 "Що обере Кучма - інтереси країни чи інтереси свого зятя олігарха Пінчука?" - журналіст Ткач про призначення Кучми представником України в Мінську. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Ткач опублікував відеозвернення на своїй сторінці в соцмережі.

"Його зять Віктор Пінчук з осені минулого року перебуває в санкційному списку Російської Федерації і тому має проблеми з реалізацією своїх труб у Росії. І ось у мене запитання - як ви вважаєте, що обере Кучма, якщо буде мати вибір між державними інтересами України та інтересами його зятя олігарха Віктора Пінчука?" - каже Ткач.

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