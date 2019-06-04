 ГПУ відкрила кримінальне провадження через ролик про "захоплення" Румунією Буковини і частини Одеської області. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ГПУ.
На оперативній нараді було зазначено, що справу відкрито за статтею про посягання на територіальну цілісність, а основними підозрюваними вважаються російські спецслужби.
"Однією з основних версій слідство розглядає варіант спеціальної інформаційної операції з боку російських спецслужб", - йдеться в повідомленні.
Також погоджено план досудового розслідування.
"Ухвалено рішення про невідкладне здійснення правоохоронними, розвідувальними та іншими державними органами спільних заходів, спрямованих на запобігання і припинення такої протиправної діяльності", - повідомляє прес-служба ГПУ.
Нагадаємо, 26 травня на Youtube з'явилося коротке провокаційне відео про нібито захоплення Буковини Румунією під назвою "Румунсько-українська війна 2022".
национальных символов. Это не менее, чем враг. И если при шапкокраде рассматривался вариант с постепенной и безкровной колонизацией, то сейчас развернут сценарий урагана, который сметает все государственные устои для зачистки территории с последующей глобальной интервенцией. Мне вот интересно ... Зе так яростно тычет
"соцiальними запитами", но что он скажет, когда неминуемо возникнет подобный запрос о его устранении от власти? Побежит прятаться за
"букву Закона", которую он с глумливой ухмылкой топчет? Как же, помним "я легитимный". Плавали, знаем. А все вот эти Данилюки в тумане - всего лишь ширма. Показная придурковатость является прекрасным прикрытием
Про це пише УНН, посилаючись на власні джерела.
Як відзначається, декілька днів тому Баканову надали військове звання лейтенанта, аби надалі він міг обіймати посаду першого заступника голови СБУ.
До слова, колишній керівник виборчого штабу Зеленського і екскерівник «Кварталу 95» не служив та не перебував на військовому обліку. Відомо, що Баканов родом із Кривого Рогу. Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві. Починаючи з січня 2013 року був керівником ТОВ «Квартал 95», а з грудня 2017 по травень 2019 року - лідер партії «Слуга народу».
https://dyvys.info/2019/06/04/bakanovu-nadaly-vijskove-zvannya-lejtenanta-zmi/
от оно що... ЗНОВУ порушення всіх законів та норм законодавства...)
"если я нарушу закон - сам уйду"
Но вот как быть с тем, что опытный, признанный политик международного уровня Петр Алексеевич Порошенко не смог собрать еще более сильную, профессиональную команду для продолжения реформ? Не хватило бюджета? Соратников/сподвижников/подельников по распилам ? Совести?
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/3/7216984/ Автор відео про окупацію Румунією Буковини: Це жарт.
"Вітаю вас, містере Матіос. Ви мій найбільший фанат. Хочу подякувати вам. Не хвилюйтеся, містер Анатолій. Україна моя улюблена країна. Румунія любить Україну. Якщо ви прийдете в Румунію, то я вас запрошу трохи випити зі мною", - сказав на відео юзер 30192.