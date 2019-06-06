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 Розкрадання в "Укроборонпромі": прокуратура висунула підозри керівництву ДП "Харківський бронетанковий завод" і детективу НАБУ. ВIДЕО

Генеральний прокурор Юрій Луценко, перший заступник директора ДБР Ольга Варченко і керівник САП Назар Холодницький повідомили про результати розслідування кримінальних проваджень за фактами розкрадання коштів Державного концерну "Укроборонпром", а також вчинення кримінального злочину з метою приховування злочину працівником НАБУ, який розслідував згадані зловживання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресс-службу ГПУ.

Процесуальними керівниками - прокурорами САП оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, колишньому генеральному директору ДП "Харківський бронетанковий завод" та діючому його першому заступнику, який також обіймає посаду головного інженера, в розтраті майна, що спричинило збитки державі на суму понад 9 млн грн, що підтверджується відповідними висновками експертиз.

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Крім того дано оцінку діям детектива НАБУ, який у 2016 році мав розслідувати цю справу. Йому повідомили про підозру.

"Як сказано в тексті підозри, "ймовірно за вказівкою свого, невстановленого поки слідством, керівництва", детектив НАБУ вирішив згорнути цю справу, відкликавши її з експертизи, хоча мав усі підстави завершити її і вийти на той результат, на який сьогодні вийшли ДБР, ГПУ і САП", - зазначив генпрокурор Луценко.

Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Крім того, в розслідуванні фігурували окремі співробітники Національного антикорупційного бюро.

23 квітня НАБУ завершило внутрішнє розслідування щодо своїх співробітників, які фігурували в листуванні з розслідування журналістів Bihus.info. Матеріали внутрішнього розслідування передали Дисциплінарній комісії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3131001
 
   
 Топ коментарі
 
Опубликуйте сумму, СУММУ хищения!!!
Очень хочется, знаете, сравнить с 450 миллиардами выведенными Коломойским в офшоры, через Приват.
Стоила ли канитель потраченных на расследование денег и слив украинской независимости паРашке?
Хищения в "Укроборонпроме": прокуратура выдвинула подозрения руководству ГП "Харьковский бронетанковый завод" и детективу НАБУ - Цензор.НЕТ 6843
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Сытник в Козине договорился, что их никто не тронет. Вы бы своих друзей или родичей отдали был под суд?)
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Свинарчуки в Раду підуть..ПЄС.. Розкрадання в "Укроборонпромі": прокуратура висунула підозри керівництву ДП "Харківський бронетанковий завод" і детективу НАБУ - Цензор.НЕТ 8206 Партія Еднання Свинарчуків.
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Свинарчуки и ленинская кузня, конечно, не при делах...
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І скільки танків можна було б капітально відремонтувати на накрадені кошти?
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За эти деньги Сытник отдыхает регулярно и машины покупает. Недавно вон с Сарнах отдохнул шикарно
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у свыни около маетка шины горят, сейчас к свинярчукам идут- мародерам по заслугам!!
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на завод бы лучше военный пошли,

трубы поразгружали или территорию подмели бы

хоть какая-то польза была бы
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ну так свинярчуки пусть на завод и пойдут, не мародерить ведь всегда
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Опубликуйте сумму, СУММУ хищения!!!
Очень хочется, знаете, сравнить с 450 миллиардами выведенными Коломойским в офшоры, через Приват.
Стоила ли канитель потраченных на расследование денег и слив украинской независимости паРашке?

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Найдут 300 гривень недостачи, но зелебобики в припадке истерики будут три месяца верещать.
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По твоєму вимагати справедливості-це верещати?! Далеко свиноголові зайшли, потрібно вже повертати...
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Ну так все вопросы к Порошенко и Гонтаревой. И они прозвучат, поверь, порохобот. Всему своё время.
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При чем здесь Петя ? Деньги в офшоре на счетах Зеленского. Когда возвращать украденное будут ?
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А дело против него открыли или петруха не разрешил?
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Против кого - Коломойского? Да, дело открыто.
Причем, не только в Украине, но и в США.
Так, что продажность наших судов его не спасет.
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А что не арестовывают,луцик назначенный потрохом саботирует дело видать за взятки от бени.
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Гарант с этим что то надо делать этот инициативный дурак хуже стихийного бедствия.После него прокуороским не отмыться только тотальное увольнение и новый набор.Его подозрение набу это же на роман тянет.,Вероятно'-это одна из версий. ,Неустановленно,-нет фактов.Результа это дело в суде а не какой то мифический ,тот результат'Одна ганьба с этим югиком.
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Мне другое интересно...
Набушник, который отложил дело...
Сколько бабок отлистал беня его шефу и сколько досталось набушнику?
Я, на месте сытника, взял бы в штат почти пенсионера, поручил бы ему "хранить" дело, сразу после слива отправлял бы на хорошую пенсию, на которой получил бы пенсионер судимость условно, как и будет, и особняк на маму.
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Ну понятное дело, Сытнику проще свалить все на одного детектива, чем подставить себя и своего зама
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А Житомирский, Николаевский, Киевский БТЗ? А все авиаремонтные заводы? А все иное?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниРозкрадання в "Укроборонпромі": прокуратура висунула підозри керівництву ДП "Харківський бронетанковий завод" і детективу НАБУ. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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