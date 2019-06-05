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 Танковий резерв ОС на Донбасі відпрацьовує на навчаннях готовність до дій у будь-яких умовах, - штаб. ВIДЕО

На полігонах у районі проведення операції Об'єднаних сил тривають тренування танкових екіпажів, що перебувають у районах відведення сил і засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС.

Повідомляється, що за розпорядженням командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського, всі практичні заходи проводяться з урахуванням поточної обстановки і висновків з аналізу щодо подальшого розвитку ситуації на Донбасі.

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"Цього разу для тактико-спеціальних навчань із танковим підрозділом було застосовано нестандартний підхід, який полягав у тому, що підлеглі лише в загальних рисах знали, що їх очікує попереду. Командирам та екіпажам довелось постійно вести розвідку, з ходу приймати рішення та реагувати на постійну зміну обстановки", - сказано в повідомленні.

Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський, який на місці перевірив дії танкового резерву, переконався у професійних навиках підлеглих та їхніх навиках діяти однією командою під час складних моментів бою чи внаслідок виникнення позаштатних ситуацій.

Танковий резерв ОС на Донбасі відпрацьовує на навчаннях готовність до дій у будь-яких умовах, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130627
 
   
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Армія будується хто б там, що не казав..
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Мишки готовы надрать сраку оркам, эт гуд....
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Бачу що в командуючого розгрузка (чи желет для броні) не такі як в інших, можливо справив собі із сєпарской шкури на генеральську зарплату. Фахівці, учасники АТО. у що він вдягнений ?
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