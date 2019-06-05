 Російські спецпризначенці зняли на відео атаку на вантажівку ЗСУ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що автомобіль ЗСУ був атакований з керованої ракети. Унаслідок вибуху загинули двоє українських воїнів.

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