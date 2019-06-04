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Все про:ГПУ (2999) окупація (2070) Румунія (218)

 ГПУ відкрила кримінальне провадження через ролик про "захоплення" Румунією Буковини і частини Одеської області. ВIДЕО

Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу через провокативні відео про нібито захоплення Румунією території Буковини і частини Одеської області в 2022 році. Досудовим розслідуванням займатиметься Служба безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ГПУ.

На оперативній нараді було зазначено, що справу відкрито за статтею про посягання на територіальну цілісність, а основними підозрюваними вважаються російські спецслужби.

"Однією з основних версій слідство розглядає варіант спеціальної інформаційної операції з боку російських спецслужб", - йдеться в повідомленні.

Також погоджено план досудового розслідування.

"Ухвалено рішення про невідкладне здійснення правоохоронними, розвідувальними та іншими державними органами спільних заходів, спрямованих на запобігання і припинення такої протиправної діяльності", - повідомляє прес-служба ГПУ.

Нагадаємо, 26 травня на Youtube з'явилося коротке провокаційне відео про нібито захоплення Буковини Румунією під назвою "Румунсько-українська війна 2022".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130506
 
   
 Топ коментарі
 
Та откройте 112, нюьзван, рабинович ТВ, там уголовных производств на рыгов каждый день можно открывать...
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Огромной ошибкой будет, если вменяемая часть украинцев продолжит считать Зеленского и его команду некомпетентными, дураками, дебилами и прочим, что разгоняется по сети. Нет и ещё раз нет! Со времён "тобi личить мое кохання" его стало много. Непомерно много стало К95 и выбросов в электоральную атмосферу всяческих фекалий Было все сделано профессионально , чётко, с учётом малейших деталей и настроений. Теперь же, когда промежуточная цель достигнута, под маской некомпетентности и показательной глупости работает высокопрофессиональная демонтажная команда. Происходит демонтаж государственности, институтов власти, экономики,
национальных символов. Это не менее, чем враг. И если при шапкокраде рассматривался вариант с постепенной и безкровной колонизацией, то сейчас развернут сценарий урагана, который сметает все государственные устои для зачистки территории с последующей глобальной интервенцией. Мне вот интересно ... Зе так яростно тычет
"соцiальними запитами", но что он скажет, когда неминуемо возникнет подобный запрос о его устранении от власти? Побежит прятаться за
"букву Закона", которую он с глумливой ухмылкой топчет? Как же, помним "я легитимный". Плавали, знаем. А все вот эти Данилюки в тумане - всего лишь ширма. Показная придурковатость является прекрасным прикрытием
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Перший заступник голови Служби безпеки України (СБУ) і в.о. голови СБУ Іван Баканов отримав звання лейтенанта. ))
Про це пише УНН, посилаючись на власні джерела.
Як відзначається, декілька днів тому Баканову надали військове звання лейтенанта, аби надалі він міг обіймати посаду першого заступника голови СБУ.
До слова, колишній керівник виборчого штабу Зеленського і екскерівник «Кварталу 95» не служив та не перебував на військовому обліку. Відомо, що Баканов родом із Кривого Рогу. Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві. Починаючи з січня 2013 року був керівником ТОВ «Квартал 95», а з грудня 2017 по травень 2019 року - лідер партії «Слуга народу».
https://dyvys.info/2019/06/04/bakanovu-nadaly-vijskove-zvannya-lejtenanta-zmi/

от оно що... ЗНОВУ порушення всіх законів та норм законодавства...)
"если я нарушу закон - сам уйду"
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Огромной ошибкой будет, если вменяемая часть украинцев продолжит считать Зеленского и его команду некомпетентными, дураками, дебилами и прочим, что разгоняется по сети. Нет и ещё раз нет! Со времён "тобi личить мое кохання" его стало много. Непомерно много стало К95 и выбросов в электоральную атмосферу всяческих фекалий Было все сделано профессионально , чётко, с учётом малейших деталей и настроений. Теперь же, когда промежуточная цель достигнута, под маской некомпетентности и показательной глупости работает высокопрофессиональная демонтажная команда. Происходит демонтаж государственности, институтов власти, экономики,
национальных символов. Это не менее, чем враг. И если при шапкокраде рассматривался вариант с постепенной и безкровной колонизацией, то сейчас развернут сценарий урагана, который сметает все государственные устои для зачистки территории с последующей глобальной интервенцией. Мне вот интересно ... Зе так яростно тычет
"соцiальними запитами", но что он скажет, когда неминуемо возникнет подобный запрос о его устранении от власти? Побежит прятаться за
"букву Закона", которую он с глумливой ухмылкой топчет? Как же, помним "я легитимный". Плавали, знаем. А все вот эти Данилюки в тумане - всего лишь ширма. Показная придурковатость является прекрасным прикрытием
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Перший заступник голови Служби безпеки України (СБУ) і в.о. голови СБУ Іван Баканов отримав звання лейтенанта. ))
Про це пише УНН, посилаючись на власні джерела.
Як відзначається, декілька днів тому Баканову надали військове звання лейтенанта, аби надалі він міг обіймати посаду першого заступника голови СБУ.
До слова, колишній керівник виборчого штабу Зеленського і екскерівник «Кварталу 95» не служив та не перебував на військовому обліку. Відомо, що Баканов родом із Кривого Рогу. Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві. Починаючи з січня 2013 року був керівником ТОВ «Квартал 95», а з грудня 2017 по травень 2019 року - лідер партії «Слуга народу».
https://dyvys.info/2019/06/04/bakanovu-nadaly-vijskove-zvannya-lejtenanta-zmi/

от оно що... ЗНОВУ порушення всіх законів та норм законодавства...)
"если я нарушу закон - сам уйду"
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Именно так! Управляемый демонтаж. Нет никаких сомнений. 2021 год - последний.
Но вот как быть с тем, что опытный, признанный политик международного уровня Петр Алексеевич Порошенко не смог собрать еще более сильную, профессиональную команду для продолжения реформ? Не хватило бюджета? Соратников/сподвижников/подельников по распилам ? Совести?
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Та откройте 112, нюьзван, рабинович ТВ, там уголовных производств на рыгов каждый день можно открывать...
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Хосподя... Это была шутка румынского писателя-фантаста Дана Ионеску. Успокойтесь уже... ГПУ открыла уголовное производство из-за ролика о "захвате" Румынией Буковины и части Одесской области - Цензор.НЕТ 5142
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Зачем успокаиваться? Нужно дать кому то пистюлей, и это правильно...
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А роздача румунами паспортів всім бажаючим це також справа мацкальських спецслужб??? може пора вже усвідомити що тільки дві сусідні країни, Білорусь та Словаччина не мають до України територіальних претензій. СБУ повинно працювати у всіх приграничних областях по нейтралізації ворожих агентів.
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Шуткуєте? І хто ж буде працювати? Це? "Назначить Баканова Ивана Геннадьевича и. о. начальника Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины"С 25 января 2013 Баканов был руководителем ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО "Студия Квартал-95". На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу." Його поставили, щоб знищити Службу Безпеки України
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Напевно для кількості справ, щоб хоть чимось зайнятись..
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/3/7216984/ Автор відео про окупацію Румунією Буковини: Це жарт.
"Вітаю вас, містере Матіос. Ви мій найбільший фанат. Хочу подякувати вам. Не хвилюйтеся, містер Анатолій. Україна моя улюблена країна. Румунія любить Україну. Якщо ви прийдете в Румунію, то я вас запрошу трохи випити зі мною", - сказав на відео юзер 30192.
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Даже клоунам нельзя такими шутками разбрасываться.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниГПУ відкрила кримінальне провадження через ролик про "захоплення" Румунією Буковини і частини Одеської області. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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