 ПЦУ опублікувала кадри ліквідації УПЦ КП. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відеозапис опубліковано на каналі ПЦУ в YouTube.

"Помісний Собор УПЦ Київського Патріархату 15.12.2018 р. - аудіо і відео, які спростовують твердження, що "такого Собору не було", - йдеться у підписі до відео.

На відео можна побачити, що більшість членів синоду підтримує ліквідацію УПЦ КП, після чого патріарх Філарет підписує відповідну постанову.

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Зазначимо, що після цього засідання представники УПЦ КП взяли участь у соборі, на якому і створили ПЦУ.





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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".