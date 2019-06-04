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Все про:амністія (63) ВР (4900) пікет (206) найманці РФ (794)

 "Жодної амністії кремлівським злочинцям", - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правозахисники, родичі жертв військових злочинів найманців РФ і активісти пікетували Верховну Раду України з вимогою ухвалити законопроєкт, який вносить зміни до Кримінального кодексу і встановлює відповідальність за злочини проти людяності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

6 червня Верховна Рада має розглянути законопроєкт №9438 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації кримінального законодавства до положень міжнародного права, який вносить зміни до Кримінального кодексу і встановлює відповідальність за злочини проти людяності, полегшує застосування військових злочинів для національного слідства і суду. Правозахисники, родичі жертв військових злочинів найманців РФ і активісти пікетували Верховну Раду України з вимогою прийняти цей законопроєкт.

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"Положення проєкту закону спрямовані на забезпечення криміналізації так званих основних злочинів з міжнародного права (геноцид, агресія, злочини проти людяності і військові злочини), забезпечення виконання міжнародних зобов'язань щодо запобігання безкарності зазначених злочинів, вдосконалення кримінальної відповідальності за катування в максимальній відповідності до вимог сучасного міжнародного права", - заявляють організатори акції.

Учасники пікету влаштували під ВР інсталяцію, яка дає уявлення про умови утримання полонених в підвалах найманців РФ на окупованих територіях. Також учасники мітингу тримали плакати із закликами до парламентарів не допустити безкарності найманців РФ за злочини проти людяності.

Перед мітингувальниками виступила журналістка з Луганська Марія Варфоломєєва, яка понад рік перебувала в полоні у терористів "ЛНР", і дружина вбитого найманцями РФ Героя України Володимира Рибака Олена Рибак.

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Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 01
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 02
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 03
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 04
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 05
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 06
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 07
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 08
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 09
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 10
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 11
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 12
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 13
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 14
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 15
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 16
Жодної амністії кремлівським злочинцям, - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130453
 
   
 Топ коментарі
 
«Первому замглавы СБУ и и.о. начальника ведомства Ивану Баканову несколько дней назад было присвоено военное звание лейтенанта. Сделано это было для того, чтобы назначить Баканова на его нынешнюю должность, сообщает UNN со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что Баканов не служил и не находился на воинском учете.»

То лі ісчо будєт...
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А ЗЕ!лебоба даже этого не сделал. Только снова набрехал, что готов купить квартиру. Зато свою первую леди Богдана на концерт Монатика сводил. Припиздент из нарІда, так сказать.

ПыСы. Уточни у коллеги справа, какой канал купил квартиру, а то палишься.
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Зато слово кацап столетиями ассоциируется с самым отвратительным и неприятным.
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Половые активисты?Как то все это уже давно стало театральностью нафталиновой попахивать - эти ряженые купленные активисты жены и тд и тп
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Слово активисты уже совсем с чем то другим асоциируется
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Зато слово кацап столетиями ассоциируется с самым отвратительным и неприятным.
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Активисты всегда ассоциировались с добром, они всегда требовали от власти, какая бы она ни была человечных законов. Жаль, что у нас пока такая Рада, что у активистов много работы. Лучше бы они не активничали ,а власть сама принимала то ,что надо. Но это пока что утопия.
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Ну например

Актив и пассив. Слово актив означает активного гомосексуалиста

Или в СССР был Актив. Комсомольский и тд и тп
Активисты еще есть на зоне - те кто с администрацией сотрудничает
Или С14 голыми ляжками ломающие заборы

Короче одни силы добра)
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То лахтинська тролятина. Мовчки ставте "спам".
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«Первому замглавы СБУ и и.о. начальника ведомства Ивану Баканову несколько дней назад было присвоено военное звание лейтенанта. Сделано это было для того, чтобы назначить Баканова на его нынешнюю должность, сообщает UNN со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что Баканов не служил и не находился на воинском учете.»

То лі ісчо будєт...
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Ну так не генерала ж, как сторожевому псу барыги!😁
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Откосівшему от служби в Арміі - генерала?
Ну, гдє ж ви билі раньшє ?!!!
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а Вася не откосил?
при совке водилой в КГБ устроиться?
это сколько надо было его батькам свиней туда отвезти?
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а шо звания ревизор недостаточно?
имхо после грицака и луценко туда можно назначать хоть черта лысого
а так конечно, васин диплом о заочно прослушаном курсе истфака луцкого пединститута дорогого стоит
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А ще казали , що лозунг " житти по новому " не актулєн
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новости какие то неинтересные(
весь прогрессивный мир сейчас смотрит прямую трансляцию
как лидер новой проевропейской партии на своей спине заносит холодильник
в квартиру которую подарил бедолагам оставшимся без кормильца его 5-ый канал
псы. интересно холодильник в аренду им сдаст или в слепой траст?
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А ЗЕ!лебоба даже этого не сделал. Только снова набрехал, что готов купить квартиру. Зато свою первую леди Богдана на концерт Монатика сводил. ********** из нарІда, так сказать.

ПыСы. Уточни у коллеги справа, какой канал купил квартиру, а то палишься.
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прямий?
велика рiзниця?
оби два свинарчукiв "Никакой амнистии кремлевским преступникам", - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности - Цензор.НЕТ 5715
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Тільки канал свинарчуків купив квартиру, а ЗЄ!біл як завжди тільки пробалаболив.

Тому різниця суттєва, як на мене.
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Alehadr, ти вважаєш що за три тижні можна щось змінити?Роками грабували державу, а тут за 16 днів.Бачу твій герой Хоттабич. Маразмом довно хворієш...
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Маразмом хворіють 73%, які верещали, що все можна змінити буквально за пару тижнів, якби не барИга, який наживається на війні і корупції. Пару тижнів пройшло. І де?

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А я пишу йому, час переводю. Виявляється ти член партії "Сам дурак".За дві неділі що валили роками!! З головою потрібно дружити, це аксіома.... Чув таке слово.
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Не лише чув, а і, на відміну від 73%-вих, навіть з дружу з головою.

А ти б "аксіома"-ми тут не закидав, а то більшість 73%-их зара в кататонію ( чув таке слово?) впаде.
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А я про що говорю, ти йдеш в ногу, а мільйони не в ногу... Куколка підводить?!!
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Ну как бы я никогда в стадо и не рвался.

То уж вы там сами как-то в ногу шагайте.
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"Никакой амнистии кремлевским преступникам", - активисты пикетируют Раду с требованием ввести ответственность за преступления против человечности - Цензор.НЕТ 9113

особисто повiдрубаю руки і задушу кожного корупціонера(с)
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Какие великолепные медсестры для окопной войны.
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А мать свою тоже на фронт отправишь? Она же не стара еще? давай собирай ей торбу, пусть мать хоть санитаркой там послужит. За тебя, диванного.
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Черговий малесенький флешмоб з дуже гучним коментуванням:
"Правозащитники, родственники жертв военных преступлений наемников РФ и активисты пикетировали Верховную Раду Украины с требованием принять законопроект, который вносит изменения в Уголовный кодекс и устанавливает ответственность за преступления против человечности."
Де всі, крім активістів?
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Мене цікавить: скільки бабла ці лярви отримали від )(уйла? Чи отримували від мертвечука - не суть важливо.

ЗІ: оці запроданці волають за те, щоб наші солдати і генерали, які нині воюють, були підсудними...
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За що наші солдати можуть підпадати під дію цього закону?

"Положения проекта закона направлены на обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления), обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений, совершенствование уголовной ответственности за пытки в максимальном соответствии с требованиями современного международного права", - заявляют организаторы акции.

Источник: https://censor.net.ua/v3130453
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в Хорватії... - короче, були преценденти.
Війна - це жорстока штука і брудна справа. Там не буває чистих і непорочних...
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Дожили до краю ! «Красные» пришли - грабят», «Белые» пришли - грабят, «Шоколадные» пришли - тоже не меньше грабят. Так а если не дай Бог придут продажные кремлёвские холуи " слуги народа" но жаль что чужого перекрашенные под "жоппозицию" и "життя сепаратистов" эта банда коллаборационистов сбежавшего ЗЭКА из бывших проклятых рыгоАналов, так те уже действительно ограбят и разорят всё и вчистую . А потом ещё преступно призовут «Триколоровых оккупантов » из опричников кровавого фашиста )(уйла. Те конечно придут, и аж бегом, но вот грабить им будет уже совсем нечего, после наших таких антиукраинских властей. Разве что "Триколоровые отымут государственность Украинской державы и сделают из неё кацапскую колонию а украинский народ своими рабами недокацапами - маллоросами .
Но и куда и под кого простому Украинцу податься, а может с ляшком - лошком за вилы взяться? Действительно настала пора чтобы вместе с патриотами националистами жёстко пресечь такую что старую что новую власть имущих ворюг, власть должна быть не из слуг олигархов, оккупантов и террористов -коллаборационистов она должна быть только народной и проукраинской..
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Правильно - если и амнистировать этих уродов псиносвиней - то только посмертно!!! "Жодної амністії кремлівським злочинцям", - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності - Цензор.НЕТ 8033
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Жодної амністії кремлівським злочинцям", - активісти пікетують Раду з вимогою ввести відповідальність за злочини проти людяності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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