 Від початку доби на Донбасі - три ворожі обстріли, один боєць ОС дістав поранення, - прес-центр. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Об'єднаних сил.
Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив два обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; в районі Опитного - зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог зі снайперської зброї обстріляв позиції наших захисників поблизу Золотого-4.
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 3 червня збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Втрат не було.
Благоволения в человецах ???
С какого , извините , хрена ???
пораненому воїну найскорішого одужання...
Как там у тебя, "просто перестать стрелять", да?