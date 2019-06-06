 Немає ніякої економічної блокади Донбасу, є питання тимчасової заборони переміщення вантажів, - Кучма. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Немає ніякої економічної блокади. Шановне товариство, почитайте рішення Ради національної безпеки та оборони й потім указ (п'ятого президента України Петра. - Ред.) Порошенка. Це тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення. Яка це блокада?" - сказав він на прес-конференції в Адміністрації президента України в четвер.

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Нагадуємо 5 червня стало відомо, що українська делегація на засіданні ТКГ в Мінську запропонувала обговорити зняття економічної блокади з ОРДЛО.