 "Ты можешь по-русски говорить? А то непонятно, что ты там говоришь", - секретар міськради Слов'янська Кім – чиновнику, який доповідав українською. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису з такою вимогою опубліковано на сторінці "Славянские ведомости" в youtube.
"Ты можешь по-русски говорить? Путаешься. А то не понятно, что ты там говоришь", - сказав Кім чиновнику, який робив доповідь.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису з такою вимогою опубліковано на сторінці "Славянские ведомости" в youtube.
"Ты можешь по-русски говорить? Путаешься. А то не понятно, что ты там говоришь", - сказав Кім чиновнику, який робив доповідь.
Мац-ква отметила Ураза-байрам
"руцкий мир" он такой...
Их никто не назначил.
Горсовет избран населением Славянска на местных выборах.
04.06.2019 11:12
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Перейшов би зразу ж на рідну українську мову.
кім-чін-ху№зна-хто "ніпанімаєт па українскі"!