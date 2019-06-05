 Російські спецпризначенці зняли на відео атаку на вантажівку ЗСУ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що автомобіль ЗСУ був атакований з керованої ракети. Унаслідок вибуху загинули двоє українських воїнів.
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Авіація ЗСУ готується відбивати потенційну атаку з моря. ВIДЕО
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+41
РАШИСТСКИЕ ТВАРИ, БУДЕТ ВАМ ОТВЕТКА ВО МНОГО РАЗ СИЛЬНЕЕ!!!!!!!!!!!!!!
+28
Дарма не використовувався і не використовується за весь час війни такий метод виховання даунбасітов як закриття на довгий термін КВПП по всій лінії розмежування після обстрілів та загибелі воїнів ЗСУ.. Царство Небесне полеглим захисникам..
+14
відсутність досі візового режиму із кацапією , м'яко кажучи , сильно і неприємно дивує .
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NEVER!
Смерть кацапам.
Какие ответные действия? Коломойский с ваЗЕлинов запретил стрелять, что бы не напугать *****. ***** ведь умный , он мультики 95 квартала покупать будет. Может аванс уже получен?
1) писали, що підірвали ГАЗ-66, на відео авто з капотом (Урал, ЗиЛ, або Краз)
2) це відео я вперше побачив три чи чотири дні тому в твітері одного з ватяних.
5 лет прошло.и не при Зэ.
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купляйте простоквашино,спонсируйте набутылочный спецназ.