 "Наше суспільство стає на шлях догматичного дебілізму", - ідеолог "русского мира" Дугін. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Дугін розповів в одній зі своїх авторських передач на каналі День ТВ.
"Насправді наше суспільство стає на шлях догматичного дебілізму... Це вже дуже тривожні сигнали... Наше суспільство поступово перетворює дебілів на норматив. Тобто людина - дебіл, поводиться, як дебіт, і вона не відчуває жодних докорів сумління або що чогось їй бракує", - сказав він.
А как насчёт догмы - "Опыт смены президентов у нас есть!!!!!!!" и, при этом - топтание на месте?
дебилы, ******
он узнал, что он - осёл....
Но все равно это не лечится.
В каком контексте он высказался непонятно, вполне возможно что дебилизмом он считает нежелание российского общества весь мир уничтожить в ядерной войне.