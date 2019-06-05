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 Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню, загинув один військовослужбовець ОС, - прес-центр. ВIДЕО

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Талаківки - з ручних протитанкових гранатометів; в районі Водяного - з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу Новогригорівки - з крупнокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з автоматичної стрілецької та снайперської зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Золотого-1.

"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Загинув український воїн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130818
 
 
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С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня, погиб один военнослужащий ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 714Bugnet‏ @Bugnet18 12 мин.12 минут назад
Солдаты будут в окопах под обстрелами, а мимо поезда с угольком "чухают", плюс бабло дырявым на содержание "народной милиции" и российской оккупационной администрации. Документы на товары с дыровскими печатями, гербами, флагами... Серьёзно?

С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня, погиб один военнослужащий ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6583
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Опять погибший.... Надо прекращать эту бессмысленную войну. Надо провести референдум. Спросить у украинского народа:

Вы хотите:


а) Прекратить войну, заморозить конфликт.


б) Воевать до последнего украинца.

Вот прохиндей Парубий говорит: только попробуйте остановить войну, мы вам устроим террор, земля будет гореть у вас под ногами. Интересно, что народ думает по этому поводу. Заморозить конфликт или воевать до последнего украинца?
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Заморозить конфликт - это не решение проблемы. Донбасс надо реинтегрировать в состав Украина. Замороженный конфликт способен заблокировать любые продвижения в сторону ЕС, НАТО или куда-либо.
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Прекращай.Едь к Ху..лу и проси на коленках чтоб прекратил
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Цензор.НЕТВідеоПодіїВід початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню, загинув один військовослужбовець ОС, - прес-центр. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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