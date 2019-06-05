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Все про:озброєння (1096) Туреччина (853) Укроборонпром (442)

 Українсько-турецький бойовий модуль Serdar із протитанковими ракетними установками успішно пройшов випробування і готовий до серійного постачання. ВІДЕО+ФОТО

В Україні завершилися кваліфікаційні випробування першого українсько-турецького бойового модуля Serdar, створеного на замовлення третіх країн.

Про це повідомляє прес-служба "Спецтехноекспорт", передає Цензор.НЕТ.

"Відтепер спільна розробка турецької компанії Aselsan та підприємств ДК "Укроборонпром" - ДККБ "Луч" та "Спецтехноекспорт" - готова до серійного постачання в рамках чинного контракту з іноземним замовником. Очікується, що в подальшому до нової системи проявлять інтерес оборонні відомства України та Туреччини", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, розробником та інтегратором бойового модуля, зокрема систем стабілізації та дистанційного керування вогнем, систем захоплення і супроводу цілей, денного і нічного каналів спостереження виступила турецька компанія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина мусить зробити вибір між російськими ЗРК С-400 і винищувачами США F-35, - постпред при НАТО Гатчісон

Зі свого боку "Спецтехноекспорт" забезпечує постачання керованих ракет, що розроблені та виробляються "ДККБ "Луч", та систем наведення і керування до них.

Serdar - це універсальна дистанційно керована та стабілізована система озброєння, що забезпечує високу ефективність оборонних і наступальних операцій проти наземних цілей вдень та вночі, за будь-яких погодних умов. Основним озброєнням бойового модуля є мобільна версія високоточного протитанкового комплексу "Скіф" з двома (в окремих версіях - чотирма) пусковими установками для ракет РК-2С.

Українсько-турецький бойовий модуль Serdar із протитанковими ракетними установками успішно пройшов випробування і готовий до серійного постачання 01
Українсько-турецький бойовий модуль Serdar із протитанковими ракетними установками успішно пройшов випробування і готовий до серійного постачання 02

Ці високоточні українські ракети калібру 130 мм здатні знищувати ціль на відстані 5 км та пробивати броню завтовшки 800 мм за динамічним захистом. Також система озброєння оснащена двома кулеметами калібру 12,7 мм та 7,62 мм. Окрім цього, за бажанням замовників, на бойовому модулі можуть бути встановлені пускові установки з ракетами РК-2М калібру 152 мм. У такому разі дальність польоту керованої ракети становитиме 5,5 км, а пробиття броні збільшиться до 1100 мм за динамічним захистом.

Завдяки малій вазі бойовий модуль може бути інтегрований у різні типи бойових транспортних засобів, значно підвищуючи їхню боєздатність. Нова система управління вогнем дозволяє з високою точністю виконувати всі бойові завдання зсередини транспортного засобу.

Цей проект є першим прикладом спільного просування українсько-турецьких оборонних продуктів на ринках третіх країн. Уперше, українсько-турецький бойовий модуль було продемонстровано під час випробувань в Україні у травні 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130669
 
   
 Топ коментарі
 
Это заслуги Турчинова, а не любителя шаурмы.
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І це сподіваємось що лише перші квіточки, а від ягодок у українську скарбницю полинуть мільярди баксів.
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Это заслуги Турчинова, а не любителя шаурмы.
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какие тут заслуги это не джавелины, нечего особого в этом изделии нет..5 км дальность поражения цели..да еще и с платформы..да еще и не кем не куплена..и не понятно будет ли куплена. надежда на Украину и Турцию, в Украине нет денег все разворовали а у Турции полноценный доступ к технологиям НАТО без всяких ограничений и турки на войне не экономят хрошо если эту херню ****** тайландцы или еще какие то оборигны..
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эти ракеты очень неплохо чуствуют себя и без платформы -(поинтересуйся у обдроченцев) и кстати у джавелина дальность 2 км
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И сколько таких модулей с подачи турчинова сейчас числится в ВСУ?
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А как же "нада тока перестать стрелять"? Сбрехав? Украино-турецкий боевой модуль Serdar с противотанковыми ракетными установками успешно прошел испытания и готов к серийной поставке - Цензор.НЕТ 9887
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А это то, что уже было сделано. До него.......... При этом на иностранные инвестиции.
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А шо зэ не переделает? Не может? Так зачем он вообще тогда нужен?
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Зрадоботы, это только Порошенко языком на 360 градусов работал с нулевым выхлопом для страны, а Зеленский только пришёл и вот результат - "Украино-турецкий боевой модуль Serdar с противотанковыми ракетными установками успешно прошел испытания и готов к серийной поставке." Украино-турецкий боевой модуль Serdar с противотанковыми ракетными установками успешно прошел испытания и готов к серийной поставке - Цензор.НЕТ 4849
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Ага, Зе по ночам детали лобзиком из фанеры выпиливал.
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Испытания только завершились, а Пашинский это всё ещё в апреле продавал? Українсько-турецький бойовий модуль Serdar із протитанковими ракетними установками успішно пройшов випробування і готовий до серійного постачання - Цензор.НЕТ 9892
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Ты вообще сама читаешь те статьи, что выкладываешь? Там ссылочка на первоисточник присуцтвует.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=UQbrD6br2GY

Смотрим на дату, когда выложили ролик. И смотрим с 1-45 сек. Начинаем эволюционировать и понимать, что они УЖЕ ДАВНО В КАТАРЕ.
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Плохо с осмыслением читаемых буковок? На какой первоисточник идёт ссылка в статье - не на пост Пашинского?
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При чем тут текст Пашинского. На видео - парад в Катаре. Дату смотрите.
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Вы там ссылочку на какую статью вбросили? Ну так раскройте глазки пошире и посмотрите, на какой первоисточник эта статья ссылается.
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Реально не понимаешь, на что ссылаешься и какие аргументы предъявляешь?
Официальный сайт "Спецтехноэкспорта": "В Україні завершилися кваліфікаційні випробування першого україно-турецького бойового модуля "SERDAR".
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Ты достал. Сначала разберись с терминами государственные испытания, приемочные испытания и квалификационные испытания - это контрольные испытания установочной серии продукции, которая уже сертифицирована. Контрольные испытания проводятся периодически в течение всего времени производства (или импорта). Другими словами - контроль качества.
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Квалификационные испытания - испытания установочной серии или первой промышленной партии, проводимые для оценки готовности предприятия к выпуску продукции данного типа в заданном объеме.
Просвещайся
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Яка дата про закінчення випробувань стоїть у статті на сайті самого "Спецтехноекспорту"?
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ЧИТАТЬ КОГДА НАУЧИМСЯ-ТО. Україно-турецький бойовий модуль пройшов випробування для іноземного замовника. Для конкретного заказчика. Это нормальная практика. Для крупного заказчика проводят испытания при участии их представителей.
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Погано з розумінням українською? Перекласти для азербайджанців це: "В Україні завершилися кваліфікаційні випробування першого україно-турецького бойового модуля "SERDAR"?
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У Вас плохо просто с восприятием текста. Это действительно первый модуль совместной разработки. У Вас еще и плохо с восприятием не только текстов, но и видео материалов, где показаны эти модули на параде в Катаре.
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Даже не знаю, что ответить. Українсько-турецький бойовий модуль Serdar із протитанковими ракетними установками успішно пройшов випробування і готовий до серійного постачання - Цензор.НЕТ 9816 Желаю тебе всегда приобретать продукцию, руководствуясь впечатлениями от посещения рекламной выставки, а не сертификатом качества от соответствующей организации по стандартизации.
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Когда была выставка и когда парад в Катаре?! Они получили это до выставки. Или по-вашему на выставках только не сертифицированная продукция выставляется?
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ну да ну да за две недели при сделали- ты счас договоришся до того что и безвиз дали только потому что знали что зеля придет
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Судя по цвету модуля, то понятно с какого региона заказчик
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Не. Турки счас кацапов чуть западнее мочат...
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Турки может быть и получат....ВСУ при зебенях только облизнется.....
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Какой идиот сотрудничает с турками когда Ердоган обнимается с Путиным, закупает С400 и срется с США?!
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Ердоган із США не свариться ..!! а лише виторговує для себе кращі умови ... а те що він для цього використовує ху..ло ..то таке ..хто його тільки не використовує у своїх інтересах
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Вот и первый не понимающий, что с турками нельзя сотрудничать в военной сфере, Ердоган такой же царь как путин и посмотришь как США санкции введут за покупку С400, а такие дилетанты как ты ничего не понимают!
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те що ти тупий .. це ж не дивно )) мову вивчити не можеш навіть (за десятки років ) .. Ердоган - лідер нації ..і прогинатися він ні під кого не буде навіть під США !! ти цього просто не можеш осягнути ..через свою обмеженість .. а США без нього не обійдуться - Турція друга після США армія в НАТО .. вихід її - це буде величезна поразка США (а конкретно президента Трампа) ..тому вони домовляться.. але на вигідних умавах для обох країн
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Цари всегда били типа лидерами наций, такой же лидер твой кумир путин, эрдоган такой же. Только тупому не понятно, что США пытались убрать эрдогана физически и сейчас он полностью зависим от путина и купит С400 как миленький. Забудь о Турции пока там правят цари такие как путин.
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може ти займешся .. обрізками ковбаси? калошами чи обїдками пацюків - це твоє - але не лізь у політику ... не у цьому житті..)) ну і який царь був лідером нації ? ану назви чоч одного) .. ну і ще Ердогана вибирає як керівника держави ..громадяни Туречини і виюирають не один рік ..у демократичних виборах ..із реальною конкуренцією .. тому твій маразм дуже далекий від реальності
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Считать царя Эрдогана лидером нации может только безмозглое существо, он имеет такую же безграничную власть как путин, но человеку с рабским мышлением как у тебя это не понять))) Недаром США Эрдогана уничтожить хотела, а ты иди к своему кумиру царю путину в московию с таким мышлением как у тебя!
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Модуль для экспортных поставок, украино-турецкое сотрудничество в военной сфере может заместить убогое железо из Засрахи, причем американские друзья целенаправленно выбивают Уззких с оружейных рынков.
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какой толк от ентого замещения 3 убитым и 3 раненым за вчера укрсолдатам ?

ты дебил или акцыанер ??

похоже акцыанер.
нет??
нееет, дебил,
в акцыанеры тебя не пустят - ты же дебил минстецевский .
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Мухасранец, сиди на своей бутылке и не вякай. Каждый погибший наш герой, это трагедия для нас, а вашых узких ванек ни кто не считает, и закапывают сотнями на Донбасе и в Сирии.
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5 км - это МАЛО! Сейчас нужно минимум 8 км (с высоты местности на уровне 4,5 м - линмя горизонта) , идеально 12 км (с высоты местности на уровне 10 м -горизонт)!
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а по факту більше 3 км ніхто не пуляє, бо нікуди.
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место боевых действий - это не всегда плоская равнина, есть холмы и впадины (терриконы в Донбассе), поэтому 12 км - это реальная потребность!
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Да есть дальнобойная версия, если покупатель захочет - поставят...
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пан видать шибко мощный гуманитарий. Дальность обусловлена в первую очередь массой топлива. Можно и на 30 км ракету сделать, только ее носить\перезарядить будет тяжело. Во-вторую очередь - как думаешь, какова вероятность того, что цель не поменяет своего положения, пока ракета будет лететь 8 км? За это время ракету можно обнаружить даже визуально и скрыться
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Banderovka‏ @Banderovka

Tzvi Arieli: Poroshenko overestimated defense reform's success https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/tzvi-arieli-i-trained-ukrainian-soldiers-poroshenko-overestimated-defense-reforms-success.html … "в отличие от сегодняшней Украины, израильские лидеры никогда бы не смогли продать свое лучшее оружие, пока их собственная армия не будет полностью экипирована."
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Цікаво... А краще б дивитись як ці ракети бурятів шкварять...
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....и готов к серийной поставке.....

куда поставке?? в турцыи?? ну так енто и раньше было.

а на фронт снова фига??
за вчера 3 убитых 3 раненых рада вставала почитать память сегодня.

данецкие танки-пушки лупят по укр окопам, из каторых только антаматы 1967 года выпуска торчат.

луч-получили бюджетное бабло-сделали рокеты-продали за валюту в зарубеж-турцыи тайланды-бабло на панамский кашелек акцыанеров луча-почтили в раде очередных убитых - ...по кругу....

5 лет по кругу.


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Утилизация ваших уззких ванек идет нонстоп, главное, чтоб гидрант не останавливал ЗСУ...
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свинарчуковские кенты нарисовались хер сотрешь
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Цензор.НЕТВідеоТехнологіїУкраїнсько-турецький бойовий модуль Serdar із протитанковими ракетними установками успішно пройшов випробування і готовий до серійного постачання. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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