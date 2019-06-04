 ПЦУ опублікувала кадри ліквідації УПЦ КП. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відеозапис опубліковано на каналі ПЦУ в YouTube.
"Помісний Собор УПЦ Київського Патріархату 15.12.2018 р. - аудіо і відео, які спростовують твердження, що "такого Собору не було", - йдеться у підписі до відео.
На відео можна побачити, що більшість членів синоду підтримує ліквідацію УПЦ КП, після чого патріарх Філарет підписує відповідну постанову.
Зазначимо, що після цього засідання представники УПЦ КП взяли участь у соборі, на якому і створили ПЦУ.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
Я RVP RVP, или другой мой тоже забаненый ник
Литургия, исповедь, Евхаристия
Как без этого=то?
Церковь = это собрание верующих. И там не священник главный, а Христос. А священник такой же человек как и остальные.
Вот с тех пор как я это поняла, я спокойно даже хожу на службы на незнакомых мне языках (французский, испанский и т.д.) и еще при этом почти все понимаю. А как, не знаю
Но я - часть Церкви Христовой.
И вы.
А вообще у нас "Бог не праведных, а грешных", так что мы по адресу. Ну и вообще, что там до соринок в чужих глазах. В общем, есть чем заняться.
Кстати, есть еще католики и греко-католики.
Я не циклюсь на приходе. Хожу и к католикам тоже. И ничего, все хорошо.
а так вообще воцерковление начинают с Евангелия, интереееееесная книга. Зачитаешься
Или церковь и государство вместе？ А？
на державному рівні це означає повернення українській церкві захоплених росєянами релігійних святинь.
пс. в своєму захисті Зеліка ти вже плюнув на державу.
так вчиняють лише дрібні нікчеми.
Я навіть не питатиму який патріархат ти відвідуєш.
І так очевидно, що не український.
Шось висрала і тепер розмазуєш.
Церква, це - не його справа.
Церковні депутати.
Бо якщо так, то молитися залишиться тільки на Порошенкю.