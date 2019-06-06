 "Героям війни відмовляють у праві бути українцями", - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Сьогодні, 6 червня, активісти Національного корпусу пікетують Верховну Раду з вимогою ухвалити законопроєкт №3433 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України).

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"Іноземні добровольці, які підтримали нас у війні з Росією, як ніхто інший гідні отримати українське громадянство і правові гарантії від держави. Особливо в умовах, коли щорічно набагато більше людей корупційним шляхом в обхід закону і так отримують українські паспорти. Більшість добровольців-іноземців сьогодні перебувають фактично на нелегальному становищі під загрозою екстрадиції. Вихідцям із Росії або Білорусі в такому разі в кращому випадку загрожує в'язниця! Законопроєкт №3433 вирішує цю та інші проблеми, полегшуючи отримання українського паспорта іноземними добровольцями, які на передовій заслужили бути громадянами України", - заявили організатори мітингу.









































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ