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 Не вважаю, що реформу поліції провалено, - Аваков. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ не вважає реформу правоохоронних органів проваленою через трагедію в Переяславі-Хмельницькому.

Про це він сказав журналістам після засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

Відео 112

За його словами, правоохоронці, яких підозрюють у вбивстві хлопчика, раніше не пройшли переатестацію та були звільнені, але пізніше поновлені на посадах рішенням суду.

На запитання журналістів про те, чи не вважає він це провалом реформи поліції, Аваков відповів: "Це свідчить про те, що на шляху до мети бувають ситуації, зокрема такі прикрі поразки, які можуть поставити під сумнів будь-які досягнення. Але я вважаю, що реформа поліції триває, в тому числі, в правильному напрямку. І це не скасовує відповідальності і нашого жалю щодо цього інциденту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков не має наміру йти у відставку у зв'язку з вбивством Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130685
 
 
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ну да, девочку чутка мусора не расчленили, слава Богу только мобилу отобрали, детей на улицах хватают и кидают на подвал, детоубийцы на улицах свирепствуют, это то к чему стремился народ Украины все пять лет. Бери как ты, мерин сизокрылый, пистолет с одним патроном и согласно кодексу офицерской чести, смой кровью свой позор и унижение.
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Аваков має бути звільнений разом з Князевим та всіма заступниками, ці люди провалили всю роботу по реформуванню поліції! Головний критерій оцінки успішності поліції - здатність успішно розслідувати злочини які зкоїли самі співробітники поліції! В Переяслав-Хмельницькому поліція цей тест повністю провалила! Поранення хлопчика намагались замовчати, а злочин приховати! Це катастрофа для всієї поліції і сьогодні на мітингах протесту проти Авакова, Князева та ментів-злочинців мають стояти самі працівники поліції які чесно виконують свій обов'язок і вимагають покарання Авакова та Князева за провал поліцейської реформи.
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Шо, Аваков, не ждал, что тебя за предательство любить будут не долго? Не считаю, что реформа полиции провалена, - Аваков - Цензор.НЕТ 6579
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А что там внизу за О.Б. - это "Оппозиционный Блок"? Порохобот в своей красе... )))
Удаляй бегом, а то оштрафуют. Не вважаю, що реформу поліції провалено, - Аваков - Цензор.НЕТ 9632
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рюкзаков,у тебя лицо скучное,пойди займись гепой лучше
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Лолита пять лет зрела ))
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Порох за пять лет в разы комуналку поднял, а тупы порохоботы хотят чтобы Зе это за две недели исправил ))
Илита - это диагноз Не вважаю, що реформу поліції провалено, - Аваков - Цензор.НЕТ 8171
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Мало ли, что я на тебе обещал дорогая

1. Коли припиниться війна?
2. Коли відбудеться деокупація АР Крим?
3. Хто замовив КатюГанзюк?
4. Хто вбив Павла Шеремета?
5. Коли будуть звільнені наші моряки?
6. Коли сядуть ті, хто розстрілював Майдан?
7. Коли сядуть корупціонери?
8. Де зарплата вчителям в 4000 доларів?
9. Коли Ви продасте свій бізнес, виведе з офшорів 4,5 мільйони долярів, сплатите з них податки і поверне в економіку Держави?
10. Чого у Коломойського, Новінського, Пінчука і т.д. досі дві руки?
11. Коли вже Ахметов буде сидіти?
12. Коли повернуться в Україну ті 9 мільйонів (???) заробітчан, про яких було згадано на дебатах?
13. Коли піднімуть пенсії та платню?
14. Як прожити пенсіонерам за 1 500 грн?
15. Коли знизяться тарифи?
16. Коли нарешті долар буде по 8 гривень?
17. Коли будуть дороги?
18. А коли буде Всеукраїнський марафон «Президент України на велосипеді»?
19. Де кінець епохи бідності?
20. Вимагаю до кінця місяця розмитнення автівок за 100$
21. Коли ліквідують бурштинову республіку та чому досі не легалізовано видобуток бурштину?
22. Коли буде продано 95-Квартал? За скільки?
23. Чому досі не скасована депутатська, президентська та судова недоторканність?
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1. АТО будет длиться считаные часы
2. 1000 гривень в день
3. Продажа Roshen
4. Обещал не открывать уголовных дел на журналистов
5. Доллар будет по 10
6. Все офшоры - перекрыть
7. Открытие партийных списков
8. "Статус-кво" для русского языка
9. Найти приемлемые способы сотрудничества с Россией
10. Сделать Житомир столицей украинского космоса

всего 10 пунктов, и целых 5 лет) назови хоть один пункт выполненный пецькой? прежде чем за 10 дней ждать выполненных обещаний от Зе, ответь за пороха, которого вы так пафосно покрываете
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Реформа не провалена, но Авакову пора йти у відставку.
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Кто признает свои грехи ? Есть примеры истории ? Без насилия ))
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ніхто ті петиції навіть не дивиться.Я ще за Мародера ,того ,що кум кума ***** , подавав петиції ,вони набирали більше 25 тисяч ,а їх навіть не розглядали .
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Тсссс, не употребляйте словосочетание "провальные реформы"....а то Пецька обидеться, уедет не дай бог в Ростов
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зараз точно не поїде , воно ж зараз не керує військом ,яке воює , щоб морально його розкладати на догоду твоєму *****.
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*****? та в нього з ним куди менше спільного ніж в бєні з пуйлом тож не бздо,пийте зельонку і нє отвлєкайтесь
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это ж авякана реформа, а он как сказал бабломойский : лучший министр всех времен
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а вообще не парься, ты ж бот) тут и к гадалке не ходить
срешь под каждой статей
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провалена, її й не було, окрім зміни назви.
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А что собственно нового в полиции по отношению к бывшим ментам - новая форма и тысячи разбитых полицейских машин? Профессиональная не подготовленность личного состава, бесчинство на дорогах превысило все возможные пределы, грабежи и воровство прямо на улицах. Где "крутые" посадки? Пьянки и служебное покрывательство продолжается. Что ещё перечислять?
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Согласен с Арсенчиком
Суды у нас реформированы
чиновники не воруют
прокуроры не воруют
милиция туда же
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і медицина не така вже й погана і гіперлупом їздимо ...
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Не считаю, что реформа полиции провалена, - Аваков. ВИДЕО
стопудово,что рэХорма не провалена ,а она просто с треском провалилась(((
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звичайно не потрібно всіх "під одну гребінку"...насправді серед копів є багато людей,котрі дійсно прийшли туди "служити й захищати"...та й ми неодноразово читали як копи (як старі так й нові) рятують людям життя...

але якщо в структурі МВС залишилось стільки виб...дків (при всьому розумінні що в сімї не без урода)- то реформу ПРОВАЛЕНО!!!!
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Аваков навіть не збрехав...

реформа поліції не могла бути провалена,бо навіть не починалась..
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Любая реформа имеет своей целью повышение КПД.
В случае с реформой МВД - это повышение Коэффициента Полезного Действия в области защиты прав и свобод граждан Украины.
Теперь к фактам, как единственному критерию оценки реформы.
И так как всё лучше познаётся в сравнении:
1. Китай, 1,5 млрд населения. Украденный смартфон находится полицией через... 15 минут. Наказание за украденный смартфон равно наказанию за ограбление банка.
2. Украина, 0,04 млрд населения. Украденный смартфон находится полицией только в каждом десятом случае. При этом преимущественно в результате рейдов по точкам, торгующим б/у телефонами. Заявлений о краже смартфона 70 тыс / год, "находятся" около 7 тысяч.
Это открытые и официальные данные. В реале краденных телефонов в разы больше, чем обращений в полицию. Украинцы чётко знают о запредельно наплевательском отношении к себе со стороны так называемой "реформируемой" полиции. Знают об этом и преступники.
А безнаказанность и импотенция структуры, имеющей право на насилие - всё это как факт является не чем иным как базой для дальнейшего роста преступности.
В этой связи заявления новой власти о "государстве в смартфоне" выглядят либо как откроввенное издевательство, либо как соучастие в безальтернативном процветании новых видов мошеничества.
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А вот слова одной из авторов патрульной полиции (Хатия Деканоидзе), ""Я не думаю, что это вообще реформа. Ведь всякая реформа, которая не завершена, является полуфабрикатом, а не реформой", - пояснила она.Источник:https://censor.net.ua/n3130525
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Дак естественно! Реформа замечательная, все хорошо!
Медаль Арсену Борисовичу!
Тфу, с*ка, как же это все задрало и конца этому цирку не видать...
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"Не считаю, что реформа полиции провалена, - Аваков" - если реформа не провалена, то для чего тогда Аваков хочет реформировать полицию на японский манер? Дурит нас Аваков.
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возобновить в руководство патрульной службьі тех грузинок что начали реформьі патрульньіх. которьім как и всем иностранцам приглашонньім не дали довести дела до конца. а перехватив их иницьіативьі и начала взяли успехи реформ якобьі на себя. и прозрачньіе грузинские офисьі порошенко перебрал на себя.всех кого пригласили сами. всех и уволили когда поняли что воровать не смогут. поставили своих везде корупционеров к кормушке.((
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Все ж таки цікаво де він заховав Голубана?
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Снова берут взятки патрульные,также как и раньше крышуют наркоту и проституток,так же убивают невиновных детей,провала реформы нет,посколько вместе с Деканоидзе реформа и закончилась
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниНе вважаю, що реформу поліції провалено, - Аваков. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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