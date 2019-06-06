 Немає ніякої економічної блокади Донбасу, є питання тимчасової заборони переміщення вантажів, - Кучма. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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"Немає ніякої економічної блокади. Шановне товариство, почитайте рішення Ради національної безпеки та оборони й потім указ (п'ятого президента України Петра. - Ред.) Порошенка. Це тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення. Яка це блокада?" - сказав він на прес-конференції в Адміністрації президента України в четвер.
Нагадуємо 5 червня стало відомо, що українська делегація на засіданні ТКГ в Мінську запропонувала обговорити зняття економічної блокади з ОРДЛО.
https://www.youtube.com/watch?v=Nr8ifJhw3fQ&lc=z22mjlhbyyrrzrivpacdp4324z5bcctblfwj11pywcxw03c010c.1559829449869549
- Блокаду ввели только в 2017 году
- Блокаду ввели после 2 месяцев протеста активистов
- Порошенко до последнего был против блокады.
Це Serg Marco, він же Карпюк Олександр, який сьогодні буде бажати всього поганого людям з кепською пам'яттю. А саме людям, які забули події 2014-2015 років.
Вчора було офіційно оголошено, що ЗСУ вийшли на позицію «Дерзкая» під Маріуполем. І це дійсно хороша новина, тому що мова там йде не про одну позицію, а про цілу лінію оборони, яку нарешті зруйнували, змусивши противника відступити до самого Комінтернового.
Погано лише те, що в боях за цю фортифікаційну лінію загинули кілька десятків українських воїнів за минулі три роки. І якби Комінтернівську лінію не віддав Кучма в Мінську, а ми не відвели війська, то можливо, сепари не зайшли б в Комінтернове, як до себе додому і ЗСУ не довелося б помирати за цю ділянку землі для встановлення рівновагу під Маріуполем в плані утримання стратегічних висот.
Але давайте за порядком.
У 2014 році за допомогою тристоронньої групи з Кучмою і представниками терористичних угруповань Захарченко та Плотницького, після того як ми вже один раз повірили Росії на тему «зеленого коридору» під Іловайськом і на територію України зайшли регулярні російські частини, була ініційована Мінська група. Було досягнуто домовленостей про припинення вогню, а саме: меморандум, відведення важкого озброєння на 15 км від лінії зіткнення станом на дату підписання меморандуму і формування тим самим зони безпеки, заборони на польоти бойової авіації й БПЛА та заборона встановлення мінно-вибухових загороджень в цій зоні безпеки.
26 вересня почала роботу робоча група спільного Центру по контролю і координації питань припинення вогню і поетапної стабілізації лінії розмежування сторін на сході України, до складу якої увійшли представники української сторони, моніторингова група ОБСЄ і 76 військовослужбовців ЗС РФ на чолі з заступником головнокомандувача Сухопутних військ РФ генерал-лейтенантом Ленцовим А. І. До обов'язків робочої групи входила реалізація заходів з встановлення режиму повного припинення вогню.
Підсумком цих домовленостей став той факт, що російські співробітники центру по припиненню вогню налагодили шпигунську діяльність на території України, але абсолютно проігнорували свої обов'язки під час боїв за Донецький аеропорт і Дебальцеве. Більш того, офіцери центру по припиненню вогню розвідували дані про знаходження українських військ і передавали їх російсько-колаборантським угрупованням, допомагаючи їм атакувати позиції ЗСУ. Зруйнований Донецький аеропорт, втрачена зона Дебальцевого, а потім і Комінтернівська лінія - ось наочний показник того чого варті домовленості з Росією. Після того, що сталося Кучма був вигнаний з Мінської групи, а Україна почала наполягати на тій позиції, що ніяких послаблень не буде, ні щодо економічних санкцій, ні щодо виборів на окупованих територіях і до того моменту, поки під український контроль не буде передана наш кордон, на якому зараз стоять росіяни.
Тому що єдина можливість запобігти російській зраді та обману - це забезпечити блокування військових колон російської техніки та військ на кордоні.
Почався процес виснажування противника. Потихеньку для Росії воювати на Донбасі ставало все дорожче, українська армія міцніла, місцевий ресурс закінчувався, а замінити всіх колаборантів кваліфікованими російськими фахівцями ставало все проблемніше.
Між Україною й окупованою територією були заблоковані всі торгові операції. Потім відбувається цікава подія. Олігарх Пінчук публікує в The Wall Street Journal статтю, в якій закликає зняти економічні санкції. За що швидко вигрібає і затуляє пельку. Але обурення народу було неабияким.
Пройшли роки, вибрали нового президента.
І ось журналісти помічають в Адміністрації Президента авто Пінчука, який таємно відвідував Зеленського, котрий раніше обіцяв обходитися без кулуарних домовленостей з олігархами. І буквально через добу після цієї таємної зустрічі несподівано в контактній групі знову з'являється Кучма, який, як ми всі знаємо, точно ніяк не пов'язаний з Пінчуком. Ой, він таки з ним пов'язаний? Який збіг!
І ось Кучма вирушає на чергову тристоронню групу щоб привезти ті ж самі угоди, яких він досяг у 2014 році, котрі й стали наслідком неготовності ЗСУ до повномасштабної атаки російських військ в районі Дебальцеве, Комінтернове та інших місцях.
Крім того, він оголосив що зробив пропозицію про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей, і це ще й було підтримано учасниками з ОРЛО та ОРДО. Несподівано, тесть Пінчука раптом просунув ідеї Пінчука, після того як Пінчук кулуарно побував у Зеленського. Торгівля на крові, як ми бачимо, може бути дуже очевидною.
Не можна допустити, аби Кучма, Пінчук і Зеленський відхилилися від курсу Мінських угод. Не можна дозволити полегшити ціну окупації Донбасу для Росії. Не можна відводити ЗСУ від лінії зіткнення до того, як буде переданий кордон, бо це єдине, що унеможливить нанесення удару росіянами по позиціях українських воїнів. Перший крок повинен бути, як мінімум, - повернення територій і виконання хоча б тієї лінії поділу, яка була узгоджена Росією у 2014 році, а потім віроломно нею ж і порушена.
Згідно з тою лінією розмежування Дебальцеве - наше, Саханка - наша. Десятки населених пунктів були окуповані після підписання Мінських угод, захоплені армією колаборантів. Ми вже втратили людей, які життями заплатили, щоб забрати частину окупованої території та повернути стратегічні місця на карті. І зараз всі ці досягнення планують злити без отримання будь-яких гарантій натомість. Більш того, цей злив українських інтересів нам викладають як велику перемогу.
Так, ми розуміємо, що альтернативи Мінським угодам немає. Але альтернатива зради українських інтересів, використовуючи мінський формат - є!
І ми вимагаємо не відводити ЗСУ з лінії зіткнення до передачі кордону під контроль українських військ. Ми вимагаємо не знімати економічну блокаду з території ОРДЛО.
І ми вимагаємо від вас підтримати ці вимоги разом з нами!
Спікер партії з військових питань Serg Marco.
"Кто тебе дал право Украиной торговать?!" - орал на этого ублюдка Макаров(ген конструктор КБЮ) и ****** его палкой по голове. Забыл гнида?! А Днепр помнит!
Леня - ты мразь ! и Зеленский - мразь !