 Саакашвілі просить своїх прихильників допомогти з відповіддю Кличку: "У 2014-му він був найкращим кандидатом у президенти". ВIДЕО

Про це Саакашвілі повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У відповідь на моє вчорашнє звернення до партій Віталій Кличко простягнув нам руку допомоги і зробив гідну пропозицію. Але я все буду робити виключно відкрито, і тільки дізнавшись вашу думку. Нам потрібно або йти з Ударом за умови повного реформування, або прийняти рішення "не йти", ризикуючи залишитися поза виборами. Давайте оперативно вирішувати!" - закликав Саакашвілі.

Раніше мер Києва Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі очолити його партію "УДАР" на дострокових виборах до Верховної Ради.

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Згідно з пропозицією, лідером партії УДАР залишається Кличко, а Саакашвілі може стати главою політсили.

Президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. 29 травня Саакашвілі прилетів в Україну. Після повернення він заявив, що не балотуватиметься до Верховної Ради.