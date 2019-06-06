 "Не треба використовувати слово "плагіат". Це абсолютно нормально", - Порошенко щодо промови Зеленського в Брюсселі. ВIДЕО

Про це він сказав під час брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Найперше Порошенко висловив вітання з приводу того, що візит Зеленського в Брюссель відбувся.

"Друга позиція, що у переговорах було чітко зазначено, а я повністю поділяю цю фразу, щодо абсолютної необхідності співпраці з НАТО. При чому, це абсолютно серйозно, це не тролінг, не треба використовувати слово плагіат чи не плагіат. Це абсолютно нормально", - сказав Порошенко.

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"По-перше, я наголошую, що ці слова народилися у моєму офісі. Але, по-друге, я дуже ціную, що Україна говорить однією мовою і щодо інтеграції в НАТО, і щодо інтеграції в ЄС", - додав він і зазначив, що разом з тим, хотів би почути від Зеленського більше.

Зокрема, він наголосив, що у Брюсселі президенту треба було б обговорити енергетичний, шенгенський союз тощо.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко заявив, що на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском Володимир Зеленський використав кілька абзаців із виступу Петра Порошенка.

В АП заявили, що це диверсія: Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки.