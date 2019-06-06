 "Не треба використовувати слово "плагіат". Це абсолютно нормально", - Порошенко щодо промови Зеленського в Брюсселі. ВIДЕО

Про це він сказав під час брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ.
Найперше Порошенко висловив вітання з приводу того, що візит Зеленського в Брюссель відбувся.
"Друга позиція, що у переговорах було чітко зазначено, а я повністю поділяю цю фразу, щодо абсолютної необхідності співпраці з НАТО. При чому, це абсолютно серйозно, це не тролінг, не треба використовувати слово плагіат чи не плагіат. Це абсолютно нормально", - сказав Порошенко.
"По-перше, я наголошую, що ці слова народилися у моєму офісі. Але, по-друге, я дуже ціную, що Україна говорить однією мовою і щодо інтеграції в НАТО, і щодо інтеграції в ЄС", - додав він і зазначив, що разом з тим, хотів би почути від Зеленського більше.
Зокрема, він наголосив, що у Брюсселі президенту треба було б обговорити енергетичний, шенгенський союз тощо.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко заявив, що на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском Володимир Зеленський використав кілька абзаців із виступу Петра Порошенка.
В АП заявили, що це диверсія: Деякі співробітники МЗС продовжують працювати на Порошенка, ми зробимо кадрові висновки.
«Першоджерелом фейка " Вальцман "- є РОСІЙСЬКИЙ сайт ФСБ, ari.ru " Агентство Русской Информации".
Вперше, згадка про П.О.Порошенко, як про «Вальцмана», було на blog.yandex.ru, датованим 9 вересня 2005 р. Саме посилання не працює, але залишився запис в кеші Яндекса.
У Петра Олексійовича Порошенка:
- батько: Олексій ІВАНОВИЧ Порошенко - українець.
- мати: Євгенія СЕРГІЇВНА Григорчук (в заміжжі - Порошенко) - українка.
А ось якби його батько взяв прізвище його матері, то в такому випадку він був би Петро Олексійович Григорчук. »
Поміняли Вальцмана на Голобородька...
Хохли оні сукі умниє.
Це ж треба так примудритись, регулярно завойовувати, а потім зливати свою Державність московському Улусу.
Українці завойовують, а хохли зливають.
І так 500 років,
-а уж про репресії до юного януковича комуністичною владою...ото так,і судимості не зняли а реабілітували як політичного...
И куда только смотрит полиция, когда в детей не стреляет.
Постепенно, за 5 лет научится говорить не заикаясь и так, что бы его могли понять хоть 50% слушателей.
Но мы все знаем, что с обучением у Владимира Александровича были проблемы, хотя, судя по его последним выступлениям, он таки старется на занятиях по украинскому языку.
Надо ему "звездочки" давать наклеить в тетрадку, как школьникам дают, за успехи в занятиях.
А на деле подставить подножку
Вот такой у нас учитель вранья
ВР же відповдає за економіку?
Цього разу не промахнись на виборах. Не піймайся на популістів.
І весь економічний блок міністрів.
Шо, Свыня и это приватизировала?
РЕСПЕКТ, Петро Олексійовичу!
РЕСПЕКТ, Пане Президенте України!!!
на ней и первый и второй.
И оно переживает о пристиже страны, когда уже сто(!!!) раз указало на ошибку Зеленского и сто раз прокукарекав этот косяк через своих штучных порохоботов?!
Какое же ты говно, парашенка
Цитировать людей на много умнее тебя.
С таким "преЗЕдентом" капец стране.Завтра ему напишут,что Украина федеративный округ кацапии,и оно прочитает где-нибудь.А вы и дальше будете защищать "мальчика"-оно же не хотело,ему так написали.
Вибрали умника, жах!