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 "Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство?" - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти Національного корпусу пікетували Адміністрацію президента з вимогою спростити і зробити максимально відкритою процедуру прийняття до громадянства іноземних добровольців, які захищали Україну від агресії Росії.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 4 червня, активісти Національного корпусу пікетували Адміністрацію президента в Києві.

"Відповідний законопроект дуже довго розглядається в парламенті, тому ми вимагаємо від Зеленського як від президента України підписання відповідних указів", - заявили в Нацкорпусі.

Активісти вимагають від Зеленського внести зміни в указ президента №215/2001 для спрощення процедури прийняття в громадянство іноземних добровольців. Зокрема, звільнити їх від обов'язку подавати "довідку про несудимість", видану країною походження і скоротити термін розгляду поданих документів. Також вони вимагають створити робочу групу під керівництвом компетентних представників АП, яка надаватиме допомогу в отриманні добровольцями громадянства і ввести до складу Комісії з питань громадянства представників волонтерських і ветеранських організацій.

Мітингувальники прийшли з банерами "Добровольці вибороли громадянство на передовій!" і "Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство?", прапорами Національного корпусу і прапорами Білоруської Народної Республіки під центральний вхід до Адміністрації президента, де озвучили свої вимоги в мікрофон. До активістів вийшов представник АП і прийняв їхню заяву.

Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 01

Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 02
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 03
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 04
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 05
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 06
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 07
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 08
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 09
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 10
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 11
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 12
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 13
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 14
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 15
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 16
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 17
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 18
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 19
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 20
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 21
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 22
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 23
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 24
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 25
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 26
Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство? - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130518
 
   
 Топ коментарі
 
Петя своїх ледве по тюрьмах та котлах порозпихував...
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У петра своя демократия , котлы там например. Мешок на голову и через границу.
Настоящий демократ.
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А шо им мешает иметь ПМЖ???? Вот не понимаю .
Наверно Белецкий отвлекает внимание от отставки Авакова
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Немного погодите... будет вам и гражданство и кватеры. Зуб даю!
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Петя своїх ледве по тюрьмах та котлах порозпихував...
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чего к диабету пять лет не обращались и не митинговали？
И шо то за дети там на фотке, они хоть автомат видели？
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Если среди погибших добровольцев первые годы было много молодых пацанов по 18 лет, а некоторым даже 18 не было. То естественно что видели. Не все конечно, но многие там побывать успели.
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ссали наверное
там один взгляд чего стоил
как у льва мля
помнишь как ***** он им пригвоздил когда за руку с ним здоровался?
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странно
до того пока Парашенко там сидел никто особо не пикитировал
у Авакова что ли подгорать начало?
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Не это "Корпус" , а есть и " Жены" . интересно есть "Ескорт"?
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интересно, сколько тех обтатуированных было на фронте？
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Главное что борода у каждого такая брутальная
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У петра своя демократия , котлы там например. Мешок на голову и через границу.
Настоящий демократ.
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ОднІєї Суліко вже дали...
До речі де вона? А пентхауз облаштовує...
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Если требует нацкорпус, значит какая то мразь и бандюки.
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Вийди на вулицю і скажи як мужик ці слова їм в очі. Мужик ти, чи не мужик?
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А шо им мешает иметь ПМЖ???? Вот не понимаю .
Наверно Белецкий отвлекает внимание от отставки Авакова
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рюкзаков легонько распустил поводки у своих шавок
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да можете не показывать кто ваш кормчий, это и так всем понятно.
я так понимаю, что у этих "патриотов" к мвд вопросов никаких нет
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то есть вопросов по поводу застреленного ребенка нет.
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как можно не дать гражданство бойцам?со свынохряком усе ясно, новый през должен быть хотя бы умней
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Що нам ще зробити, щоб отримати громадянство?" - Нацкорпус пікетував АП з вимогою надати громадянство добровольцям, які воювали за Україну. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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