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 Держзамовлення на ракети для протикорабельного комплексу "Нептун" становить 120 одиниць, - "Мотор Січ". ВIДЕО

Держзамовлення на ракети Р-360 для берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" становить 120 одиниць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express, про це розповів, виступаючи на круглому столі в Торгово-промисловій палаті, директор ПАТ "Мотор Січ" з корпоративних прав та інвестиційних проектів Володимир Семенов.

"Ось створили ракету "Нептун". Прекрасно відстрілялися ... Держзамовлення сьогодні 120 штук", - сказав він.

Семенов додав, що "Мотор Січ" виробляє для цих ракет основний двигун. При цьому він зазначив, що виробничі можливості ДККБ "Луч" дозволяють виготовляти не більше 50 таких ракет на рік, оскільки це не серійне підприємство, а конструкторське бюро.

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Семенов висловив сумнів щодо можливості серійного випуску цих ракет на ДАКХ "Артем".

Як повідомлялося, 27 травня в "Укроборонпрому" повідомили про проведення на військовому полігоні в Одеській області успішних вогневих випробувань берегового протикорабельного комплексу з крилатою ракетою "Нептун" дальністю 300 км. В ході стрільб нового РК-360МЦ "Нептун" перевірялася робота цілої низки нововведень у конструкцію ракети Р-360, спрямованих на істотне підвищення ефективності озброєння.

Р-360 обладнана новою головкою самонаведення, що дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування, а також новим стартовим двигуном, що забезпечує більш активне виведення КР на маршову ділянку польоту. Нові крила і керма КР збільшеної площі забезпечують підвищену керованість і маневреність Р-360.

В рамках проведених нововведень розробником проведена заміна частини електронних і цифрових систем КР, що забезпечують її роботу в складних умовах. З-поміж них в "Укроборонпромі" виділяють новий радіовисотомір, що забезпечує зниження висоти польоту Р-360. "Цей параметр є одним з найважливіших: чим менше висота польоту, тим складніше противнику побачити і перехопити крилату ракету. Р-360 може летіти за лічені метри над поверхнею", - уточнює прес-служба, акцентуючи: "Це значно скорочує час для її виявлення, ідентифікації та перехоплення". Також замінені складові частини системи навігації КР, що забезпечують її роботу навіть в умовах потужного використання противником засобів РЕБ.

Як підкреслюють в "Укроборонпромі", проведені розробником нововведення Р-360, дозволяють новій КР обходити зони ППО противника і знищувати ціль у тилу ворога несподіваним ударом.

Згідно з раніше озвученими розробником даними, держвипробування берегового протикорабельного комплексу з КР "Нептун", призначеного, найперше, для вирішення завдань обороноздатності в Чорноморсько-Азовській морській акваторії, намічені на перше півріччя 2019 року. В подальшому планується адаптація протикорабельної крилатої ракети (ПКР) під корабельну та авіаційну версії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130681
 
   
 Топ коментарі
 
Фыфсеврети. Марадер усьо украль. Армия нищая, клин калаш на роту. Зебобик наш шпашитель-перигавошик.
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Нерушимость границ Украины тоже закреплена в международных договоренностях, кстати, связанных как раз с безъядерным статусом...
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Игорёк уже высказался, что 50 в год ужасно мало. Теперь понятно. Правда в своё время Франция успела поставить Аргентине несколько ракет ,,экзосет". От 9 до 20шт. точно не известно. И этого хватило нанести тяжёлые потери Британскому флоту. Англия признала, что если бы ракет было больше, то неизвестно если бы решились направить флот к Фолклендам. 50 Нептунов хватит помножить на ноль кацап ЧФ.
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Давно читал разбор тех событий. Так вот британский флот с точки зрения ПВО/ПРО был просто никаким - разве что воевать с Африкой или Гондурасом каким. Корабли по этому показателю уступали совковым на порядок!
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Хе-хе. Какой там у Британии флот - ни истории, ни традиций. Вот у кацапов... Держзамовлення на ракети для протикорабельного комплексу "Нептун" становить 120 одиниць, - "Мотор Січ" - Цензор.НЕТ 1849
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История и традиции конечно есть, а вот аргентинцам они не слили только чудом.
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Чем они там не слили - не имеет значения. Результат на лице
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Для результата - не имеет. Для дальнейшего применения - имеет.
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Именно в том конфьикте прошли испытания в боевых условиях зрк ,,си Вулф", установленные на фрегатах ,,Бродсуорд". Эти комплексы показали высокую эффективность, кстати сбили несколько,, экзосет".
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Там бомбы застревали в британских кораблях, свободно падающие неуправляемые бомбы с самолётов, Карл! И не взрывались! Какое нахрен ПВО? (что оно было не спорю).
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Цензор.НЕТВідеоТехнологіїДержзамовлення на ракети для протикорабельного комплексу "Нептун" становить 120 одиниць, - "Мотор Січ". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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