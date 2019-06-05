 Саакашвілі просить своїх прихильників допомогти з відповіддю Кличку: "У 2014-му він був найкращим кандидатом у президенти". ВIДЕО

Про це Саакашвілі повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"У відповідь на моє вчорашнє звернення до партій Віталій Кличко простягнув нам руку допомоги і зробив гідну пропозицію. Але я все буду робити виключно відкрито, і тільки дізнавшись вашу думку. Нам потрібно або йти з Ударом за умови повного реформування, або прийняти рішення "не йти", ризикуючи залишитися поза виборами. Давайте оперативно вирішувати!" - закликав Саакашвілі.
Раніше мер Києва Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі очолити його партію "УДАР" на дострокових виборах до Верховної Ради.
Згідно з пропозицією, лідером партії УДАР залишається Кличко, а Саакашвілі може стати главою політсили.
Президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. 29 травня Саакашвілі прилетів в Україну. Після повернення він заявив, що не балотуватиметься до Верховної Ради.
Плюси абстрактно--контакти Євросоюзу загального характеру. Бренд. Зміна команди середньої ланки з бюрократів на айтишників. Зв'язок з університетами Заходу. Тісніший зв'язок з Грузією, можливі лоукости до Грузії, або різке здешевлення квитків на паром, туди доїхати відпочити--дуже великі гроші для звичайного робітника. Будівництво узгоджених мікрорайонів, з одною будівельною концепцією. Черговий перерозподіл власності, з залученням інтенсивних кадрів і технологій.Посилення позицій США у столиці.
Мінуси. Конкретно. Електронний уряд--велика холоста шкідлива мильна бульбашка, якщо Михайло її запровадить у Київі. Вимушена опора на команду Кличка, бо вона привела Михайла до крісла, а не власний Рух нових сил. Внаслідок цього--залежність від Кличка, що служитиме гальмом, враховуючим інтереси київських синагог, а не Київа. Приклад--десь поділись із одного мосту через вулицю сімдесят мільйонів... Так би крали один Рух нових сил,заради інтенсифікації з Заходом, з НАТО, а так буде красти і РНС і Удар. Втрата Михайлом своєї грузинської команди фінансистів, олігархів. Наслідок--бажання через мерське крісло Київа взяти реванш у Грузії.
Висновок: врахувавши баланс плюсів і мінусів, вимушений визначити, що умови зпрацювання усіх мінусів при цьому сценарії будуть задіяними, а умови зпрацювання усіх плюсів будуть заблокованими і перетворяться у додаткові мінусові тягарі плюсів зі зворотнім знаком.
Плюси можуть зпрацювати тоді, якби Михайло балотувався б з крісла мера одеської області, як ущемлений Петром державник, який витримав прессінг Петра і зробив ще і ще для України крапельку користі у існуючих умовах.
Плюси можуть зпрацювати, як Михайло уступив би крісло президента Грузії своєму наступнику його партії, маючи велику підтримку Грузії.
Якщо цього не відбулось, перше, що треба зробити Михайлові--злізти із якогось одного стільця--українського, чи грузинського, а він поки що сидить на двох.
Друге--оголосити свою власну стратегічну програму оновлення України під власний РНС, з яким іти на вибори або самостійно, або у рівноправній коаліції з декількома партіями, як блок партій "Сингапур" із спільною програмою оновлення держави.
Блок партій, навіть із малими ресурсами, не будується шляхом потрапляння до капкану.
Блок партій будується на розробленій стратегії, під розроблену спеціалістами стратегію і виписану поєднану логістичну мережу бізнес-планів.
Для цього треба самому, без Кахи Бендукідзе, розуміти цю стратегію, хоча б у загальних рисах, щоб на її платформі будувати блок.
Тоді можна і команду спеців-розробників набрати, щоб вони наростили плоть і кров на готовий лідерський каркас.
Для цього у Михайла відсутні розум, терпець, кошти і стратегічний хист.
Зате він знехтував моєю пропозицією його консультувати, ще 2 роки назад.
Тепер от, він знайшов собі на шию красивий хомут і батіг на дупу з назвою "Удар" і питає у свинарок і пастухів, як йому завтра управляти буде Київом, мукаючи під батогом Віталія, з його хомутом на шиї, тягнучи мажару, гарбу чужої партії на своєму животику.
якщо більше нема з ким то можливо, але в будь-якому разі хотілось щоб все ж таки в парламенті було побільше досвідчених політиків перевірених часом якім можна довіряти.