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 Бійці окремого загону спецпризначення "Азов" після тривалої перерви повернулися на передову. ВIДЕО

Бійці окремого загону спецпризначення "Азов" Національної гвардії України після тривалої перерви повернулися на передову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в програмі "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспрессо".

Позиції "Азова" перебувають у районі селищ Травневе і Гладосове. На провокації ворога "азовці" відповідають адекватно, тому на їхній ділянці фронту спостерігається відносне затишшя.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130771
 
   
 Топ коментарі
 
последний абзац - отличный! и правильный смысл вложен!!!
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кацапи там тихі, бо мертві Бойцы отдельного отряда спецназначения "Азов" после длительного перерыва возвратились на передовую - Цензор.НЕТ 4952
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последний абзац - отличный! и правильный смысл вложен!!!
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Свиньями швырялись в Год Свиньи?
Святотатствовали?
Теперь давайте, смывайте кровью свои грехи перед Богами...
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Будемо надіятись,шо тепер не одна кацапська мамашка отримає груз-200.
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Они - герои ! И кого вы им в руководители выбрали?



Верховный Главнокомандующий ВСУ бегает от призыва в армию
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_5.html
два сапога - пара...
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
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Благослови Вас Господь хлопци! Вам здоровья до 100 лет и побольше зашквареной ваты
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І - що??? Бійці окремого загону спецпризначення "Азов" після тривалої перерви повернулися на передову - Цензор.НЕТ 3295
Нині там "воюють" контрактники. Так що це все - їхні проблеми.
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по некоторім даннім азовці грилят ватонаполненное поголовье бамбасса с превосходящей эффективностью.нежели иные пидроздилы ООС.
удачи,браты!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниБійці окремого загону спецпризначення "Азов" після тривалої перерви повернулися на передову. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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