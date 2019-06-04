 "Ты можешь по-русски говорить? А то непонятно, что ты там говоришь", - секретар міськради Слов'янська Кім – чиновнику, який доповідав українською. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису з такою вимогою опубліковано на сторінці "Славянские ведомости" в youtube.

"Ты можешь по-русски говорить? Путаешься. А то не понятно, что ты там говоришь", - сказав Кім чиновнику, який робив доповідь.

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