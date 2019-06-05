 П'яний колишній прокурор влаштував у Дніпрі стрілянину з балкона багатоповерхівки. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
"Поліцейські встановили, що 4 червня о 16:50 чоловік і жінка з балкона власної квартири, розташованої на пр. Поля м. Дніпра, здійснили близько 5 пострілів", - йдеться в повідомленні.
Стрільців затримали і доставили до Дніпровського відділу поліції. У них вилучили зареєстровану мисливську рушницю Cobalt 12 калібру.
46-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК. Сьогодні обом зловмисникам буде вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), і вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Видання "Інформатор" опублікувало відео стрілянини. Сусіди стрільців розповіли журналістам, що у квартирі, з балкона якої ті відкрили вогонь, проживає 46-річний колишній військовий прокурор.
Вбив дитину і невідомо чим все закінчиться... Встрілив в повітря від 4 до 7 років тюрми. І міністра в відставку, а ****...у Львові "активісти" мерію розпі...вали людей побили... Садовий заяву написав, все на камерах зафіксовано 0 затриманих... вистрелив 4 раза в повітря (шкоди охоронюваним законом суспільним інтересам нуль - вже сидить) "вища справедливість *****" а і югіка в відставку як він допустив що бувший прокурор в повітря стрільнув...
Критинізм це коли після трагедії починаються "образцово показательние виступления"
Чи це і буде майбутня статистика по боротьбі з режимом попередників?)
ни попал в никого и то добре
пенсии его лишить прокурорской шоб бухал меньше
... больше условки за хулиганку не дадут
скажет террористов от своего лексуса отгонял
.... может даже еще и орден дадут
И все закончится Статьей 174 КОАП
Стрельба из огнестрельного, холодного метательного или пневматического оружия устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах либо с нарушением установленного порядка
влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов ()170-255 грн) доходов граждан с конфискацией оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и боевых припасов или без таковой.