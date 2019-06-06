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Все про:кіно (383) ліквідація (266) ЧАЕС (112) Чорнобиль (105) чорнобильці (36)

 "Я пішов туди не добровільно. Я за це відповідав", - легендарний "водолаз" Ананенко із серіалу "Чорнобиль" отримує 456 гривень "чорнобильських" на місяць. ВIДЕО

Легендарний "водолаз" із серіалу "Чорнобиль" Олексій Ананенко, який спускався під зруйнований реактор, щоб відкрити вентилі зливу води, отримує 456 гривень "чорнобильських" на місяць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Олени Лунькової на телеканалі СТБ.

За сценарієм фільму, Ананенко мав померти через два дні, але його прототип досі живий і особисто був присутній на перегляді фільму.

"Ні, не добровільно. Я за це відповідав", - говорить Ананенко у відповідь на запитання чи добровільно він пішов під зруйнований реактор.

"Чекала його, щоб записати реакцію на епізод #Chernobylhbo, де говорять, що йому залишилося жити всього кілька днів. Але реакції не було."Довго ще дивитися?" - запитав він у дружини. Він взагалі мало що пам'ятає. Справа в тому, що 2 роки тому його збила машина і кілька місяців він пролежав у комі. Дивно, людину не вбила ні ядерна, ні автомобільна аварія.

"Він того року хотів поїхати в санаторій на оздоровлення, але сказали, що немає бюджету. А коли вже був у комі, передзвонили і запропонували путівку. Я їм сказала, що вже не треба", - розповідає дружина в особистій бесіді. Хотіла зняти сюжет про серіал, а все одно вийшло про систему. Людина, яка рятувала весь світ, зараз отримує 456 гривень "чорнобильських" на місяць. Так чи змінилася система, де людське життя нічого не варте?", - пише авторка сюжету на своїй сторінці в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна та Білорусь почнуть демаркацію кордону в зоні відчуження Чорнобильської АЕС у 2019 році, - МЗС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130888
 
 
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капець, от вам і держава Україна, точніше її чинуші - оцінили життя і подвиг ЛЮДИНИ ! "Я пошел туда не добровольно. Я за это отвечал", - легендарный "водолаз" Ананенко из сериала "Чернобыль" получает 456 гривен "чернобыльских" в месяц - Цензор.НЕТ 9420
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Він рятував не тільки Україну, йому винен весь світ. Я знав чинуш, які ні разу не були на ліквідації, а поробили собі ліквідаторів.
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ти вірно написав, але всеодно), зарубіжна допомога Україні йде через місцевих чинуш!
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Разве не раша провозгласила себя правоприемником совка?
Или это только в части приобретения ништяков,а долги пусть платят другие?
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121%, кацапи забрали всі ніштяки - від золота до майна за кордоном!
а кредити - їм реструктували), по пам"яті)) вони по ленд-лізу тільки но розрахувалися,
але там є і більш прикольні моменти, нема часу) в гугл лізти!
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так-то воно так, але для України чорнобильська трагедія - це спадок від СРСР. Правонаступник СРСР - Росія, яка хоч і забрала собі все майно СРСР, але самоусунулась від обов'язків. Тому Україна вимушена тягти цей тягар (як і доречі новий об'єкт Укриття - фінансували хто завгодно, весь світ, але тільки не Росія, а утримувати буде Україна самостійно, а це теж величезні витрати). Як і пенсії радянських пенсіонерів - через них ми зараз не можемо впровадити накопичувальну систему, оскільки для працюючих зараз і так завеликим тягарем є солідарна система. Ви кажете держава і чинуші оцінили так - але ж у нас всі соціальні виплати маленькі, тому що бідна країна, мало сплачуємо податків до бюджету. Ви пробували порахувати, скільки наприклад вся Ваша родина (з дітьми, дідусями, бабусями) сплачує податків і скільки натомість отримує з бюджету (пенсії, зп бюджетників, соц. виплати, субсидії)? а ще ж треба дороги будувати, школи, дитсадки, лікарні, армію утримувати! я особисто рахував, і розумію, що обурюватись мені особливо немає чого - після всіх платежів, які моя родина отримує з бюджету, виходить що плюсовий баланс сплачених податків складає усього 1 тис. грн. на місяць. Чи багато може моя родина вимагати від держави, сплативши по суті 1 тис. грн. на місяць податків? Чи у вас по родині інша ситуація?
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Зато сколько халявщиков примазалось к чернобыльцам и получают за это надбавки и льготы.
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Одно связано с другим...были бы только настоящие чернобыльцы, без примазавшихся мерзавцев - были бы и выплаты в разы большие.
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Жалкий бездельник и нищеброд. Я в это время на БАМе грузы разные возил на Magírus-Deutz 232 D 19 (290 D 26) с прицепом и меньше 600 не получал.
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Так надо было там остаться.на *ер ты в Украину приехал?
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Я заработал свои деньги чесно. И совершенно спокойно накупил машин и создал перевозчика в 90х. И работаю много и хорошо и сейчас. А все эти псевдогерои кроме как скыглыты и выпрашивать деньги непонятно зачто могли бы попробовать и поработать.
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Поработай.
Сейчас они хорошо платят за убийства.
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В отличии от щикаладной сволочи, я чесно заработал свои деньги сначала своими руками а потом перевозкой грузов моими же машинами. А убийствами хай фсякие нацики и прочие неудачники промышляют, у которых мозгов нет научиться делать что то полезное.
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Сволочь ты сепаратистская,сейчас такие как ты промышляют убийствами украинских солдат.
Матерям бы дать тебе глаза повыцарапывать.
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Щикаладное, тебя на единственной твоей мысли замкнуло? Промышляют убийствами твои нацики тупые, так как не могут освоить никакую нормальную профессию.
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Промышляют такие как ты существа без рода без племени убийствами и грабежами.
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та да, а этот "дурак" своей жизнью рисковал, что бы тебе было где бизнес вести...
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Да да да вот прям он один все сделал, уже вижу.
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Себя ты хвалишь,а других обсираешь,даже не представляешь ,что эти люди реально спасли пол мира.А вот моё мнение, что ты хапуга и не платишь налогов.И ничего ты не создал,а просто барыжничаешь купи-продай
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Реально спасли.... Сказки это все. Реально там армия всех спасла, а ликвидаторов развелось, что собак нерезанных.
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Надо было на тебя водолазный костюм натянуть и отправить в воду 12000 рентген в сек засунуть.Лицо бы стянул думаю)Херой труда медальку получил?)
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Вообще то ты не поверишь, но в те времена он тоже получал за свою работу деньги. Так что не надо тут про благородство и бескорысность.
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Так относятся власти не только к чернобыльцам. Она( власть) о себе только беспокоится. На народ ей насрать.
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власти? совкові раби, як ви дістали. Ви влада! Коли ви зараз на вибори йшли, ви за що голосували? За тарифи, чи за те щоби влада зробила щось для ліквідаторів? І так в усьому.
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237 осіб отримали у 1986 році діагноз гостра променева хвороба. Однак після ретроспективного аналізу історій хвороби цих осіб у 1989 кількість таких діагнозів скоротилося до 134. Крім 28 ліквідаторів, які померли незабаром після опромінення, 14 із них померли в наступні 15 років, ще 16 - до 1 січня 2006 року. А скільки в нас зараз "ліквідаторів" на пільговому забезпеченні?. Мені здається вся ця історія з Чорнобилем так трагічна, але вже занад то драматизована та роздута. Скільки там нарахували ядерних бомб таких, як впало на Хіросіму та Нагасакі? І що? Природа буяє. Мутанти по лісах не бігають. Хіба, що двоногі. Европа на яку несло раціацію цвіте і пахне так як і Японія. То може тут щось не те з радіацією. Зате червонощоких ментів "ліквідаторів" з пільгами в нас тьма. Чи я не правий?
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частково - в кількості псевдо ліквідаторів, але не в розмірі небезпеки.
Ніхто вам не скаже, скільки сотень тисяч людей, у т.ч. дітей померли за цей час від онкології спровакованою цією трагедією... Скільки людей мають і будуть мати різні патології, скільки могли би прожити довше... Це не можливо вирахувати. Цим ця трагедія і страшна
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Ну, мой тесть был там несколько лет, начиная с 27 числа.
Получает 300 грн к пенсии.
А толпы экскурсантов, которые приезжали на пару дней побухать надурняк от 10000.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Я пішов туди не добровільно. Я за це відповідав", - легендарний "водолаз" Ананенко із серіалу "Чорнобиль" отримує 456 гривень "чорнобильських" на місяць. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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