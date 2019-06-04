 Посол Перебийніс закликав Сенат Чехії визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом. ВIДЕО

Чеські та українські історики і дослідники представили свої доповіді про одне з найбільших злочинів комунізму в Європі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Спікери розповіли аудиторії студентів і громадськості про злочини сталінського режиму, жертвою яких стали мільйони українців, і про те, які наслідки в контексті сучасності має ця трагедія з нинішніми подіями в Україні.
Посол України в Чехії Євген Перебийніс закликав чеський Сенат і верхню палату чеського парламенту визнати Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.
"Переконаний, що українська діаспора, яка є найбільшою нацменшиною Чехії, гідно оцінить такий крок з боку чеських чиновників. Гібридна війна, яку продовжує вести Росія проти України, не виникла сьогодні. Кремль удосконалив свої методи й інструменти, але мета залишається та ж - знищити Україну, українську мову і український народ. Голодомор був одним із принципів гібридної війни Москви проти України. Нинішня війна на Донбасі - це пряме продовження геноциду. Оскільки саме Донбас був одним із найбільш постраждалих від голоду регіонів. І саме в цей регіон, замість страчених голодом українців, Москва організовано привезла заступників так званого "русского мира", - зазначив Перебийніс.
З фасаду костелу святого Миколая у Києві почали падати камені вагою в сотню кілограм.
Раніше церква обсипалася невеликими шматками, говорить настоятель костелу Андрій Рак. Про це пише Інформатор.Як стверджує член парафіяльної ради собору Надія Петрик, причиною падіння будівлі може стати її вік, вологість грунтів у цій місцевості, вібрація від потягів метро, а також поганий стан даху та фасадного оздоблення.Прихожани храму кажуть, що у його підвалі утворилася цвіль, а фундамент тріщить по швах.Костел перебуває на балансі Міністерства культури України.