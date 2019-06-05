 П'яний колишній прокурор влаштував у Дніпрі стрілянину з балкона багатоповерхівки. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

"Поліцейські встановили, що 4 червня о 16:50 чоловік і жінка з балкона власної квартири, розташованої на пр. Поля м. Дніпра, здійснили близько 5 пострілів", - йдеться в повідомленні.

Стрільців затримали і доставили до Дніпровського відділу поліції. У них вилучили зареєстровану мисливську рушницю Cobalt 12 калібру.





46-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК. Сьогодні обом зловмисникам буде вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), і вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

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Видання "Інформатор" опублікувало відео стрілянини. Сусіди стрільців розповіли журналістам, що у квартирі, з балкона якої ті відкрили вогонь, проживає 46-річний колишній військовий прокурор.