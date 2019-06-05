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Все про:енергетика (333) Гройсман (3398)

 Ринок електроенергії має бути впроваджено вчасно, - Гройсман. АУДIО

Новий ринок електроенергії має бути впроваджено 1 липня. Іншого варіанту уряд не розглядає.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня.

"Парламент визначив, що ринок має бути ухвалено 1 липня і впроваджено в дію відповідно до Закону України. У нас немає варіантів сьогодні ніяких, як тільки вводити його", - заявив Гройсман.

Прем'єр також зазначив, що ціни на електроенергію для населення з введенням ринку не виростуть. А також повідомив, що уряд ухвалив усі технічні рішення для запуску ринку.

"Друга позиція, щоб ціни для населення і промисловості були обмежені і не привели до зростання. Як зараз сказали міністр енергетики і віцепрем'єр-міністр профільний, що вони це гарантують", - повідомив Гройсман.

Пізніше Кабмін прийняв дві постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня: "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" і "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами".

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який буде функціонувати відповідно до стандартів ЄС, має бути введений 1 липня 2019, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". Введення ринку є умовою програми співпраці України з МВФ, згідно з якою наша країна отримає цього року 2,5 млрд доларів кредиту, а також надання макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.

Як повідомлялося, на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України прийняв дві найважливіші постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії - "Про порядок накладення спеціальних зобов'язань учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" і "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами" .

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130706
 
 
 Топ коментарі
 
Иди на**** мародер винницкий. Нам еще только не хватало повышения цен на електроенергию в 10 раз.
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Ой-ой-ой! А шо ж это случилось, что банда "зелёных" не хочет отменять барыжный Роттердам+? Ай-ай-ай! И кто же это сделал?!!
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Иди на**** мародер винницкий. Нам еще только не хватало повышения цен на електроенергию в 10 раз.
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Ющенко в подібних випадках накладав вето на постанови Кабміну і відправляв подання у КС. А там поки суть та діло, поки розгляне.... Видно нехіло профінансував ахмєтка Українську стратегію на вибори. Бабла вистачить.
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а кто в состоянии отменить закон, который вошёл в силу. Ну поскулят свинособаки и шо, караван то идёт и будет идти. Веди Грося пока не передохнуть все рабы. Дальше идти будет легче.
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картина маслом Гройсман хочет прекратить роттердам+ и ввести ринок. Зеленский требует "отложить на полгода а лучше на год"
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Ти всбо пропустил. Роттердамчик для зели оказался очень хорошей формулой и теперь его наооборот надо оставить)
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зеля то зелей,он 2 недели придет время ответит,а какое падло ответит за прошедшие сезоны роттердамчика ?
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Я с вас теряюсь. Уж зеля заявил Роттердам плохой но давайте его оставим так как после отмены цени вырастут. Ты не веришь ЗЕ?
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так Зельцман роттердам + не принимал с какого перепугу ему отвечать за него. Бухаешь
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Ну так пусть отменит. А то наживается, пархатый, на злочынных тарихвах! Рынок электроэнергии должен быть внедрен вовремя, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1608
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грубо работаете ... заявление секретаря рнбо ротердам + исчезнет с первого июля. андрейка не проканало.
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И во сколько раз упадет цена на е/е после єтого? Рынок электроэнергии должен быть внедрен вовремя, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6612
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для начала признайтесь в том что обвиняя Зеленского вы соврали. если данилюк соврал я лично извинюсь перед вами .
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И где я соврал? Ми все "знаем" от Г+Г что тарифи на е/е высоки из-за роттердам+. Его оменяют с 1-го. Но зеля упирается всеми ластами требуя оставить все как есть.
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да нет это вы упираетесь ибо сказать нечего а выглядеть откровенным врунишкой ой как не охота . вот и мучаетесь . подождем и все увидим . докажите что президент требует оставить все как есть . документы факты . .... ну и вот еще запуск нового рынка электроэнергии возможен с первого июля данилюк. рада рассмотрит вопрос о запуске рынка электроэнергии с первого июля.
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Если Гройсман говорит, что цены не вырастут, то точно вырастут
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Если ты думаеш ,что говориш правду ,то точно это Зе билова глупая брехня!!!
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І сонце повинно зійти вчасно.
От розумний, цей Гройсман... "Аж страшно". (с)
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Захлопни уже свою хлеборезку,рыночный ты наш ... Рынок электроэнергии должен быть внедрен вовремя, - Гройсман - Цензор.НЕТ 409
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Ой-ой-ой! А шо ж это случилось, что банда "зелёных" не хочет отменять барыжный Роттердам+? Ай-ай-ай! И кто же это сделал?!!
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Они его уже давно унюхали, просто не знали как зубами вцепиться. А теперь удалось присосаться, теперь не отвалятся пока им как клещу голову не отвинтят.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниРинок електроенергії має бути впроваджено вчасно, - Гройсман. АУДIО
 
 
 
 
 
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