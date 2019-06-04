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 Від початку доби на Донбасі - три ворожі обстріли, один боєць ОС дістав поранення, - прес-центр. ВIДЕО

Від початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню, при цьому один раз - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм із загальною витратою 20 хв.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Об'єднаних сил.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив два обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; в районі Опитного - зі станкових протитанкових гранатометів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог зі снайперської зброї обстріляв позиції наших захисників поблизу Золотого-4.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 червня збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Втрат не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130571
 
 
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А чего вы ждали ???
Благоволения в человецах ???
С какого , извините , хрена ???
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спасибо что живые!
пораненому воїну найскорішого одужання...
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ЗЕЛЯ, АУУУУ!
Как там у тебя, "просто перестать стрелять", да?
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Так пэтя враг *****, а не так ******** стреляли, ЗЕ друг *****, а начали больше стрелять. Шо ж такое？
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Одужуй, герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Цензор.НЕТВідеоПодіїВід початку доби на Донбасі - три ворожі обстріли, один боєць ОС дістав поранення, - прес-центр. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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