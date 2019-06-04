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 ПЦУ опублікувала кадри ліквідації УПЦ КП. ВIДЕО

Православна церква України опублікувала відео, на якому зафіксовано засідання Священного синоду Української православної церкви, на якому вирішили ліквідувати цю церкву.

Як передає Цензор.НЕТ, відеозапис опубліковано на каналі ПЦУ в YouTube.

"Помісний Собор УПЦ Київського Патріархату 15.12.2018 р. - аудіо і відео, які спростовують твердження, що "такого Собору не було", - йдеться у підписі до відео.

На відео можна побачити, що більшість членів синоду підтримує ліквідацію УПЦ КП, після чого патріарх Філарет підписує відповідну постанову.

Читайте також: Наш Помісний собор затвердить Київський патріархат, але ми не будемо виходити з так званої ПЦУ, - Філарет на зустрічі зі священниками

Зазначимо, що після цього засідання представники УПЦ КП взяли участь у соборі, на якому і створили ПЦУ.


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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130590
 
   
 Топ коментарі
 
так в храм ходить надо не к попам а к Богу
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сомневаюсь..что ты обращаешься к Богу..
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"где двое или трое во Имя Мое"...
Литургия, исповедь, Евхаристия
Как без этого=то?

Церковь = это собрание верующих. И там не священник главный, а Христос. А священник такой же человек как и остальные.

Вот с тех пор как я это поняла, я спокойно даже хожу на службы на незнакомых мне языках (французский, испанский и т.д.) и еще при этом почти все понимаю. А как, не знаю
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Ликвидацию патриархии. А Варфоломей сказал что патриархии не было
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У кого то еще есть желание ходить в церковь？
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Так к Богу можно обратиться и не в храме, тем более, что там такая атмосфера
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Шоб понятней, я сейчас перепрятался от бана от ранимых соевых идиотов.
Я RVP RVP, или другой мой тоже забаненый ник
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"где двое или трое во Имя Мое"...
Литургия, исповедь, Евхаристия
Как без этого=то?

Церковь = это собрание верующих. И там не священник главный, а Христос. А священник такой же человек как и остальные.

Вот с тех пор как я это поняла, я спокойно даже хожу на службы на незнакомых мне языках (французский, испанский и т.д.) и еще при этом почти все понимаю. А как, не знаю
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Христос не приветствоваль роскошь и шик. Он проповедовал по другому. Раньше я ходил в церковь, последние годы нет
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а вот тут согласна. В церквях творится ужас.
Но я - часть Церкви Христовой.
И вы.

А вообще у нас "Бог не праведных, а грешных", так что мы по адресу. Ну и вообще, что там до соринок в чужих глазах. В общем, есть чем заняться.
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вот потому и перестал ходить. Когда при союзе это было наказуемо, то к Богу обращался дома. Вот и сейчас тоже, мне не приятно то, что происходит в церкви
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но это реально сложный вопрос. Вот я понимаю вас.
Кстати, есть еще католики и греко-католики.

Я не циклюсь на приходе. Хожу и к католикам тоже. И ничего, все хорошо.
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А в чистом поле, без всего того антуража из золота, серебра и запахов пота попов-посредников, нельзя с Богом стрелки забивать?
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Можно, но если у тебя есть вопросы, дорога в храм.
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отрок, а ты с какой целью интересуешься? хочешь воцерковиться, но не знаешь, с чего начать? ПЦУ опубликовала кадры ликвидации УПЦ КП - Цензор.НЕТ 6770
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Я представлял себе, что вера - вещь индивидуальная, интимная. В связи с этим, всегда вызывало, мягко говоря, недоумение, когда люди собирались в каких-то специально отведённых для этого помещениях "заниматься верой" в групповом формате.
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люди собираются вместе в церквях не "заниматься верой"
а так вообще воцерковление начинают с Евангелия, интереееееесная книга. Зачитаешься
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Коли з"являється щось нове, під ногами залишається щось старе.
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Попи ділять владу. Віра в душі, а не в спаплюжених церквах.
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Ще один тест для зебіла: він українець, чи масон? Буде він захищати українську церкву, чи йому пофік? Чи йому миліше феесбешна гундяєвська шобла? Як він вчинить?
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так церковь вне государства, государство вне церкви. Вот пэтя влез в темные дела торговцев опиума для народа и имеем трабл.
Или церковь и государство вместе？ А？
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яким ? ну, наприклад, продовжувати переіменування МП у її справжню назву.
на державному рівні це означає повернення українській церкві захоплених росєянами релігійних святинь.
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побачими як зяблики будуть протестувати ))
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Цікава фраза - "на державному рівні". Навіть не усвідомлюєш, що Україна - світська держава, і закликаєш до порушення норм Конституції.
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почитай на яких умовах мп орендує Лаври і чому
пс. в своєму захисті Зеліка ти вже плюнув на державу.
так вчиняють лише дрібні нікчеми.
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Недолугість ходяча, хоч Конституцію держави, в якій живеш, почитай. Може тоді трохи зрозумієш щось і про саму державу, і про своє місце в ній.
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А чия ?
Я навіть не питатиму який патріархат ти відвідуєш.
І так очевидно, що не український.
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Ну шо за мода?
Шось висрала і тепер розмазуєш.
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тебе вкотре заляпало, ой, біднятко.... ПЦУ опублікувала кадри ліквідації УПЦ КП - Цензор.НЕТ 1751
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Так в тебе вже п'ятий рік одна й та сама манера - якусь брехню ляпнеш, а потім навколо цієї брехні плаваєш кілька годин, як щось в ополонку.
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он окружил себя одними жидами что как бы намекает
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Навішо штовхати Зеленського на помилки Порошенко?
Церква, це - не його справа.
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нехай цим питанням опікується новінський в беніних судах, ах..ах...
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Хто тобі більше до вподоби, той нехай і займається.
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я призначаю ЗЕ займатися цим питанням як складовою національної безпеки.
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Какая-то «не здоровая фигня» происходит........
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Не может быть. А основополагающую причину в чём видите?
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В приходе к власти врага в образе клоуна. Но он не просто клоун. Он враг.
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А когда опубликуют ликвидацию доллара по 28 и бензина по 32? Попы мне как-то пофигу....
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Раскаяние, самое богоугодное дело.
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а можна написати, що в дійсності сталось і що тепер є? Скільки тепер церков лишилось?
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А Ісуса Христа вони не відмінили?
Бо якщо так, то молитися залишиться тільки на Порошенкю.
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Филарет- агент КГБ. Вот что в голове у этого человека? Как можно сейчас устраивать такой бардак? Разве тот, кто любит Украину, будет творить то, что творит Филарет?
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Не всё так категорично, он может быть банальным грешником. Поэтому для таких случаев есть завет Иисуса - "Я ваша Церковь".
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Філарет бореться за Незалежну Українську Православну церкву, яку знищили Порошенко та Варфоломей. Саме Порошенко влаштував це бардак, а не Філарет.
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Ну хто, в здоровому розумі прийме, що оці пінгвіни в рясах і намистах з золотими акробатами на шиях, на лексусах і БМВ, мерсах намісники Бога на Землі?
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А Філарет тепер хто-сектант чи масон? Хоче створити свою "церкву" і камандувати там? Бортанули діда,а він так хотів на двох стільцях всидіти! ПЦУ опубликовала кадры ликвидации УПЦ КП - Цензор.НЕТ 9668 а тепер воду мутить! Що хоче довести? І кому ?
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ПОПомасон ...Латентный извращенец с комплексом власти...
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Київський Патріархат юридично не ліквідований. А отже можна скликати новий собор, який скасує рішення попереднього. Як би не прагнули вороги України, але їм не знищити Незалежну Українську Церкву - Київський Патріархат.
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Завтра,послезавтра будет нове видео о восстановлении КП
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоПЦУ опублікувала кадри ліквідації УПЦ КП. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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