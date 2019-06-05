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 Політика України, Суспільство
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 Російські спецпризначенці зняли на відео атаку на вантажівку ЗСУ. ВIДЕО

Російські терористи опублікували відеозапис атаки на вантажний автомобіль української армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що автомобіль ЗСУ був атакований з керованої ракети. Унаслідок вибуху загинули двоє українських воїнів.

Читайте також: На залишених терористами позиціях біля Водяного виявлено озброєння армії РФ, - ГПУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130694
 
   
 Топ коментарі
 
РАШИСТСКИЕ ТВАРИ, БУДЕТ ВАМ ОТВЕТКА ВО МНОГО РАЗ СИЛЬНЕЕ!!!!!!!!!!!!!!
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Дарма не використовувався і не використовується за весь час війни такий метод виховання даунбасітов як закриття на довгий термін КВПП по всій лінії розмежування після обстрілів та загибелі воїнів ЗСУ.. Царство Небесне полеглим захисникам..
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відсутність досі візового режиму із кацапією , м'яко кажучи , сильно і неприємно дивує .
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Что-то непонятно, сразу же носилки, люди во весь рост, фигня какая-то.
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недалеко наш опорный пункт... ДРГ зашло по балке почти в тыл...
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чиї ті , що з ношами бігали ? Схоже ,що вороги .Погано ,якщо так - виглядає ,що ворог добре організований .
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🐭 + 🐭 =
...
NEVER!
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он здохнет, но дело его будет жить к сожалению ...
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Все заметили как кремлевские ******* начали коменты вытирать и спамить чтобы никто не видел как Парашенко с етими торговыми партньорами убивающими наших людей в засос лизался 5 лет и даже не перекрыл границы, что вражеские ДРГ сейчас в нашем тылу хозяйничают.
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один из них- вот коментарий написал. на который я отвечаю.
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Это видео на Ленте.ру выкладывали ещё позавчера
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Рашистский плешивый недомерок любит повторять,что мы братья.Да после того ,что вы сделали на Донбассе-тамбовский волк не будет вам,твари ,братом.Будьте вы прокляты, падлы.
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"хороший русский - мертвый русский", - это на всех гривневых купюрах нужно писать.
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Надеюсь наши в долгу не остануться
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надо не скиглить а ответочку птурами слать...
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Товарищ Зеленский закроет кордоны с Фашистской россией, даунбацам и крымнашим или будет как и Порошенко держать кордоны страны открытыми?
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а кто то уже сказал Зе что повстанцы по нашим стреляли?
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Царство Небесне нашим воїнам...

Смерть кацапам.
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Противник пытается навязать инициативу в этом районе, здесь нужны ответные действия, усиление нашей обороны дополнительными силами.Источник: https://censor.net.ua/v3130694

Какие ответные действия? Коломойский с ваЗЕлинов запретил стрелять, что бы не напугать *****. ***** ведь умный , он мультики 95 квартала покупать будет. Может аванс уже получен?
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Добре, а що вони хотіли показати цим відео? майстерність? Це може порівнятись із ювелірною стрільбою з міномета по наведенню БПЛА? Чи тут відстань якась особлива? Чи якась мегаскладна ціль уражена? Вони б ще "жигуля" розстріляли і цим хвастались...
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Что за хня? Те поминимум 2-е так и бежали с носилками за грузовиком всю дорогу?
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я люблю не кожного росіянина, а лише кожного 200-го
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відео не справжнє:
1) писали, що підірвали ГАЗ-66, на відео авто з капотом (Урал, ЗиЛ, або Краз)
2) це відео я вперше побачив три чи чотири дні тому в твітері одного з ватяних.
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50% бизнеса и товаров на полках ваших любиміх супермаркетов-имеют происхождение раски федераски или владельцы бизнеса в Украине-рашкованские коммерсы.
5 лет прошло.и не при Зэ.
--
купляйте простоквашино,спонсируйте набутылочный спецназ.
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Кацапы это еще вчера сразу же с победными визгами опубликовали. Гореть в Аду ВСЕЙ кацапской кацапне! И нашим "миролюбивым" медведчукам" и их подерживающим уродам!
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Спалити тих рогатих треба які це зробили!!!!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниРосійські спецпризначенці зняли на відео атаку на вантажівку ЗСУ. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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