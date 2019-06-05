 Бійці окремого загону спецпризначення "Азов" після тривалої перерви повернулися на передову. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в програмі "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспрессо".
Позиції "Азова" перебувають у районі селищ Травневе і Гладосове. На провокації ворога "азовці" відповідають адекватно, тому на їхній ділянці фронту спостерігається відносне затишшя.
Святотатствовали?
Теперь давайте, смывайте кровью свои грехи перед Богами...
Верховный Главнокомандующий ВСУ бегает от призыва в армию
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_5.html
два сапога - пара...
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
Нині там "воюють" контрактники. Так що це все - їхні проблеми.
удачи,браты!