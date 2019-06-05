 Депутати "Народного фронту" надали в КС докази існування коаліції і просять визнати указ Зеленського про розпуск парламенту неконституційним. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили, про це повідомили народні депутати фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв на брифінгу біля Конституційного Суду.
"Хочу ще раз наголосити важливу і принципову річ, що в коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді VIII-го скликання, яка складалася як з депутатських фракцій, до якої також входили позафракційні народні депутати, за весь час її існування, тобто від моменту формування в листопаді 2014 року, і до фактично припинення в травні 2019 року, ніколи не було менше депутатів від більшості, тобто 226 народних депутатів", - наголосив Алексєєв.
"Саме тому ми вважаємо, що указ Президента про розпуск парламенту був прийнятий неконституційно, оскільки після оголошення про припинення існування коаліції за Конституцією є місячний термін на формування нової коаліції", - сказав він.
Алексєєв підкреслив, що на момент видачі указу про розпуск ВР відповідний термін не закінчився.
"Тому ми додатково аргументуємо нашу позицію судді-доповідачу. Звичайно, ми цю позицію будемо пояснювати безпосередньо під час слухань у Конституційному Суді", - запевнив депутат.
"Вкотре хочу звернутися до Президента Зеленського із закликом бути гарантом Конституції, на якій він присягав перед народом. Завдання Президента - забезпечувати, щоб Україна була країною верховенства права для кожного – від пересічного громадянина до чиновників найвищої ланки", - заявив Тетерук.
Коаліція в 50%+1 в парламенті, який обирається за мажоритарною чи зміжаною системою - хоч і можлива, але при певних умовах. Коли мажоритарники складають половину складу - то така коаліція маловірогідна. Тому що: мажоритарник не залежить від рішень фракції, він може входити до фракції; а, може, і ні. Тому коаліція 50%+1 потрібна лише для затвердження камбіну (і його програми) - а потім вона може перестати існувати! Головне тоді, щоб існувала т.зв. ситуативна коаліція, яка підтримуватиме Уряд. І нині така коаліція - існує!
І чинна Конституція не обумовлює, що повинна існувати виключно коаліція 50%+1. Там просто сказано "коаліція" і не інакше!
Тому: потрібно переходити на обрання нардепів виключно як представників партій, які відповвідальні перед партіями за свої голосування по виконанню партійної програми! Тобто: вибори - виключно на пропорційній основі, бажано з відкритими списками, як і обіцяла коаліція в 2014-му в коаліційній програмі!
І ще раз: нема там порушення Конституції! Нема! Там є невідповідність Регламенту Конституції в редакції 2004-го року, яка передбачала виключно пропорційний склад парламенту! І ліквідувати це протиріччя доцільно не змінами в Регламенті (це напівміра, як мінімум), а новим виборчим кодексом.
А два нардепа вдруг взяли и нашли заветный список, приписав туда задним числом мажоритарщиков? Тетерук - боевой командир и уважаемый гражданин, пожалуйста, не скатывайся до уровня свиноботов.
Але жодного разу не надавали поіменний список депутатів, які входили до тієї коаліції.
Какого народа??