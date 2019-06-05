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Все про:ВР (4917) КС (297) розпуск (53) Тетерук (83) Алексєєв (5)

 Депутати "Народного фронту" надали в КС докази існування коаліції і просять визнати указ Зеленського про розпуск парламенту неконституційним. ВIДЕО

Коаліція "Європейська Україна" юридично і фактично існувала у Верховній Раді VIII-го скликання, тому Президент не мав права достроково припиняти повноваження парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили, про це повідомили народні депутати фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв на брифінгу біля Конституційного Суду.

"Хочу ще раз наголосити важливу і принципову річ, що в коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді VIII-го скликання, яка складалася як з депутатських фракцій, до якої також входили позафракційні народні депутати, за весь час її існування, тобто від моменту формування в листопаді 2014 року, і до фактично припинення в травні 2019 року, ніколи не було менше депутатів від більшості, тобто 226 народних депутатів", - наголосив Алексєєв.

"Саме тому ми вважаємо, що указ Президента про розпуск парламенту був прийнятий неконституційно, оскільки після оголошення про припинення існування коаліції за Конституцією є місячний термін на формування нової коаліції", - сказав він.

Алексєєв підкреслив, що на момент видачі указу про розпуск ВР відповідний термін не закінчився.

"Тому ми додатково аргументуємо нашу позицію судді-доповідачу. Звичайно, ми цю позицію будемо пояснювати безпосередньо під час слухань у Конституційному Суді", - запевнив депутат.

"Вкотре хочу звернутися до Президента Зеленського із закликом бути гарантом Конституції, на якій він присягав перед народом. Завдання Президента - забезпечувати, щоб Україна була країною верховенства права для кожного – від пересічного громадянина до чиновників найвищої ланки", - заявив Тетерук.

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Депутати Народного фронту надали в КС докази існування коаліції і просять визнати указ Зеленського про розпуск парламенту неконституційним 01
Депутати Народного фронту надали в КС докази існування коаліції і просять визнати указ Зеленського про розпуск парламенту неконституційним 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130828
 
   
 Топ коментарі
 
НФ закапывает себя все глубже.
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Тримаються за три місяці можливості деребану як вош за кожуха. Ніяк не нажеруться.
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А что за доказательства
Столько букв а об этом ни слова
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Неужели Наротный хронт и ПЕС уже с рыгами коалицию сформировали? Иначе где же суслик?
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та шоп іх нє вигналі оні готови пєрєженіца всє друг на другє - одна большая сімья - кнессет уркаїни
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Партия "политических зомби" желает бродить по Раде до осени, их не устраивает "осиновый кол"!
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Для всіх долдонів (зебілів, в т.ч.) поясню ще раз наступне про коаліцію:

Коаліція в 50%+1 в парламенті, який обирається за мажоритарною чи зміжаною системою - хоч і можлива, але при певних умовах. Коли мажоритарники складають половину складу - то така коаліція маловірогідна. Тому що: мажоритарник не залежить від рішень фракції, він може входити до фракції; а, може, і ні. Тому коаліція 50%+1 потрібна лише для затвердження камбіну (і його програми) - а потім вона може перестати існувати! Головне тоді, щоб існувала т.зв. ситуативна коаліція, яка підтримуватиме Уряд. І нині така коаліція - існує!
І чинна Конституція не обумовлює, що повинна існувати виключно коаліція 50%+1. Там просто сказано "коаліція" і не інакше!
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....яка сладається з фракцій !..А депи перед тим створюють фракції
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ну не створять постійної коаліції депутати, ПРАКТИЧНО НІКОЛИ не створять з-за мішаної системи! Тим більше 50на50 обрані! Ще 90на10 - теоретично можливо, і те...

Тому: потрібно переходити на обрання нардепів виключно як представників партій, які відповвідальні перед партіями за свої голосування по виконанню партійної програми! Тобто: вибори - виключно на пропорційній основі, бажано з відкритими списками, як і обіцяла коаліція в 2014-му в коаліційній програмі!
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Не неси чушь. Нарушая Конституцию, Калолиция,за 5 лет сидения у корыта, не только работала без конституционного большинства, но и умышленно не внесла в Регламент работы ВРУ ничего о работе парламентской коалиции. Поэтому двойные нарушители Конституции рано или поздно ответят
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Уточнення, не 5 років без більшості. Мінімум до середини 2017 року більшість там 100% була... Не знаю, що там НФ зараз видумав, але тоді більшість була.
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була, да. Потім мажоритарники почали виходити. Аое діючий Уряд призначила діюча постійна коаліція! Нехай тоді (в 2016-му) їх було 230, чи чуть менше...
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внести пропозиції по Закону можна; але, якщо з-за ситуативної коаліції нема голосів на прийняття в цілому - який смисл голосувати? Ти ж зважай, вдумайся!: в самій коаліції, в якій є мажоритарники - як правило, відсутня єдність щодо прийняття необхідних державі змін! Самим мажоритарникам (які, як правило, дуже рідко засідання відвідують) з коаліції пропоновані тобою зміни припікають; вже не кажучи про опозицію: кожна опозиція хоче дострокових виборів! І причини дострокових виборів, хоч і надумані - не збирається ліквідовувати!

І ще раз: нема там порушення Конституції! Нема! Там є невідповідність Регламенту Конституції в редакції 2004-го року, яка передбачала виключно пропорційний склад парламенту! І ліквідувати це протиріччя доцільно не змінами в Регламенті (це напівміра, як мінімум), а новим виборчим кодексом.
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На совете у Президента Парубий заявил, что в связи с тем, что в Регламенте работы ВРУ отсутствует раздел о работе парламентской коалиции, поэтому ни он, как голова Парламенту, ни канцелярия ВРУ доказательства существования коалиции предоставить не могут. На этом же совете озвучили: фракции НФ - 81 человек, БПП - 115 нардепов и значит коалиции нет и никто не оспорил.
А два нардепа вдруг взяли и нашли заветный список, приписав туда задним числом мажоритарщиков? Тетерук - боевой командир и уважаемый гражданин, пожалуйста, не скатывайся до уровня свиноботов.
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Простите, пжлста... О существовании сейчас в ВР коалиции заявили в Народном фронте? Том самом, который письмом спикеру ВР заявил о выходе из коалиции?
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Ну, якщо приймати до уваги, що коаліція нібито була, і вони з неї вийшли, то тоді відліковується місячний термін для утворення нової коаліції. Вони ж і кажуть про існування коаліції до кінця травня.
Але жодного разу не надавали поіменний список депутатів, які входили до тієї коаліції.
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Ох как некоторым хочется до последнего дня досидеть в депутатских креслах...
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Ох как некоторые боятся за 2ме яца потерять охрененный рейтинг! Ибо мыльный пузырь долго не существует.
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из 81 депутата нф иск в суд подписали только 62 , остальные понимают ,что не надо врать о коалиции, а эти всё не наворуются.
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Все банальніше. Ці 62 розраховують на місця в списку БПП, а решта - група Авакова, яка забезпечила собі місця в списку іншої політичної сили...
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Ну и прекрасно, вся эта жалкая возня отработанного материала приведет лишь к тому, что на выборах партия Зеленского наберет еще больше голосов чем могла бы.
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А чим передбачена можливість утворення "гнучкої коаліції" за участі позафракційних депутан та інших вільних радикалів?
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Зеленые заистерили😄. Что-то подозревают...
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В начале этого года Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, подержал коррупционеров. Так что не удивлюсь что и сейчас КС поддержит коррупционеров, по сути одна бригада.
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От вже гнидам сподобалося біля корита! Не відірвеш !
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Кто бы как не относился к Ю.Тимошенко, но она на много голов выше по профессионализму и опыту работы в ВР этого унтер Пришибеева по фамилии А. Тетерука, который попал в ВР, извините, по стечению обстоятельств - начало войны. но она публично заявляет, что после выхода трех фракций из коалиции в 2016г. коалиция прекратила свое существование потому, в ней не осталось 226 голосов. И я ей вынужден поверить поскольку в течение трех лет спикер ВР Парубий А. не выдал списочный состав коалиции на обращения многих органов и организаций, за что ему придется ещё отвечать. Эти сегодняшие заявления этого солдафона - это озвучивание какой-то профанации, которую они родили за эти дни. И самое главное - ВР не должна представлять интересы народа при 4% рейтинге! Это бред, который не может отрицать и КС!
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Ти офіцер,чи ти ганчірка ***** - хоча якій з мусора офіцер?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниДепутати "Народного фронту" надали в КС докази існування коаліції і просять визнати указ Зеленського про розпуск парламенту неконституційним. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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