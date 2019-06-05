 Не вважаю, що реформу поліції провалено, - Аваков. ВIДЕО

Про це він сказав журналістам після засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.Відео 112
За його словами, правоохоронці, яких підозрюють у вбивстві хлопчика, раніше не пройшли переатестацію та були звільнені, але пізніше поновлені на посадах рішенням суду.
На запитання журналістів про те, чи не вважає він це провалом реформи поліції, Аваков відповів: "Це свідчить про те, що на шляху до мети бувають ситуації, зокрема такі прикрі поразки, які можуть поставити під сумнів будь-які досягнення. Але я вважаю, що реформа поліції триває, в тому числі, в правильному напрямку. І це не скасовує відповідальності і нашого жалю щодо цього інциденту".
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
Удаляй бегом, а то оштрафуют.
Илита - это диагноз
1. Коли припиниться війна?
2. Коли відбудеться деокупація АР Крим?
3. Хто замовив КатюГанзюк?
4. Хто вбив Павла Шеремета?
5. Коли будуть звільнені наші моряки?
6. Коли сядуть ті, хто розстрілював Майдан?
7. Коли сядуть корупціонери?
8. Де зарплата вчителям в 4000 доларів?
9. Коли Ви продасте свій бізнес, виведе з офшорів 4,5 мільйони долярів, сплатите з них податки і поверне в економіку Держави?
10. Чого у Коломойського, Новінського, Пінчука і т.д. досі дві руки?
11. Коли вже Ахметов буде сидіти?
12. Коли повернуться в Україну ті 9 мільйонів (???) заробітчан, про яких було згадано на дебатах?
13. Коли піднімуть пенсії та платню?
14. Як прожити пенсіонерам за 1 500 грн?
15. Коли знизяться тарифи?
16. Коли нарешті долар буде по 8 гривень?
17. Коли будуть дороги?
18. А коли буде Всеукраїнський марафон «Президент України на велосипеді»?
19. Де кінець епохи бідності?
20. Вимагаю до кінця місяця розмитнення автівок за 100$
21. Коли ліквідують бурштинову республіку та чому досі не легалізовано видобуток бурштину?
22. Коли буде продано 95-Квартал? За скільки?
23. Чому досі не скасована депутатська, президентська та судова недоторканність?
2. 1000 гривень в день
3. Продажа Roshen
4. Обещал не открывать уголовных дел на журналистов
5. Доллар будет по 10
6. Все офшоры - перекрыть
7. Открытие партийных списков
8. "Статус-кво" для русского языка
9. Найти приемлемые способы сотрудничества с Россией
10. Сделать Житомир столицей украинского космоса
всего 10 пунктов, и целых 5 лет) назови хоть один пункт выполненный пецькой? прежде чем за 10 дней ждать выполненных обещаний от Зе, ответь за пороха, которого вы так пафосно покрываете
срешь под каждой статей
1-1 авакiв
Суды у нас реформированы
чиновники не воруют
прокуроры не воруют
милиция туда же
стопудово,что рэХорма не провалена ,а она просто с треском провалилась(((
але якщо в структурі МВС залишилось стільки виб...дків (при всьому розумінні що в сімї не без урода)- то реформу ПРОВАЛЕНО!!!!
реформа поліції не могла бути провалена,бо навіть не починалась..
В случае с реформой МВД - это повышение Коэффициента Полезного Действия в области защиты прав и свобод граждан Украины.
Теперь к фактам, как единственному критерию оценки реформы.
И так как всё лучше познаётся в сравнении:
1. Китай, 1,5 млрд населения. Украденный смартфон находится полицией через... 15 минут. Наказание за украденный смартфон равно наказанию за ограбление банка.
2. Украина, 0,04 млрд населения. Украденный смартфон находится полицией только в каждом десятом случае. При этом преимущественно в результате рейдов по точкам, торгующим б/у телефонами. Заявлений о краже смартфона 70 тыс / год, "находятся" около 7 тысяч.
Это открытые и официальные данные. В реале краденных телефонов в разы больше, чем обращений в полицию. Украинцы чётко знают о запредельно наплевательском отношении к себе со стороны так называемой "реформируемой" полиции. Знают об этом и преступники.
А безнаказанность и импотенция структуры, имеющей право на насилие - всё это как факт является не чем иным как базой для дальнейшего роста преступности.
В этой связи заявления новой власти о "государстве в смартфоне" выглядят либо как откроввенное издевательство, либо как соучастие в безальтернативном процветании новых видов мошеничества.
Медаль Арсену Борисовичу!
Тфу, с*ка, как же это все задрало и конца этому цирку не видать...