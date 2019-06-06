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Все про:Зеленський (1611) Кучма (302) Пінчук (73) Росія (17376) Мінськ (463) мінські угоди (1546)

 "Що обере Кучма - інтереси країни чи інтереси свого зятя олігарха Пінчука?" - журналіст Ткач про призначення Кучми представником України в Мінську. ВIДЕО

Журналіст проекту "Схеми" Михайло Ткач звернувся до Президента України Володимира Зеленського зі спеціальним відеозверненням, в якому поставив під сумнів призначення представником України на переговорах у Мінську другого президента України Леоніда Кучми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Ткач опублікував відеозвернення на своїй сторінці в соцмережі.

"Його зять Віктор Пінчук з осені минулого року перебуває в санкційному списку Російської Федерації і тому має проблеми з реалізацією своїх труб у Росії. І ось у мене запитання - як ви вважаєте, що обере Кучма, якщо буде мати вибір між державними інтересами України та інтересами його зятя олігарха Віктора Пінчука?" - каже Ткач.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130909
 
   
 Топ коментарі
 
да главное, что вы зедебилы, всем довольны
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Кучма просто розвинув геніяльну ідею Володимира Зеленського, який заявляв, що для припинення війни потрібно "просто прекратить стрелять". Але розвинув не менш геніяльно: потрібно просто припинити стріляти у відповідь.
Друга геніяльна пропозиція Кучми - припинити блокаду Донбасу - безперечно дуже "сприятиме" збереженню і посиленню санкцій щодо Росії з боку ЕС. Якщо Україна сама не збирається боротися проти окупації своїх територій, то нащо це Европі? Там давно багато хто мріє про відновлення стосунків з Росією. І добровільна капітуляція України нарешті розв'яже їм руки.
А напередодні Зеленський у Брюсселі переконував лідерів ЕС і НАТО у незмінності евроатлантичного курсу України. Згадується, як свого часу Янукович так "підписував" угоду про асоціяцію з ЕС, що ледь не затяг Україну до Митного союзу з Росією.
Саме так і виглядає капітуляція - повільна й нищівна, але непомітна для ідіотів. Сподіваюся, це саме те, чого ви хотіли, дорогі зебіли. Цікаво, як нині почуваються борці з "торгівлею на крові".
Україна капітулює. Зеленський починає нагадувати Януковича
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Что Зе, что Кучма - предатели Украины!
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а украинский народ, походу, уже ничего не выбирает и не решает
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А при чем тут Кучма? Он лишь озвучил предложение ЗЕкоМанды. Они продумали все как всегда по малански. Если бы это в Минске озвучивал какой нибудь Разумков, то все понимали что это Зеленский. А выбрали именно тяжеловеса Кучму, что бы всех собак на него повесить.
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Хорошая новость с России - горит РашаТудей. https://twitter.com/i/status/1136576205380042752
Брехня - поджигает!
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Как не крути, а патриотов в Украине вообще не осталось!
Из власть имущих кого не возьми, он или ************ или патриот своего бабла!
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Какие-то странные заявления и ходы в Минске в отношении ЛуганДона...
"Странное, согласитесь, занятие - обсуждать «повестку устойчивого развития» с группой граждан, окопавшихся у власти двадцать лет назад и совершенно не собирающихся уходить.
Гнусность, откуда ни посмотри, - разговаривать про глобализацию там, где полицейские пытают задержанных, тюремщики - заключенных, где суд всегда на стороне палачей, и ни звука не доносится наружу. - пишет Виктор Шендерович в "Монологе в пустоту" по другому поводу... https://echo.msk.ru/blog/shenderovich/2439959-echo/ Возможно, то какой-то хитрый ход... Однако, мы не понимаем его сути.. А вот порошенковской брати подбросили "аргументов" в их войне против Украины...
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Кучма - зрадник, який готує капітуляцію України. Кучму - геть.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Що обере Кучма - інтереси країни чи інтереси свого зятя олігарха Пінчука?" - журналіст Ткач про призначення Кучми представником України в Мінську. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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