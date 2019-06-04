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 Політика України, Суспільство
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Все про:міськрада (236) мова (361) Слов'янськ (189)

 "Ты можешь по-русски говорить? А то непонятно, что ты там говоришь", - секретар міськради Слов'янська Кім – чиновнику, який доповідав українською. ВIДЕО

Секретар міськради Слов'янська Жан Кім зажадав від в.о. начальника управління містобудування та архітектури Фреда Корепанова давати пояснення російською мовою під час сесії міськради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису з такою вимогою опубліковано на сторінці "Славянские ведомости" в youtube.

"Ты можешь по-русски говорить? Путаешься. А то не понятно, что ты там говоришь", - сказав Кім чиновнику, який робив доповідь.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130422
 
   
 Топ коментарі
 
а может сразу по корейски
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Ось саме з цієї причини і треба обов"язково вводити норми "мовного закону", щоб такі "кадри" не плодились.
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Их никто не назначил.
Горсовет избран населением Славянска на местных выборах.
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а все говорили, мовний закон не часі..., а коли стане на часі? коли несподівано в Україні державною мовою стане російська, тому що тільки її рідненьку будет понимать большинство украинских чиновников...
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"Ты можешь по-русски говорить? А то непонятно, что ты там говоришь", - секретар міськради Слов'янська Кім – чиновнику, який доповідав українською - Цензор.НЕТ 9026"Ты можешь по-русски говорить? А то непонятно, что ты там говоришь", - секретар міськради Слов'янська Кім – чиновнику, який доповідав українською - Цензор.НЕТ 7319"Ты можешь по-русски говорить? А то непонятно, что ты там говоришь", - секретар міськради Слов'янська Кім – чиновнику, який доповідав українською - Цензор.НЕТ 664

Мац-ква отметила Ураза-байрам

"руцкий мир" он такой...
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Раз вин не хоче говорити на державний мови,то пора його звильняти.
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А щог взагалі робить цей північний кореєць у міськраді Слав"янська?
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Кстати кто етому косоглазому ган***ну дал украинское гражданство и кто его посадил мером?
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Ето простолюдины думают что они кого то выбирают. А на самом деле они *выбирают* из тех кого им предложили сверху
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"Ты можешь по-русски говорить? А то непонятно, что ты там говоришь", - секретар міськради Слов'янська Кім – чиновнику, який доповідав українською - Цензор.НЕТ 8823 Алла Новосад 5b57f84f

Их никто не назначил.
Горсовет избран населением Славянска на местных выборах.
04.06.2019 11:12
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Мені подобається 33
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і що? Звільнити з посади, і позбавити громадянства таваріща Кіма.
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можно и по-русски, но с нагайкой, для овец....
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Ось тут і потрібна була б вихолощена зайдами норма "ШТРАФ" 5000 грн.
Перейшов би зразу ж на рідну українську мову.
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ви ще не зрозуміли яка для нього рідна мова? Іспит має цей покидьок скласти, або йти нах.р із посади.
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Жан попросил Фрэда говорить по руйски.Гы гы
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Депортировать чурку узкоглазую на историческую родину.
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у зебилоа през на русском шпарит,чего какому-то секретарю парится?
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ну що, не потрібен нам закон про мову???
кім-чін-ху№зна-хто "ніпанімаєт па українскі"!
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Ты можешь по-русски говорить? А то непонятно, что ты там говоришь", - секретар міськради Слов'янська Кім – чиновнику, який доповідав українською. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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