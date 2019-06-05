 Не вважаю, що реформу поліції провалено, - Аваков. ВIДЕО

Про це він сказав журналістам після засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, правоохоронці, яких підозрюють у вбивстві хлопчика, раніше не пройшли переатестацію та були звільнені, але пізніше поновлені на посадах рішенням суду.

На запитання журналістів про те, чи не вважає він це провалом реформи поліції, Аваков відповів: "Це свідчить про те, що на шляху до мети бувають ситуації, зокрема такі прикрі поразки, які можуть поставити під сумнів будь-які досягнення. Але я вважаю, що реформа поліції триває, в тому числі, в правильному напрямку. І це не скасовує відповідальності і нашого жалю щодо цього інциденту".

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.