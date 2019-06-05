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Все про:акція (608) Переяслав-Хмельницький (26) протест (888) зіткнення (111)

 Сутички правоохоронців і активістів біля відділення поліції в Переяславі-Хмельницькому. ВIДЕО

Біля відділення поліції в Переяславі-Хмельницькому на Київщині, де був смертельно поранений 5-річний хлопчик, сталися сутички між активістами і правоохоронцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису сутичок опублікував користувач ФБ Антон Ходза.

На записі видно, як поліцейські в захисній екіпіровці відтісняють учасників акції протесту, які намагаються щось написати на стіні поліцейського відділку. Під час сутички застосовувався газ. Поліцейських закидали запаленими фаєрами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 5-річний Кирило дістав смертельне поранення з дрібнокаліберної гвинтівки, - в.о. начальника поліції Київщини Небетов

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130624
 
 
 Топ коментарі
 
В общем, якщо Майдан і відбудеться, то він буде більш масштабним та нищівним.
Не грайтесь з людьми та державою.
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Реформи Авакова в повній красі!
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В общем, якщо Майдан і відбудеться, то він буде більш масштабним та нищівним.
Не грайтесь з людьми та державою.
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Але спочатку зебіли організують в країні дефолт і доведуть зубожіння до абсолюту, а вже тоді буде майдан. Допоки коломийський в кишеню до кожного українця не залізе ніхто навіть і не рипнеться. Янука скинули не ізза побиття студентів, а через те що він всіх заіпав своїм правлінням
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Янука скинули не ізза побиття студентів………….
А чего же никого не посадили ? Или это в методичке у тебя не написано ?
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Побиття, то уже остання крапля була. Але не першопричина, взагалі-то
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тогда как читать Коломойского о ненужности революций, даже майдана и Узеленского о неактуальности этого события на сегодня?
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петя з ахметкою заліз і нічого, стерпіли.
а янек таки на побитті погорів. але за парєбріком просто не в курсі.
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Ksenia VB - Сутички правоохоронців і активістів біля відділення поліції в Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 652

"Не грайтесь з людьми та державою."

Это с теми людьми , которые во время войны выбрали себе в Главкомы циркового артиста, да?
Эти люди просто выведены для того что бы с ними играться и вытирать о них ноги...
Людей с достоинством горстка....(как на этом видео)...
В других бы странах вышли бы миллионы...
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актор набагато краще - за вбивцю... мародера... крадія... баригу.. кидалу - і просто шмат лайна паяця парашенка! і особливо краще під час війни


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Roman Tripalyk - там еще было 39 кандидатов если ты забыл...

И были среди них в 1000 раз порядочнее, честнее и достойнее клоуна+порошенко вместе взятых...
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більшого гівна чим порошенко не було )) тому у 2-му турі у нього вигравали усі крім бойка..
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при януковичі поліція відстілювала дорослих на майдані, а при новому президенті владимире взялась за дітей на майданчиках?
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Так, і остаточно поховає Українську Державу...
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не грози Южному Центру попивая сок у себя в квартале ....фильм такой был но само название много о чем говорит ...
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Опереція "ШАТУН" продовжується... Повна дискредитація органів правопорядку та влади, бунти до яких залучають провокаторів, громадянські конфлікти, розвал держави, поглинання її територій та поневолення загнаного безтолкового народу. Ну, як подобається вам картина маслом?!
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нацбанды жон садового тягныбока и других экстремистов кремля на равне с экс рыгами- одна шайка лейка..все в шатун играют.. еще все рыги бошки подняли..снятие арестов возвращения.. шапито..ит.п.нади..саакашвили..и.другой сброд..не хватает гришина и поросюка до кучи..и аут
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майдан уже відбувся коли скинули вбивцю... мародера... крадія... баригу.. кидалу - і просто шмат лайна паяця парашенка!
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Проти кого, чи за що буде Майдан? Які його кінцеві цілі?
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"Національна поліція - саме велике наше досягнення"
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надо стрелять всех а они с бандами ватными в цацки играют
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У активистом мелкашки даже не было,-не то что у Пашинского целый арсенал короткоствола и снайперские винтовки на выбор?
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Забули мусора як їм бойові гранати під ноги кидали під ВР - знахабніли падли вкрай....
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пля - где СБУ?
Прочему подстрекатели не дают показаний на заказчика - соевого Хряка?
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Мусорье потрібно спалити, гниди і вбивці
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Для чего налогоплательщик содержит эту шушеру,что бы они по пьянке убивали детей,а потом сами себя защищали от недовольных этим?
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В США поліцейськи не мають права напитись до усрачки навіть якщо вони у відпустці. Це заборонено правилами профессійної єтики.

Новини - "В Подольском районе столицы, в районе улицы Электриков, правоохранитель, находящийся в нетрезвом состоянии, задремал на железнодорожном пути. Проходивший поезд отрезал полицейскому ноги", - говорится в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/307668-v_kieve_pjjanyj_politsejskij_v_sluhebnoe_vremja_ugodil_pod_poezd_emu_otrezalo_nogi
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Активистов не вижу , вижу ананистов ( суходрочеров) , отрабатывающих за бабло.
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Сам чего сидишь мокродрочер,не так сцыкотно на диване?
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та и на форумах срут проплаченные падлюки и тупая срань.

но, если раньше были сомнения относительно Барыги, то на сегодня очевидна вся подлость и мерзость Хряка и его попличныкив.
Но, в то же время, стала очевидна их тупость и примитивность...
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Быстро наши новоиспеченные полицейские забыли за Врадивку!! Ни фига не учит.Пару полицейских линчевать как и пьяных за рулём ,сами в тюрьму просится будут!!!!
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Этих "активистов" если они такие активисты в зону проведения ООС на передовую. А здесь их кто-то проплачивает и они только обостряют обстановку и провоцируют конфликты.
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Василий Мышкин - да ты мент... Сутички правоохоронців і активістів біля відділення поліції в Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 2134

Тебя и нужно отправить в ООС в первую очередь...
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смотрел твои комменты - ты просто дешевая шавка и ничтожный диванный вояка. Вот тебя как раз и надо туда отправить на передовую рыть окопы. Можешь не надрываться больше петушок ты уже в черном списке.
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зачем державе полмиллиона полиции - вот для таких случаев
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Власть ничему не учится. Предыдущий Майдан начался не в Киеве, он начался с блокады и попыток штурма полицейского участка, после изнасилования сотрудниками женщины. И попытками начальства и власти их отмазать ( там родственники в чинах были) Думал это власть чему то научило. Видимо нет. Тут не до "спасения утопающих", наоборот показательно жесткое наказание, иначе не усвоенный урок может иметь те же последствия.
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зацените как на райотделе полиции видна надпись POLICE .... а два пьяных идиота из этого здания взяли и убили ребенка ...нам до этой надписи поколений 3-5 надо пройти ...вот эта чушь с названиями и реформами о полиции ЕС НАТО просто ширма для распиливания бабла
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Вам бы всё по майданам бегать, лишь бы ничего не делать. Есть прокуратура, следствие, ВР, они и ведут следствие и следят. Нормальным людям нужны нормальные органы правопорядка, 73% бездельников-майданы. Кончайте вопить, дайте следствию нормально работать
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Тебя жида забыли спросить,СВОБОДУ ПАЛЕСТИНЕ!!!
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Якій Палестині? ісраель - самопроголошена держава сєпарів. Які скористались зміною світового порядку після Другої світової і недемократичним шляхом вирішили, що вони незалежні від Палестини. Тому правильніше тролити шидів "Коли повернете вкрадені у Палестини землі, сєпари?".
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блин..ну идите к дому авакова и пикетируйте... нафига под камеры в пацанов петардами пулять????
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Именно эти "поцаны", ужравшись в срачку, убили ребенка, если ты уже забыл.
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ублюдков - ждет суд, хочешь жить в папуа-звиздуй!!!
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Это нанятые,проигравшим выборы, очередные петюшки,для отвлечения мародёрства,роттердамов и пр. с целью раскачивания ситуации
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Больше того.
Есть очевидцы, которые видели, как лично Порошенко завез два ящика водки в райотдел и подарил ствол несчастному полицейскому.
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Предыдущий Майдан был за европейские пенсии и ЕС(неважно что все это оказалось наглым враньем). А в чем смысл этого Майдана?
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Этот майдан будет называться погром.
Разницу чувствуешь?
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"Чьто-то напісать на стєнє?" Слово "Вбивці". Перші три літери видно
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Опереція "ШАТУН" продовжується... Повна дискредитація органів правопорядку та влади, бунти до яких залучають провокаторів, громадянські конфлікти, розвал держави, поглинання її територій та поневолення загнаного безтолкового народу. Ну, як подобається вам картина маслом?!
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органи влади повністю дискредитували себе самі корупцією, безкарністю, безвідповідальністю і вседозволеністю. Терпіти таку владу неможна. Вона повинна піти і якомога скоріше і.....конфлікт зникне сам собою.
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Саша, в нас все суспільство хворе!!!! Тому маємо таку ситуацію. В нас люди не розуміють що таке держава і як потрібно жити у власній державі! В нас, якщо люди кричать - караул, грабують!, то кричать вони це не тому, що чиниться зло, а тому, що дуже жалкують, що зараз грабують їх, а не грабують вони. Де ти хочеш набрати нормальних людей, якщо 90% дибіли?. Ну я та ти нормальний, що далі, що з іншими робити будемо?.
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нацбанды жон садового тягныбока и других экстремистов кремля на равне с экс рыгами- одна шайка лейка..все в шатун играют.. еще все рыги бошки подняли..снятие арестов возвращения.. шапито..ит.п.нади..саакашвили..и.другой сброд..не хватает гришина и поросюка до кучи..и аут
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почему екстремистов под вижом патриотов не стреляют..боятся псевдо нацжон или мертветчука..???
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Богдану Гайдамаке. Лучше бы вы все болельщики шли работать и зарабатывать себе на хлеб, а не вопить на сайтах. Израиль им, видите ли, не нравится. 28 лет Украина независима. И что? Да сидит по уши в дерьме, потому что имеет в активе 73% дармоедов и халявщиков. Сперва ведутся на обещания полной халявы, а когда не получают, бегут на майдан, сбросить старого президента и сменить на нового, который уж точно сделает всеобщую халяву. И не придёт никому из 73% халявщиков простая вещь, что откуда взяться халяве в нищей и разграбленной стране, где 73% населения не хочет трудиться и зарабатывать себе хлеб, а трудится всего 23%. Вот и сравни, представитель халявщиков Богдан Израиль через 28 лет независимости, переживший 3 войны, и сегодня продолжающейся, передовую развитую страну и нищую и убогую страну третьего мира Украину. А то болельщики за палестину, наследники вопивших за Анджелу Девис, террористку, кстати, развопились. Работать идите, дармоеды на шее у родителей.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїСутички правоохоронців і активістів біля відділення поліції в Переяславі-Хмельницькому. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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