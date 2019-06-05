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 "Перший штурм", - до п'ятої річниці визволення від терористів міста Красний Лиман створено документальний фільм. ВIДЕО

До п'ятої річниці визволення від терористів за допомогою штурму першого міста на Донбасі - Красного Лиману знято документальний фільм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав начальник Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

Він зазначив: "У насиченій інформаційної круговерті останніх днів мало не забули про важливу подію в історії нашої Війни за Незалежність. Саме 5 років тому - 5 червня 2014 року - над тоді ще Червоним Лиманом, а зараз просто Лиманом, знову замайорів синьо-жовтий український прапор. Місто було одночасно зі Слов'янськом захоплене російськими диверсантами і проросійськими бойовиками терористичної банди Стрєлкова-Гіркіна. Лиман став першим містом, яким сили АТО не тільки оволоділи, не тільки його зачистили, а й втримали під своїм контролем. По суті, це була перша наша успішна наступальна операція на Донбасі, необхідна тактична перемога для подальшого звільнення Слов'янська.

Саме про це - в розділі "Перший штурм" з унікальними відео бойових дій, з головним героєм епізоду Позивний Маршал (Євген Жуков) за участю Петра Порошенка, Віктора Муженка та Арсена Авакова зі, сподіваюся, майбутнього документального фільму "Слов'янськ. Початок війни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гандзюк: системне вбивство": журналісти проекту "Слідство.Інфо" презентували документальний фільм про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130831
 
   
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Фільм не дивився,але нещодавно чув на радіо Армія ФМ,розповідь одного з тих хто визволяв Лиман.Цікавий факт,до міста спочатку військові не входили,а зібрали мусарів,близько 280 штук,яким був наказ зайти в вже порожнє місто,для зачистки,так от з 280,до міста приїхали аж 8 міліціянтів.Тому місто зачищали військові.
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А еще к годовщине снимаем блокаду,даем воду,свет ,газ и платим за все сами.Зашибись.Следующим этапом-автономия боевиков на горбу Украины.
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Петро кормив наваросію доки Семенченко не організував блокаду,якщо Зеленський спробує її зняти,то піде за Петром.
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А куда порох ушел? Он здесь и скоро вернется.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Перший штурм", - до п'ятої річниці визволення від терористів міста Красний Лиман створено документальний фільм. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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