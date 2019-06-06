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Все про:Зеленський (1611) плагіат (22) Порошенко (9002)

 "Не треба використовувати слово "плагіат". Це абсолютно нормально", - Порошенко щодо промови Зеленського в Брюсселі. ВIДЕО

Експрезидент Петро Порошенко підтвердив, що чинний глава держави Володимир Зеленський навів його слова під час виступу в Брюсселі.

Про це він сказав під час брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Найперше Порошенко висловив вітання з приводу того, що візит Зеленського в Брюссель відбувся.

"Друга позиція, що у переговорах було чітко зазначено, а я повністю поділяю цю фразу, щодо абсолютної необхідності співпраці з НАТО. При чому, це абсолютно серйозно, це не тролінг, не треба використовувати слово плагіат чи не плагіат. Це абсолютно нормально", - сказав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АП відповіла на звинувачення в плагіаті: Це диверсія. Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки

"По-перше, я наголошую, що ці слова народилися у моєму офісі. Але, по-друге, я дуже ціную, що Україна говорить однією мовою і щодо інтеграції в НАТО, і щодо інтеграції в ЄС", - додав він і зазначив, що разом з тим, хотів би почути від Зеленського більше.

Зокрема, він наголосив, що у Брюсселі президенту треба було б обговорити енергетичний, шенгенський союз тощо.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко заявив, що на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском Володимир Зеленський використав кілька абзаців із виступу Петра Порошенка.

В АП заявили, що це диверсія: Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130960
 
   
 Топ коментарі
 
акуратней, а то зелебеня обидится и развернет лыжи в тайгу...
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культурно опустил.
хотя от комика все ожидали, что хоть у него язык будет подвешен, как у распорядителя на свадьбе и тексты будут оригинальные, а оно косноязычное и тексты ворованные
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Петро Олексійович Порошенко етнічний УКРАЇНЕЦЬ.
«Першоджерелом фейка " Вальцман "- є РОСІЙСЬКИЙ сайт ФСБ, ari.ru " Агентство Русской Информации".
Вперше, згадка про П.О.Порошенко, як про «Вальцмана», було на blog.yandex.ru, датованим 9 вересня 2005 р. Саме посилання не працює, але залишився запис в кеші Яндекса.
У Петра Олексійовича Порошенка:
- батько: Олексій ІВАНОВИЧ Порошенко - українець.
- мати: Євгенія СЕРГІЇВНА Григорчук (в заміжжі - Порошенко) - українка.
А ось якби його батько взяв прізвище його матері, то в такому випадку він був би Петро Олексійович Григорчук. »
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Народу України набрид єврей Порошенко, тому він вибрав українця Зеленського.
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Ну.

Поміняли Вальцмана на Голобородька...
Хохли оні сукі умниє.
Це ж треба так примудритись, регулярно завойовувати, а потім зливати свою Державність московському Улусу.
Українці завойовують, а хохли зливають.
І так 500 років,
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Вперше, згадка про П.О.Порошенко, як про «Вальцмана», було ТОДІ КОЛИ НАВІТЬ ПРО ІНТЕРНЕТ ЩЕ НЕ ЗДОГАДУВАЛИСЬ...
-а уж про репресії до юного януковича комуністичною владою...ото так,і судимості не зняли а реабілітували як політичного...
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Чому ви не можете змиритися, що ваш клоун обісрався і шукаєте докази що наваляв йому в труси хтось інший? "Не треба використовувати слово "плагіат". Це абсолютно нормально", - Порошенко щодо промови Зеленського в Брюсселі - Цензор.НЕТ 9071
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Сколько "врагов народа" поразвелось, того народа, который 73%, и не сосчитать.
И куда только смотрит полиция, когда в детей не стреляет.
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На тебя что, Зеля выдохнул после затяжки?
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для порепанной истоты у меня есть определение - мудило, для дряхлого кнура - гнида!
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Так Вовка виграв хоч якісь гроші, чи нє, хто скаже? Заржав хто-небудь, чи не получилося розсмішить брюсельських коміків? Такого тєкста по буржуйському забацав з листочка, шо должні були розсміяцця.
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Есть для этого соответствующие инстанции, кот. мы кормим налогами.
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Грінпісу на вас нема. Кота слід годувати м'ясом і не відправляти на небезпечні завдання.
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Ну списал студент пару страниц из хрестоматии в свой реферат. Он же учится. Не велика беда.
Постепенно, за 5 лет научится говорить не заикаясь и так, что бы его могли понять хоть 50% слушателей.
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Так детишек еще в школе приучают ссылки на первоисточники указывать.
Но мы все знаем, что с обучением у Владимира Александровича были проблемы, хотя, судя по его последним выступлениям, он таки старется на занятиях по украинскому языку.
Надо ему "звездочки" давать наклеить в тетрадку, как школьникам дают, за успехи в занятиях.
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Ну соевые придурки считают фразу - "мы хотим вступить в ЕС и НАТО" - приватизированной Барыгой. Так шо, другим ее произносить низзя? Свынорылые, шо тут скажешь, единственная извилина соей заплыла.
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Твоему учителю лишь бы попиариться на людях
А на деле подставить подножку
Вот такой у нас учитель вранья
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Береги петя здоровье может опять будешь президентом Не голосовал за тебя только из за твоего приказчика гройсмана Газ по 8,50 зимой это катастрофа Тут и внешней агрессии не надо с таким премьером без штанов остались бы Только тарифы акцизы и цены поднимал а не уровень жизни Долбанный сеньор помидор а не премьер
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На червень вартість вже 8,80, стало значно краще.
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"Не голосовал за тебя только из за твоего приказчика гройсмана"
ВР же відповдає за економіку?
Цього разу не промахнись на виборах. Не піймайся на популістів.
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верховная рада утверждает кандидатуру премьера
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"Газ по 8,50 зимой это катастрофа" - Вранье, катастрофа это когда стоимость газа установлена на уровне 3,0, но ты готовишь суп на костре, там же заодно и греешься, так как собственники нефтегазовых полей типа Ахметова, Шуфрича, Онищенко , Злочевского и их гоп-компаний гонят газ мимо твоей хаты в Европу за 10,0
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Типа - широкий жест и знатный троллинг в одном флаконе .
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Для начала разместите два видео, где Петя и Зеля произносят этот кусок, с датами, а потом поговорим.
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Может тебе еще разместить видео - где народ на майдане скандирует - Украина - це Европа?
Шо, Свыня и это приватизировала? "Не треба використовувати слово "плагіат". Це абсолютно нормально", - Порошенко щодо промови Зеленського в Брюсселі - Цензор.НЕТ 5455
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слухай, ти так гармонійно виглядаєш у спамі. Мабуть зашлю тебе туди.
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Гы..., свынораст детектид.... "Не треба використовувати слово "плагіат". Це абсолютно нормально", - Порошенко щодо промови Зеленського в Брюсселі - Цензор.НЕТ 9861
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здається, ти навіть на свиню не тягнеш. Скоріше на хробака.
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Главное чтобы Зеленский не пошёл по пути Свинарчуков
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Не пойдет, не переживайте. Он просто возьмет свиарчуков в молодую команду министрами...
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Ось справжній Президент України!!!!
РЕСПЕКТ, Петро Олексійовичу!
РЕСПЕКТ, Пане Президенте України!!!
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у меня даже картинка к твоему комменту есть.
на ней и первый и второй. "Не треба використовувати слово "плагіат". Це абсолютно нормально", - Порошенко щодо промови Зеленського в Брюсселі - Цензор.НЕТ 8979
"Не треба використовувати слово "плагіат". Це абсолютно нормально", - Порошенко щодо промови Зеленського в Брюсселі - Цензор.НЕТ 7782
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Молодець Порох. Не опускається до особистих розбірок коли на кону доля держави! Вчинок справжнього Президента!
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ми в курсі що ти гівно. Та тільки нам до цього байдуже.
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Подставить подножку, а потом весело ржать в кустах - могут токо подобные животные типа парашенки.
И оно переживает о пристиже страны, когда уже сто(!!!) раз указало на ошибку Зеленского и сто раз прокукарекав этот косяк через своих штучных порохоботов?!
Какое же ты говно, парашенка
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..."престиже" - шобы не возбудились сильно особо ярые грамотеи.
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Гриша - какая тут подножка. Когда все говорят - "Путин-*****", что при этом добавляют - а знаете, это в 2014 году спели харьковские ультрас? Так и тут - в ЕС и НАТО, это что Свыня изобрела?
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Возможно, та словесная формула, о которой речь, составлена в МИД Украины, и ее в свое время читал Порошенко. И в этом нет ничего плохого, когда выработанную ранее формулу повторил новый президент... Но, в общей атмосфера генерирования больших и мелких мерзостей и капостей, эти цеголками шестерят... и таким образом. И эта очевидность заставила Порошенко как-бы... отмежеваться, выступить таким благородным мудрецом... Однако это исключение из... не делает... хорошей погоды...
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"Не надо использовать слово плагиат. Это абсолютно нормально".

Цитировать людей на много умнее тебя.
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Думка БАРИГИ нікого не цікавить.
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Вчинок справжнього чоловіка і Президента. Молодець, Петро Олексійович. Україна понад усе!
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Все больше смахивает на запланированную провокацию и пиар на ней. Текст речи Зеленского писали в МИДе.
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Та какая тут провокация. Еще на майдане народ говорил, что мы хотим в Европу. Так кто, у кого что взял? "Не треба використовувати слово "плагіат". Це абсолютно нормально", - Порошенко щодо промови Зеленського в Брюсселі - Цензор.НЕТ 737
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Та ерунда. Текст писали в МИДе, взяли готовую фразу, и что? Это что, докторская диссертация? Или литературное произведение? Свыне тоже текст там же писали.
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а чого ти до всіх пхаєшся зі своїми опусами? Робота така???
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дуже вже тобою смердить на цій сторінці. Багато якось викаків.
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некоторая часть зе-лохтората настолько тупа, что даже лень что то им обьяснять.... )))
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Особенно когда объяснить нечего, свынорасты начинают одной своей прямой извилиной вилять, которая находится прямо посреди дупы
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А зебеня читать хоть умеет?Оно что,не читало текст"своей" речи до выступления?Или у него мозг,как у попугая,способный только повторять за кем-то?
С таким "преЗЕдентом" капец стране.Завтра ему напишут,что Украина федеративный округ кацапии,и оно прочитает где-нибудь.А вы и дальше будете защищать "мальчика"-оно же не хотело,ему так написали.
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А ты думаешь, что Свыня сама себе писала тексты а не МИД готовил? Капец Украине наступил когда 54%м дебилов выбрали жадного тупого клептомана. "Не треба використовувати слово "плагіат". Це абсолютно нормально", - Порошенко щодо промови Зеленського в Брюсселі - Цензор.НЕТ 4443
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Пепа , твоя подстава не сыграла своей роли . что мертвому припарки .
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господии-як вин вже дистав! йшов би вже на заслужений покой!!
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Мені невимовно соромно коли Зелебенський патякає із листочком!
Вибрали умника, жах!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Не треба використовувати слово "плагіат". Це абсолютно нормально", - Порошенко щодо промови Зеленського в Брюсселі. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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