 Бійці окремого загону спецпризначення "Азов" після тривалої перерви повернулися на передову. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в програмі "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспрессо".

Позиції "Азова" перебувають у районі селищ Травневе і Гладосове. На провокації ворога "азовці" відповідають адекватно, тому на їхній ділянці фронту спостерігається відносне затишшя.

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