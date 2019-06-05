 Сутички правоохоронців і активістів біля відділення поліції в Переяславі-Хмельницькому. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису сутичок опублікував користувач ФБ Антон Ходза.
На записі видно, як поліцейські в захисній екіпіровці відтісняють учасників акції протесту, які намагаються щось написати на стіні поліцейського відділку. Під час сутички застосовувався газ. Поліцейських закидали запаленими фаєрами.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
Не грайтесь з людьми та державою.
А чего же никого не посадили ? Или это в методичке у тебя не написано ?
а янек таки на побитті погорів. але за парєбріком просто не в курсі.
"Не грайтесь з людьми та державою."
Это с теми людьми , которые во время войны выбрали себе в Главкомы циркового артиста, да?
Эти люди просто выведены для того что бы с ними играться и вытирать о них ноги...
Людей с достоинством горстка....(как на этом видео)...
В других бы странах вышли бы миллионы...
И были среди них в 1000 раз порядочнее, честнее и достойнее клоуна+порошенко вместе взятых...
Прочему подстрекатели не дают показаний на заказчика - соевого Хряка?
Новини - "В Подольском районе столицы, в районе улицы Электриков, правоохранитель, находящийся в нетрезвом состоянии, задремал на железнодорожном пути. Проходивший поезд отрезал полицейскому ноги", - говорится в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/307668-v_kieve_pjjanyj_politsejskij_v_sluhebnoe_vremja_ugodil_pod_poezd_emu_otrezalo_nogi
но, если раньше были сомнения относительно Барыги, то на сегодня очевидна вся подлость и мерзость Хряка и его попличныкив.
Но, в то же время, стала очевидна их тупость и примитивность...
Тебя и нужно отправить в ООС в первую очередь...
Есть очевидцы, которые видели, как лично Порошенко завез два ящика водки в райотдел и подарил ствол несчастному полицейскому.
Разницу чувствуешь?