ.
Процесуальними керівниками - прокурорами САП оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, колишньому генеральному директору ДП "Харківський бронетанковий завод" та діючому його першому заступнику, який також обіймає посаду головного інженера, в розтраті майна, що спричинило збитки державі на суму понад 9 млн грн, що підтверджується відповідними висновками експертиз.
Крім того дано оцінку діям детектива НАБУ, який у 2016 році мав розслідувати цю справу. Йому повідомили про підозру.
"Як сказано в тексті підозри, "ймовірно за вказівкою свого, невстановленого поки слідством, керівництва", детектив НАБУ вирішив згорнути цю справу, відкликавши її з експертизи, хоча мав усі підстави завершити її і вийти на той результат, на який сьогодні вийшли ДБР, ГПУ і САП", - зазначив генпрокурор Луценко.
Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Крім того, в розслідуванні фігурували окремі співробітники Національного антикорупційного бюро.
23 квітня НАБУ завершило внутрішнє розслідування щодо своїх співробітників, які фігурували в листуванні з розслідування журналістів Bihus.info. Матеріали внутрішнього розслідування передали Дисциплінарній комісії.
трубы поразгружали или территорию подмели бы
хоть какая-то польза была бы
Очень хочется, знаете, сравнить с 450 миллиардами выведенными Коломойским в офшоры, через Приват.
Стоила ли канитель потраченных на расследование денег и слив украинской независимости паРашке?
https://newsone.ua/news/politics/ukradennye-s-privata-denhi-nashlis-v-offshorakh-zelenskoho-aktivisty.html
Причем, не только в Украине, но и в США.
Так, что продажность наших судов его не спасет.
Набушник, который отложил дело...
Сколько бабок отлистал беня его шефу и сколько досталось набушнику?
Я, на месте сытника, взял бы в штат почти пенсионера, поручил бы ему "хранить" дело, сразу после слива отправлял бы на хорошую пенсию, на которой получил бы пенсионер судимость условно, как и будет, и особняк на маму.