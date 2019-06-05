 Супрун щодо слів Зеленського про неї: "Йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в.о. голови МОЗ сказала під час брифінгу в Кабміні, коментуючи висловлювання Зеленського про неї в ефірі телеканалу "1+1".Відео 112
"Я ще не маю висновків, якою є людиною чи президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Я сподіваюся, що він також не буде робити висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота. Та не називатиме мене іменами, які є образливими та непрофесійними", - зазначила Супрун.
Також, на її думку, через те, що Зеленський так пожартував про неї, "йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся".
Нам выписывают Метформин завода "Фармак". От него жуткая изжога и я просто перешёл на комбинированный препарат,"Комбоглиза" Правда,не отрицаю что Терапия+ работает. Но какой министр ввел эти -20% я не знаю. Даже при этом всем "Амарил"+"Комбоглиза XR" выходят в районе 1000грн в месяц. Пока мне это не дорого. Пока
Основаная причина - провал вакцинации. Спасибо)
тот тоже к чему не прикоснется все превращается в гамно
Естественный отбор укрепляет генофонд нации!
Зеленський якщо і захворіє- в Україні не лікуватиметься...
Над нею плакати хочеться, а не сміятися. Невже в її міжвушному ганглії ніяк не поміститься думка: "пора на вихід!"?!