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Все про:Зеленський (1579) Супрун Уляна (467)

 Супрун щодо слів Зеленського про неї: "Йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся". ВIДЕО

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сподівається, що президент Володимир Зеленський змінить свою думку про неї після особистої розмови.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в.о. голови МОЗ сказала під час брифінгу в Кабміні, коментуючи висловлювання Зеленського про неї в ефірі телеканалу "1+1".

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"Я ще не маю висновків, якою є людиною чи президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Я сподіваюся, що він також не буде робити висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота. Та не називатиме мене іменами, які є образливими та непрофесійними", - зазначила Супрун.

Також, на її думку, через те, що Зеленський так пожартував про неї, "йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хвалити Бога, в мене інший лікар", - Зеленський про Супрун

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130718
 
   
 Топ коментарі
 
Супрун одна из немногих кто за волоси тащил єту страну из дерьма. Но 70% решили шо вне дерьма жизни нет...
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Увы, Ульяна. Всё проще - просто президент у нас сейчас чувак с улицы. У которого воспитание на уровне квартальных шуток.
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Ви брешете. В Україні безплатна медицина. Я не кажу що лікарі гроші не беруть, сволочі беруть даже за документ що ти інвалід, але це зробила не Супрун.
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Обидно, когда людей, которьіе действитенльно внедряют реформьі обижают и поносят. Супрун внедряет єти реформьі и на нее сьіпятся оскорбления! Аваков провалил реформу, и ему отбеливают очко ЗекоМанда.
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Какие конкретно она провела реформы, которые улучшили жизнь простых пациентов не только на бумаге и ее липовых очетах.
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Раньше платить не нужно было, теперь нужно платить и в кассу, и в фонд, и в карман врачу. Это единственная реформа, и самое главное что услуга все равно не будет оказана в полном объеме.
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Конкретно впровадила програму "Доступні ліки", завдяки якій сотні тисяч українців мають можливість отримати безкоштовно препарати, наприклад моя дружина як діабетик отримує безкоштовно "Глюкофаж".
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Більшість цих безкоштовних препаратів мають величезні побічні ефекти і мають більш безпечні аналоги, про це попереджають самі лікарі, а по друге навіть ці препарати надаються в такій кількості, що переважна більшість бажаючих все одно купує ліки, бо цих не вистачає. Сумнівна і небезпечна "реформа".
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Про побочные эффекты Вам рассказали те, кого от корыта Супрун отодвинула? И врачи, которые раньше от дистибьюторов получали свои проценты за то, что выписывали всякую дрянь? Ну тогда конечно.......... очень доверительные источники.
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Ні, розказали ті, кого вона до корита підсунула, але я не розумію, навіщо я це розповідаю тим, у кого зайва хромосома, ви же все одно не користуєтесь українською медициною, бо навіть не живете в Україні.
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Совсем плохой. Тут ни Супрун, ни друган Зе-бени Комаровский не помогут.
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Ви жартуєте? До цього часу я купував дружині Діаформін українського виробництва за 116 грн. А Глюкофаж за 300 грн. французького виробництва дозволяв собі рідко. А тепер виявляється він з побічними ефектами. Бог вам суддя чоловіче за всі ці ваші дописи і видумки. Я розумію, хліб з маслом усі хочуть і ви також і аптечна та лікарська мафії все роблять щоб знищити таких як Супрун, а вам гроші не пахнуть. Але є межа на все. Бог високо і бачить далеко і якщо через таких як ви українці позбудуться навіть того, що зараз отримують завдяки Супрун, то не дивуйтесь якщо негатив людей впаде і на вас.
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Глюкофаж-Вам повезло.
Нам выписывают Метформин завода "Фармак". От него жуткая изжога и я просто перешёл на комбинированный препарат,"Комбоглиза" Правда,не отрицаю что Терапия+ работает. Но какой министр ввел эти -20% я не знаю. Даже при этом всем "Амарил"+"Комбоглиза XR" выходят в районе 1000грн в месяц. Пока мне это не дорого. Пока
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Все что нужно знать о Супрун и ее реформах http://prntscr.com/nxxc8n
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О, вы слишком добры к ней, потому что это только верхушка айсберга.
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прочитал

Основаная причина - провал вакцинации. Спасибо)
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Цілком можливо, що Зеленському Супрун не подобається чи як міністр, чи як людина. але ж для чого хамити постійно? Примітивне хамство то ознака слабості та страху, а не сили і впевненості. То для чого ж тоді такий президент, який всіх навколо боїться і ні в чому не впевнений? Чи то просто манера гопника, але ж поводитись як гопник на посаді президента також не є добре, не пасує.
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очень напоминает одного вово
тот тоже к чему не прикоснется все превращается в гамно
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Писець, він даже ні разу з тією жіночкою не розмовляв, а вже дозволяє собі говорити таке.
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На такой мужской поступок оно не способно
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Єдине, що він насправді повинен зробити з супрунихою - так це взяти та оприходувати її раком у прямому єхвірі!
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Сразу после того как с твоего рта член достанет
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Такая реформа ,при которой тебя "футболят" от одного лекаря до другого, пошла на ХХХ вместе с наглой рожей Супрун.
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Далой прививки!
Естественный отбор укрепляет генофонд нации!
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...Лучший геноцид нации (с) В. Янукович Супрун щодо слів Зеленського про неї: "Йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся" - Цензор.НЕТ 5631
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Я бы тоже не захотел, чтобы меня лечила врач, которая против болей в спине рекомендует "как можно больше ходить", даже не вникая в причину таких болей.
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Апгрейд или ремонт? Все захреначим синей изолентой!
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Зе хоче просунути мафію дохтура Комаровського. Бо той за дверима вже стоїть, ніжками тре, чекає коли впустять. Респект пані Супрун. Має бути все добре.
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Та ну. це найкращий доктор - Смерть з усіх хто в нас був
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Мимоволі згадалася заставка кварталу, де Зеленський підтягується.
Супрун щодо слів Зеленського про неї: "Йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся" - Цензор.НЕТ 4451
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на бєнінму каналї зеля може казати що завгодно.. Плюси помийка, націлена на знищення країни за наказом кАломойського.
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Я не фанат Супрунші, швидше навпаки, але хамити та ображати- це ницо. Тим більше, Зеленський якщо і захворіє- в Україні не лікуватиметься.
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кацахол
Зеленський якщо і захворіє- в Україні не лікуватиметься...


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Наивная Вы женщина, Ульяна! Составить мнение о человеке, пообщавшись и узнав о его делах, может только умный, интеллигентный человек. Наш гидрант таким не является, увы... Он направлен на разрушение и боюсь, что Вам не удастся поговорить с ним и что-то объяснить... Ваша реформа будет по"ерена на корню, т.к. Узеленского не найдётся квалифицированных кадров, чтоб её завершить (ну разве что появятся "новые" лица - Бахтеева или Богатырёва).
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Тьфу, гидота!
Над нею плакати хочеться, а не сміятися. Невже в її міжвушному ганглії ніяк не поміститься думка: "пора на вихід!"?!
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Советник Зеленского д-р Комаровский в интервью Я. Соколовой назвал Супрун самым профессиональным министром здравоохранения, из всех, кто был до этого...
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Профани оцінюють професійність лікаря... Супрун певно можна оцінювати як чиновницю, але не звертаючись до неї за мед.допомогою, давати їй професійну оцінку як лікарю??? Де мораль? Де повага до професійності? Давайте зачинимо всі медінститути! Зараз професійність не цінується, цінується тільки красне слівце, кинуте, як правило на вітер
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Зеле, уже нужно научится вести себя , как президент, а не шарамыжник из подворотни,Как там поется в песне, как бы из маленького вовы, не выросло большое уйло.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниСупрун щодо слів Зеленського про неї: "Йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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