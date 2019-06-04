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Все про:Адміністрація_Президента (452) Рябошапка Руслан (34) незаконне збагачення (47)

 Не лише кримінальна відповідальність, а й можливість конфіскації, - Рябошапка щодо законопроєкту Зеленського про незаконне збагачення. ВIДЕО

Президентський закон про покарання за незаконне збагачення матиме зворотну силу в частині конфіскації, в разі якщо його ухвалить Верховна Рада.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу у вівторок, говорячи про відмінність президентського законопроєкту від альтернативних.

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"По-перше, він передбачає зовсім інший підхід - не тільки кримінальну відповідальність, а й можливість конфіскації, або стягнення в дохід держави так званих необґрунтованих активів. Ця норма вже є в Цивільному процесуальному кодексі, її включили туди ще в 2015 році, але формулювання не давало можливості застосовувати її на практиці. Ми змінили це формулювання", - сказав заступник голови АП.

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За словами Рябошапки, під час стягнення в цивільно-правовому порядку не застосовується принцип презумпції невинуватості.

"Громадянська процедура дає можливість ретроспективного застосування. Матеріали раніше відкритих справ НАБУ і САП можуть використовуватися знову, і в порядку цивільної процедури НАБУ і Спеціалізована прокуратура можуть звернутися до суду, щоб стягнути необґрунтовані доходи в дохід держави", - заявив він.

Для цього потрібно буде підготувати позов до Вищого антикорупційного суду. Обвинувачення має пояснити, чому активи необґрунтовані і як вони пов'язані з відповідачем. Відповідач, своєю чергою, повинен буде в суді пояснити легальність активів. Рішення буде прийматися на підставі того, чиї докази виявляться більш переконливими.

"Ми проаналізували ті справи, які були закриті. З 65 справ близько третини потрапляють під сферу дії кримінального права, всі інші - під громадянську процедуру. Всі напрацьовані матеріали можуть бути реалізовані сьогодні", - сказав Рябошапка.

Кримінальна відповідальність у разі ухвалення законопроєкту настане, коли розмір незаконних активів становитиме 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів. На сьогодні це 11,5 млн гривень, або 380 тисяч євро.

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"Навіщо ми це зробили? Щоб, по-перше, пріоритезувати зусилля наших антикорупційних органів, щоб вони не займалися дрібними справами і не витрачали державні ресурси на покарання тих корупціонерів, які не становлять великої небезпеки для держави", - сказав він.

Незаконні активи до 380 тисяч євро будуть розглядатися в порядку цивільної процедури і стягнення в цивільно-правовому порядку.

Нагадаємо, 26 лютого 2019 року Конституційний Суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення через некоректне формулювання.

Після цього до Верховної Ради подали велику кількість законопроєктів, з яких у квітні зробили єдину редакцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130488
 
   
 Топ коментарі
 
Кто ? У Вас на фирме ? Просто в статье нет и слова о том что Вы коментируете.
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Ці кулеги пляцювати не будуть))
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О так от...куррупционеров...впрочем как ранее олигархов уже поделили на плохих и хороших...маладцы...😀
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Кто ? У Вас на фирме ? Просто в статье нет и слова о том что Вы коментируете.
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как нет..？ в статье есть деление на несущих угрозу коррупционеров...и не несущих...это и есть деление на хороших и плохих...

Уголовная ответсвенность за кражу наступает с суммы 192 грн....а тут 11 лимонов...и толькои конфискация...
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Аааааа, "олигархов уже поделили на плохих и хороших" это Вы имели ввиду, что хорошие олигархи должны объяснить откуда у них 192 грн а плохие те кто больше 11 млн.
Теперь понял, спасибо. Оказывается у нас в стране все олигархи, только 90% хороших.
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По Вашему НАБУ должно расследовать происхождение денег каждого гражданина который одет больше чем в трусы, т.к. если есть штаны значит уже имущества больше чем на 192 грн ? Не лише кримінальна відповідальність, а й можливість конфіскації, - Рябошапка щодо законопроєкту Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 5185
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А потом Киевский окружной суд вернёт все взад, еще и должны останемся
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саме так. Бо якраз закони про обтяження кримінального покарання зворотньої дії не мають. Для цього тоді вже треба змінювати Конституцію, наприклад статтю 58:
"Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи".
Тому президентський законопроект про введення конфіскації "заднім числом" - це свідома фількіна (зєлькіна) грамота, який ніколи в цій частині не буде працювати тому, що вже наперед відомо, що він антиконституційний.
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Если хто-то не сможет доказать ,где взял деньги на машину ,квартиру и т.д.тюрма с конфискацией?Подозреваю к кому первые зе-разкулачники прийдут.
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Порядочный человек не боится таких вопросов. Не только уголовная ответственность, но и возможность конфискации, - Рябошапка о законопроекте Зеленского о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 7800
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тоесть если я сказал приеть забери 40 - у меня можно забрать 40 тыщ баксов к примеру если так захочется зеленскому
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Если ты не сможешь доказать из законное происхождение.
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может вы сначала должны доказать что эти 40 - это 40 тыщ долларов и они хотя бы существуют?

Может мне еще доказать что я не осел?
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Ну если не существуют, так чего переживать? Не лише кримінальна відповідальність, а й можливість конфіскації, - Рябошапка щодо законопроєкту Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 8367
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А вам-то чего бояться? У вас что, квартира незаконно приобретена что ли? Не лише кримінальна відповідальність, а й можливість конфіскації, - Рябошапка щодо законопроєкту Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 8100
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тебе бояться надо

потому что если "закон" станет средством расправы с неугодными - быстренько превратимся в рашку

Вон у Лещенка тоже квартиру заберут?
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Если он не сможет доказать законное происхождение средств, на которые она была куплена. Впрочем, до этого еще далеко.
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а что там доказывать - его формула - отдолжил

если он может использовать ее то ЛЮБОЙ чиновник сможет сказать что отдолжил

так что все законы до задницы
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Ну так можно же спросить и у того, кто одолжил. Не лише кримінальна відповідальність, а й можливість конфіскації, - Рябошапка щодо законопроєкту Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 3794
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Ну так и у олигарха можно спросить. Теоретически. Не лише кримінальна відповідальність, а й можливість конфіскації, - Рябошапка щодо законопроєкту Зеленського про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 6739
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А вообще, если какой-нибудь олигарх дает взаймы журналисту или депутату, и этот факт станет широко известен, отношение к тому, что говорит данный журналист или депутат, станет определенным.
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и что олигарх не выпишет справку на 40 тыщ долларов?
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Завжди впливають деталі. Тому не треба нормальну ідею, яку спотворили зелені олігархи видавати за людське щастя.
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Во блин.. А я думал,шо по другому и быть не может. Оказывается ворюги даже эту подстраховку для себя завуалировали ! Шо за наказания без конфискации ???
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я вчитався в те, що пропонує зеко-***** в частині нового законодавство про незаконе збагачення...

Так це ж те саме, що скасував Конституційний Суд на початку року! А він скасував презумцію винуватості і необхідність відповідачу доводити свою невинуватість!

Блін, їм що, безвіз так пече, що хочуть його скасувати?
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По цивильному праву ты заявил что это твое майно государству. Ты и доказуй иначе оно вне закона и охранять воровоное не будет а конфискут от греха подальше В криминальном наоборот имешь право молчать. Если сторож склада отгрохает себе маеток то обьяснять прийдется.
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от якраз доказувати власність на майно, на речі не треба (так постановив Конституційний Суд!) - потрібно лише в установленому порядку зарєструвати в держреєстрах. Доказувати, що воно набуте злочиним шляхом - має відповідний слідчий орган. А вже, коли докаже - по суду - тоді і конфіскується.
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В злочени никто обвинять не будет. А будут упорядковывать бесхозное майно.Мирвая практика.Дают сорок дней на обьяснение происхождения денег свыше 50 000$ а потом конфисковывают.Все лафа закончилась госпада барыги.
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Первыми в очередь на конфискацию без суда потрох,рева,весь бпп и ахметка.
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А где частный сыск и вознагрождене за выявление законно обогатившихся чиновников?И не в госудаоство а в громаду возвращать конфискованное. Обсуждение с народом таких законов обязательно если будет петиция.Наше государство это не воины и патрульные а свора барыг обворовывающие нас по их законам.- сверху должны идти проэкты а в громадах
принимать решения по ним и отсылать на верх- Так говорил Батько Махно и мав рацию.
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Почему возможная конфискация ? ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ , столько денег привалит что все долги отдадим
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Все благие начинания умрут в наших "реформированных" судах!
Неужели непонятно с чего надо начинать бороться с коррупцией?
Сначала должны быть честные судьи, затем силовики ловят на горячем и садят, а не отпускают, как сейчас.
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Без конфискации все будет мимо. Отсидел год , вышел по УДО и живи на наворованные миллионы . Лучшая легализация .
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зійде для лохтората. Хто тільки за це голосувати буде? Навіть якщо зе візьме більшість всеодно за нього не проголосують, вони що ідіоти собі яму копати.
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то есть вы хотите сказать что даже бене уже некуда прятаться ???
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниНе лише кримінальна відповідальність, а й можливість конфіскації, - Рябошапка щодо законопроєкту Зеленського про незаконне збагачення. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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