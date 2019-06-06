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 "Героям війни відмовляють у праві бути українцями", - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти Національного корпусу пікетують Верховну Раду з вимогою ухвалити законопроєкт, який регламентує питання отримання українського громадянства добровольцями, які воювали на Донбасі за Україну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 6 червня, активісти Національного корпусу пікетують Верховну Раду з вимогою ухвалити законопроєкт №3433 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство?" - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Іноземні добровольці, які підтримали нас у війні з Росією, як ніхто інший гідні отримати українське громадянство і правові гарантії від держави. Особливо в умовах, коли щорічно набагато більше людей корупційним шляхом в обхід закону і так отримують українські паспорти. Більшість добровольців-іноземців сьогодні перебувають фактично на нелегальному становищі під загрозою екстрадиції. Вихідцям із Росії або Білорусі в такому разі в кращому випадку загрожує в'язниця! Законопроєкт №3433 вирішує цю та інші проблеми, полегшуючи отримання українського паспорта іноземними добровольцями, які на передовій заслужили бути громадянами України", - заявили організатори мітингу.

Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 01
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 02
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 03
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 04
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 05
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 06
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 07
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 08
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 09
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 10
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 11
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 12
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 13
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 14
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 15
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 16
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 17
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 18
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 19
Героям війни відмовляють у праві бути українцями, - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130900
 
   
 Топ коментарі
 
"Снять блокаду с ОРДЛО и не стрелять в ответ" Нацкорпус устраивает?
Почему об этом молчат?
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скоро тут "прокуратура денеер" будет судить "карателей" а они льгот требуют. Збл блд.
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Тупняк какой то )) На Донбассе щас Родину сдают врагу...А они шкурные интересы пропихиват ))
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Нацкорпус пикетирует Раду? єто все шо вас озаботило в последнее время?
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Тупняк какой то )) На Донбассе щас Родину сдают врагу...А они шкурные интересы пропихиват ))
 показати весь коментар
 
 
скоро тут "прокуратура денеер" будет судить "карателей" а они льгот требуют. Збл блд.
 показати весь коментар
 
 
"Снять блокаду с ОРДЛО и не стрелять в ответ" Нацкорпус устраивает?
Почему об этом молчат?
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Потому что футболки беркутовской раскраски и маски на лицах...
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Открыл на минутку архив Цензора - середина февраля 2017
Там вся ваша кодла - привет, ксения Рвут попу против блокады ОРДЛО и поносят активистов
Скажите сами, Алла- вас там нет? Мне лень искать.
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ДО той блокады согласно Минским договоренностям предприятия были зарегистрированы и платили налоги в украинский бюджет. После стихийной блокады предприятия были отжаты в пользу Курченко, все налоги остаются в ОРДЛО.
ЗАЧЕМ сейчас снимать официальную блокаду?
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Хорошо, хоть не стали отпираться.
Контролируемые предприятия на неподконтрольной территории - слышали уже.
Вот только эти предприятия благодаря схемам Роттердам обагатили Ахметова в разы, ввергли народ Украины в нищету, уменьшили денежные вливания путена в лугандонии За интерес Порошенко пока умолчим - это предмет разбирательства карательных органов
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Жду разборок новой власти с Роттердамом++.
Пока не было их конкретных заяв по этому поводу.

С этим что-то не так?
"Контролируемые предприятия на неподконтрольной территории - слышали уже."
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то як там щодо нових ініціатив кучми,тобто преЗедента щодо донбасу? а нацжони??? шось не чутно ще таких партіотів як зімін-соболєв,парасюка та вомбата комбата...дупа бєні не менш солодка за його гроші
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Одними лозунгами ничего не добьются от этих уродов.Надюху надо звать.У неё есть хороший план
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О да! У Надюхи зачетный план.

Савченко: Боевики, убивавшие украинских солдат, настоящие мужчины,
а вот наши много о себе думают.

https://www.dialog.ua/ukraine/179447_1558640630
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Ты сама статью читала? Где там о настоящих мужчинах? Заголовок передёрнули для таких,как ты и все,дальше можно не читать.
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Конечно читала.

Савченко сказала: "У Донбасса есть своя гордость. У очень многих людей с Востока есть своя гордость. Мы не говорим сейчас о вате, но берем тех, кто хоть и является коллаборантами и взял оружие и идет воевать против Украины, но у них есть гордость, они на риск идут также быть убитыми".
В это же время она резко высказалась насчет жителей Западной Украины, отметив, что у них "есть больше гонор и гордыня".

Помню ее "гордых рыцарей" Захарченко и Моторылу...
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Это был заголовок, который придумала не я. Кроме него я дала ссылку на саму статью, в которой есть только комплиментарные слова Надюхи о мерзавцах.

Могу подкинуть еще подобных похвал от Надюхи.

"Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/420584/******************************************************************************************************

Хотя бы какая-то критика в их адрес от нее была?
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одной акцией, нет
палаточный городок и пока все бойцы не получат
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Ну и,шо? Пол года городок стоял.Потом разогнали и Михо выкинули.Нужны радикальные меры.
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акция
палатки
действия
никто не спорит
с Михо 2 прое..а
1 ассоциация грузин-вор2 барыги, так мусора называют предпринимателей(не последняя сила майданов)
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все просто - указ президента и гражданство получено - но надо именно возле Рады тусоваться а не у АП
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И что ж предыдущий президент за целых 5 лет не соизволил?
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И это теперь оправдывает нового президента?
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Конечно оправдывает, т. к. 5 лет больше чем 2 недели
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Что меня удивило когда Трамп стал, пусть будет случайно, президентом, так ето то что он уже на следующий день подписал закон о стене с Мексикой. То есть у него была четкая программа и он сразу же стал её реализовывать.
Президент - самый высокий пост в стране. И некогда и нечего сопли жевать. Скидок не будет.
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Там Зеленский Украину сдает,
а эти ряженные придурки акции устраивают, для которых сейчас точно не время.
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Украину сдает?кто?клован? Да вы шо? От как неожидано!если на выборах думали жопой ,верили вголобородько.а тут засада. Колван не голобородько.так шо теперь не обижайтесь....
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Незабаром вас всіх в каталжку запруть за вбивства мірнаго насілєнія дамбаса.
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Люди честно боролись на передовых рубежах защиты интересов единственного народного министра авакова и заслужили!
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Когда Аваков уйдёт в отставку, а то забыли уже про него.
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......а я вот ВСЁ про тех студентов думаю которых тогда побили на Майдане и за них НАРОД заступился . Где они сегодня ??? поди уже ВЫРОСЛИ , РАБОТАЮТ ???? какова их жизненная позиция к СЕГОДНЯШНЕМУ происходящему ???? интересно .
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Прячутся. Люди узнав из-за кого началось все это адище и прибить могут.
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Не позорьте твари громкое название националиста. Шуруйте до антиукраинского логова АП и прессуйте там украинофоба ...резидента ЗЕ.. со всей его продажной командой ЗЕбилов как блокировали Порхатого . И гоните крепко дубася убийцу Гонгадзе и продажного кремлёвского холуя Иуду - кучму . Или вы не националисты Украинского народа ? А националисты у кацапов из ********* паРаши, на что очень похоже .
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Всё по делу. Власти время от времени надо напоминать что они наёмные менеджеры. А то они часто забывают об етом и даже очевидные вещи не выполняют. Воевал за страну - имеешь право на гражданство.
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Так приняли закон. Теперь к кучме пойдут пикетировать?
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УКРАЇНЦЕМ НЕ МОЖНА СТАТИ. УКРАНЦЕМ НАРОДЖУЮТЬСЯ. ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР- ПАСПОРТ, НЕ ДАЄ ЗМІН В ГЕНЕТИЦІ.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Героям війни відмовляють у праві бути українцями", - Нацкорпус пікетує Раду з вимогою ухвалити закон про надання громадянства добровольцям. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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