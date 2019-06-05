EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  973  12
Матеріали за темою:
Все про:Нацполіція (7652) перевірка (361) Князєв (305)

 Князєв доручив керівництву Нацполіції перевірити всі скарги громадян на негідну поведінку співробітників поза службою: "Звіт перед суспільством - запорука вашого перебування на службі". ВIДЕО

Правоохоронці перевірять всі скарги громадян на поведінку поліцейських поза службою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції, про це заявив шеф Національної поліції України Сергій Князєв під час позапланової наради з керівниками структурних і територіальних підрозділів поліції.

"Я сьогодні дав наказ усім керівникам поліції України негайно провести перевірку всіх звернень громадян щодо неналежної поведінки співробітників поза службою. Реакція керівників підрозділів у таких випадках має бути миттєвою і жорсткою. За негідну поведінку, правопорушення в побуті співробітник повинен нести відповідальність - аж до звільнення", - заявив він.

Читайте також: МВС перегляне справи поліцейських, які поновилися на службі через суд, - Аваков

"Акцентую увагу на негайній реакції - кожне звернення громадян щодо негідної поведінки поліцейських у побуті розглядати як надзвичайну подію. Звіт перед суспільством - запорука вашого перебування на службі", - додав Князєв.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130767
 
 
 Топ коментарі
 
т.е. он признал негласно, что до этого они на эти жалобы ложили...
 показати весь коментар
 
уходи вместе с аваковым - пока вы вместе - коррупция будет только процветать. Зе руби руки ворам!
 показати весь коментар
 
Отчет перед обществом - залог вашего нахождения на службе", - добавил Князев.
А почему вашего ,а не моего.
Источник: https://censor.net.ua/v3130767
Источник: https://censor.net.ua/v3130767
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
т.е. он признал негласно, что до этого они на эти жалобы ложили...
 показати весь коментар
 
 
И после этого будут ложить, но понты заколотить нужно.
 показати весь коментар
 
 
Два фронтовика мирно попивали шнапс у стойки. Вот вчера, заметил один, тут били японского шпиона, так все били ногами, а Штирлиц - нет. Да, заметил второй отпивая большой глоток шнапса, Штирлиц - добрейший человек! (Голос за кадром: Штирлиц бил кастетом.)
 показати весь коментар
 
уходи вместе с аваковым - пока вы вместе - коррупция будет только процветать. Зе руби руки ворам!
 показати весь коментар
 
 
А в служебное время? Их намного больше
 показати весь коментар
 
 
О, проснулся. А что разве рассматривать ВСЕ обращения граждан и реагировать на них не есть ваша работа? За чей счёт вы живёте, чей хлеб едите забыли? Вас граждане кормят!!!
 показати весь коментар
 
 
Отчет перед обществом - залог вашего нахождения на службе", - добавил Князев.
А почему вашего ,а не моего.
Источник: https://censor.net.ua/v3130767
Источник: https://censor.net.ua/v3130767
 показати весь коментар
 
 
а как за жалоби во врємя служби? Я вот год бодаюсь со следоватєлямі - нє дєлают ніхрєна. Ну, ващє тупо отказиваюца что-то дєлать по слєдствію. Уже і жалоби пісал в прокуратуру. Там нічєго тоже нє могут, только зряплату заоблачную получать і на ленкрузєрах катаца
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільствоКнязєв доручив керівництву Нацполіції перевірити всі скарги громадян на негідну поведінку співробітників поза службою: "Звіт перед суспільством - запорука вашого перебування на службі". ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору