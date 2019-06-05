 Держзамовлення на ракети для протикорабельного комплексу "Нептун" становить 120 одиниць, - "Мотор Січ". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express, про це розповів, виступаючи на круглому столі в Торгово-промисловій палаті, директор ПАТ "Мотор Січ" з корпоративних прав та інвестиційних проектів Володимир Семенов.

"Ось створили ракету "Нептун". Прекрасно відстрілялися ... Держзамовлення сьогодні 120 штук", - сказав він.

Семенов додав, що "Мотор Січ" виробляє для цих ракет основний двигун. При цьому він зазначив, що виробничі можливості ДККБ "Луч" дозволяють виготовляти не більше 50 таких ракет на рік, оскільки це не серійне підприємство, а конструкторське бюро.

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Семенов висловив сумнів щодо можливості серійного випуску цих ракет на ДАКХ "Артем".

Як повідомлялося, 27 травня в "Укроборонпрому" повідомили про проведення на військовому полігоні в Одеській області успішних вогневих випробувань берегового протикорабельного комплексу з крилатою ракетою "Нептун" дальністю 300 км. В ході стрільб нового РК-360МЦ "Нептун" перевірялася робота цілої низки нововведень у конструкцію ракети Р-360, спрямованих на істотне підвищення ефективності озброєння.

Р-360 обладнана новою головкою самонаведення, що дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування, а також новим стартовим двигуном, що забезпечує більш активне виведення КР на маршову ділянку польоту. Нові крила і керма КР збільшеної площі забезпечують підвищену керованість і маневреність Р-360.

В рамках проведених нововведень розробником проведена заміна частини електронних і цифрових систем КР, що забезпечують її роботу в складних умовах. З-поміж них в "Укроборонпромі" виділяють новий радіовисотомір, що забезпечує зниження висоти польоту Р-360. "Цей параметр є одним з найважливіших: чим менше висота польоту, тим складніше противнику побачити і перехопити крилату ракету. Р-360 може летіти за лічені метри над поверхнею", - уточнює прес-служба, акцентуючи: "Це значно скорочує час для її виявлення, ідентифікації та перехоплення". Також замінені складові частини системи навігації КР, що забезпечують її роботу навіть в умовах потужного використання противником засобів РЕБ.

Як підкреслюють в "Укроборонпромі", проведені розробником нововведення Р-360, дозволяють новій КР обходити зони ППО противника і знищувати ціль у тилу ворога несподіваним ударом.

Згідно з раніше озвученими розробником даними, держвипробування берегового протикорабельного комплексу з КР "Нептун", призначеного, найперше, для вирішення завдань обороноздатності в Чорноморсько-Азовській морській акваторії, намічені на перше півріччя 2019 року. В подальшому планується адаптація протикорабельної крилатої ракети (ПКР) під корабельну та авіаційну версії.