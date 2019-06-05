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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Дугін (4) Росія (17350) "русский мир" (189)

 "Наше суспільство стає на шлях догматичного дебілізму", - ідеолог "русского мира" Дугін. ВIДЕО

Ідеолог "русского мира" Олександр Дугін заявив про високий рівень дебілізації російського суспільства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Дугін розповів в одній зі своїх авторських передач на каналі День ТВ.

"Насправді наше суспільство стає на шлях догматичного дебілізму... Це вже дуже тривожні сигнали... Наше суспільство поступово перетворює дебілів на норматив. Тобто людина - дебіл, поводиться, як дебіт, і вона не відчуває жодних докорів сумління або що чогось їй бракує", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ви думаєте, його вбив Путін? Це абсолютно дурна розмова! Я не хотів би продовжувати. Ви - расисти", - кремлівський пропагандист Дугін перервав інтерв'ю ВВС після питання про Нємцова. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130648
 
   
 Топ коментарі
 
Да мы в курсе, ничего нового
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Самое интересное, что сам Дугин к этому руки и приложил. "Наше общество становится на путь догматического дебилизма", - идеолог "русского мира" Дугин - Цензор.НЕТ 8760
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ти ба, сам Ідеолог "срускаго мира" визнав членів "срускаго мира" дебілами. А хто тоді президент дебілів? Головний Дебіл?
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Самое интересное, что сам Дугин к этому руки и приложил.
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Зебилизьма...
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диагноз порохоботов
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Вы долго и последовательно к этому шли.. и пришли
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Больше похоже на прогрессирующую шизофрению...
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И только у них!?
А как насчёт догмы - "Опыт смены президентов у нас есть!!!!!!!" и, при этом - топтание на месте?
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не становиться на путь..!. вы этим путем уже ездите лет 70 и другим советуете-навязуете..
дебилы, ******
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ослик был сегодня зол
он узнал, что он - осёл....
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Сохранение санкций против России - важнейшая задача альянса...
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Может это естественный процесс обратной эволюции русского человека в обезьяну?
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На пути к русскому миру иначе нельзя. "Наше общество становится на путь догматического дебилизма", - идеолог "русского мира" Дугин - Цензор.НЕТ 7801
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Дугин наивный придурок. Считает, что идеи до сих пор имеют значение. На паРашке давно любая идеология обслуживает тотальный распил бабла. Кто не понял, тот лох.
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До одного дебила дошло, что он дебил.
Но все равно это не лечится.
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Ничего нового,на платах драгметаллы-пойдут на аффинаж.
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и это мордовское насекомое вдохновляло русню на нападение на Украину?
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то від прививок побічні наслідки. більше щеплень -більше дебілів
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Ну, с дебилизацией и у нас все отлично. Только есть нюанс: за поребриком правительство делает из населения дебилов, а у нас население делает из дебилов правительство. Где дебилы дебильней - вопрос риторический.
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Так і є. І в нас і козломордих ця тенденція стрімко прогресує....
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не ображайте дебілів порівнюючи їх з кацапами...
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Дебил рассуждает о дебилищме и окружающих его дебилов. Прям террариум какой-то
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Это он придумал, что "на Украине хунта".
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Верной дорогой идете товарисчи! Поскорее бы вы туда пришли.
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От странные. Как будто это ещё в начале прошлого века не было понятно.
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Дебилизм заразен. Форма дебилизма в Украине - зебилизм, но последствия - те же.
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Поэтому они на Украину и напали, что мозгов не хватает, что лучше самим у себя сделать все, как в Европе, а не засирать все, до чего дотянутся.
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стадо зашло в тупик)) настоящих буйных много)) всё по Дарвину))
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Такие как он сделали из своего народа нежизнеспособного франкенштейна.
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Франкенштейн создает искусственного человека из частей трупов, но позже отрекается от своего детища.
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Выключайтесь мы и так знаем шо вы дебилы ***
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Дебилы и конченые уроды, вот и все что можно сказать про расиян. А Дугин их главный идеолог.
В каком контексте он высказался непонятно, вполне возможно что дебилизмом он считает нежелание российского общества весь мир уничтожить в ядерной войне.
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Ну, если вникнуть в "смыслы", которые несёт Дугин, то понимаешь, что вот это его выступление предельно самокритично.
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Російське суспільство пертворюється в дебилів і це правда, але деякі його представники лідери в цьому процесі . Дугін, наприклад. Дебіл повний.
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Ми хтіли як краще, а вийшло як завжди. Сам же рухнув цей процес, і його тепер не зупинити.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Наше суспільство стає на шлях догматичного дебілізму", - ідеолог "русского мира" Дугін. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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