 "Жодної амністії кремлівським злочинцям", - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
6 червня Верховна Рада має розглянути законопроєкт №9438 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації кримінального законодавства до положень міжнародного права, який вносить зміни до Кримінального кодексу і встановлює відповідальність за злочини проти людяності, полегшує застосування військових злочинів для національного слідства і суду. Правозахисники, родичі жертв військових злочинів найманців РФ і активісти пікетували Верховну Раду України з вимогою прийняти цей законопроєкт.
"Положення проєкту закону спрямовані на забезпечення криміналізації так званих основних злочинів з міжнародного права (геноцид, агресія, злочини проти людяності і військові злочини), забезпечення виконання міжнародних зобов'язань щодо запобігання безкарності зазначених злочинів, вдосконалення кримінальної відповідальності за катування в максимальній відповідності до вимог сучасного міжнародного права", - заявляють організатори акції.
Учасники пікету влаштували під ВР інсталяцію, яка дає уявлення про умови утримання полонених в підвалах найманців РФ на окупованих територіях. Також учасники мітингу тримали плакати із закликами до парламентарів не допустити безкарності найманців РФ за злочини проти людяності.
Перед мітингувальниками виступила журналістка з Луганська Марія Варфоломєєва, яка понад рік перебувала в полоні у терористів "ЛНР", і дружина вбитого найманцями РФ Героя України Володимира Рибака Олена Рибак.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Актив и пассив. Слово актив означает активного гомосексуалиста
Или в СССР был Актив. Комсомольский и тд и тп
Активисты еще есть на зоне - те кто с администрацией сотрудничает
Или С14 голыми ляжками ломающие заборы
Короче одни силы добра)
Издание отмечает, что Баканов не служил и не находился на воинском учете.»
То лі ісчо будєт...
Ну, гдє ж ви билі раньшє ?!!!
при совке водилой в КГБ устроиться?
это сколько надо было его батькам свиней туда отвезти?
имхо после грицака и луценко туда можно назначать хоть черта лысого
а так конечно, васин диплом о заочно прослушаном курсе истфака луцкого пединститута дорогого стоит
весь прогрессивный мир сейчас смотрит прямую трансляцию
как лидер новой проевропейской партии на своей спине заносит холодильник
в квартиру которую подарил бедолагам оставшимся без кормильца его 5-ый канал
псы. интересно холодильник в аренду им сдаст или в слепой траст?
ПыСы. Уточни у коллеги справа, какой канал купил квартиру, а то палишься.
велика рiзниця?
оби два свинарчукiв
Тому різниця суттєва, як на мене.
А ти б "аксіома"-ми тут не закидав, а то більшість 73%-их зара в кататонію ( чув таке слово?) впаде.
То уж вы там сами как-то в ногу шагайте.
особисто повiдрубаю руки і задушу кожного корупціонера(с)
"Правозащитники, родственники жертв военных преступлений наемников РФ и активисты пикетировали Верховную Раду Украины с требованием принять законопроект, который вносит изменения в Уголовный кодекс и устанавливает ответственность за преступления против человечности."
Де всі, крім активістів?
ЗІ: оці запроданці волають за те, щоб наші солдати і генерали, які нині воюють, були підсудними...
"Положения проекта закона направлены на обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления), обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений, совершенствование уголовной ответственности за пытки в максимальном соответствии с требованиями современного международного права", - заявляют организаторы акции.
Источник: https://censor.net.ua/v3130453
Війна - це жорстока штука і брудна справа. Там не буває чистих і непорочних...
Но и куда и под кого простому Украинцу податься, а может с ляшком - лошком за вилы взяться? Действительно настала пора чтобы вместе с патриотами националистами жёстко пресечь такую что старую что новую власть имущих ворюг, власть должна быть не из слуг олигархов, оккупантов и террористов -коллаборационистов она должна быть только народной и проукраинской..