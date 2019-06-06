 "Що обере Кучма - інтереси країни чи інтереси свого зятя олігарха Пінчука?" - журналіст Ткач про призначення Кучми представником України в Мінську. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Ткач опублікував відеозвернення на своїй сторінці в соцмережі.
"Його зять Віктор Пінчук з осені минулого року перебуває в санкційному списку Російської Федерації і тому має проблеми з реалізацією своїх труб у Росії. І ось у мене запитання - як ви вважаєте, що обере Кучма, якщо буде мати вибір між державними інтересами України та інтересами його зятя олігарха Віктора Пінчука?" - каже Ткач.
Брехня - поджигает!
Из власть имущих кого не возьми, он или ************ или патриот своего бабла!
"Странное, согласитесь, занятие - обсуждать «повестку устойчивого развития» с группой граждан, окопавшихся у власти двадцать лет назад и совершенно не собирающихся уходить.
Гнусность, откуда ни посмотри, - разговаривать про глобализацию там, где полицейские пытают задержанных, тюремщики - заключенных, где суд всегда на стороне палачей, и ни звука не доносится наружу. - пишет Виктор Шендерович в "Монологе в пустоту" по другому поводу... https://echo.msk.ru/blog/shenderovich/2439959-echo/ Возможно, то какой-то хитрый ход... Однако, мы не понимаем его сути.. А вот порошенковской брати подбросили "аргументов" в их войне против Украины...