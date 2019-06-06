 "Героям війни відмовляють у праві бути українцями", - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 6 червня, активісти Національного корпусу пікетують Верховну Раду з вимогою ухвалити законопроєкт №3433 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України).
"Іноземні добровольці, які підтримали нас у війні з Росією, як ніхто інший гідні отримати українське громадянство і правові гарантії від держави. Особливо в умовах, коли щорічно набагато більше людей корупційним шляхом в обхід закону і так отримують українські паспорти. Більшість добровольців-іноземців сьогодні перебувають фактично на нелегальному становищі під загрозою екстрадиції. Вихідцям із Росії або Білорусі в такому разі в кращому випадку загрожує в'язниця! Законопроєкт №3433 вирішує цю та інші проблеми, полегшуючи отримання українського паспорта іноземними добровольцями, які на передовій заслужили бути громадянами України", - заявили організатори мітингу.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Почему об этом молчат?
Там вся ваша кодла - привет, ксения Рвут попу против блокады ОРДЛО и поносят активистов
Скажите сами, Алла- вас там нет? Мне лень искать.
ЗАЧЕМ сейчас снимать официальную блокаду?
Контролируемые предприятия на неподконтрольной территории - слышали уже.
Вот только эти предприятия благодаря схемам Роттердам обагатили Ахметова в разы, ввергли народ Украины в нищету, уменьшили денежные вливания путена в лугандонии За интерес Порошенко пока умолчим - это предмет разбирательства карательных органов
Пока не было их конкретных заяв по этому поводу.
С этим что-то не так?
"Контролируемые предприятия на неподконтрольной территории - слышали уже."
Савченко: Боевики, убивавшие украинских солдат, настоящие мужчины,
а вот наши много о себе думают.
https://www.dialog.ua/ukraine/179447_1558640630
Савченко сказала: "У Донбасса есть своя гордость. У очень многих людей с Востока есть своя гордость. Мы не говорим сейчас о вате, но берем тех, кто хоть и является коллаборантами и взял оружие и идет воевать против Украины, но у них есть гордость, они на риск идут также быть убитыми".
В это же время она резко высказалась насчет жителей Западной Украины, отметив, что у них "есть больше гонор и гордыня".
Помню ее "гордых рыцарей" Захарченко и Моторылу...
Могу подкинуть еще подобных похвал от Надюхи.
"Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/420584/******************************************************************************************************
Хотя бы какая-то критика в их адрес от нее была?
палаточный городок и пока все бойцы не получат
палатки
действия
никто не спорит
с Михо 2 прое..а
1 ассоциация грузин-вор2 барыги, так мусора называют предпринимателей(не последняя сила майданов)
Президент - самый высокий пост в стране. И некогда и нечего сопли жевать. Скидок не будет.
а эти ряженные придурки акции устраивают, для которых сейчас точно не время.