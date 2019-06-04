 Прокурори ГПУ і депутат Ар'єв допомагали "померти" аферистові Малиновському. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні проекту "Наші гроші".
Дмитро Малиновський причетний до кількох афер. За однією з них, він завдав шкоди сінгапурській фірмі на загальну суму 12 мільйонів євро. Сталося це в 2015 році вже після інсценізації смерті шахрая. Пізніше, мертвий за документами Малиновський, виїхав до Франції і перевіз туди сім'ю. У цій країні Малиновський потрапив у поле зору поліції, купивши в Бургундії замок 12 століття.
У розслідуванні журналістів проекту "Наші гроші" фігурують заступники генпрокурора Дмитро Сторожук, Юрій Столярчук і нардеп від БПП Володимир Ар'єв.
На сьогодні Малиновський заарештований французькими правоохоронцями, а Генпрокуратура оскаржила факт його смерті.Читайте также: Неймовірна історія Дмитра Малиновського - мерця з Одеси, який намагався обдурити всіх
Анализировать особо ничего не надо, дата событий указана в статье.
Но нафига читать те статьи, правда, Витя?
Главное писать и приплести того, кого нужно...
Глава АП Зеленского сколько берет за адвокатство у Луценко?
"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек..." -
отметил Богдан.
Источник: https://censor.net.ua/n3126024
Какую роль в нем сыграли замы Луцика?
Речь не только о конкретном деле,речь про коррупцию на самом верху,речь про доказательства вины потроха и его окружения,речь про подонков не только обворовывавших военный бюджет,но и не брезговавших в открытую покрывать грязный криминал,речь о том,что подонки и по сей день работают на свой карман,а не закон и людей.
Я спрашиваю о том, что конкретно им вменяет Бигус.
Вернулись к тому, с чего начали.
Порадуйте форумчан чем-нибудь интересным.
А Виктор Шевченко-Бонд мог бы порадовать общественность уже сейчас.
Можливо Ви знаєте?
да и к бабе яге 3 тысячелетия
и в ПЕС не берут
В ноябре 2014 жена Малиновского - Алла сообщила, что неизвестный оставил консьержке коробку с прахом мужа. К ней прилагалась записка, что Дмитрий погиб в Луганске.
Слова женщины не приняли на веру, хоть урну с прахом погребли, как полагается. В начале 2015 года Малиновского объявили в розыск, но весной того же года "вдове" удалось подтвердить свой статус через суд. Сомнения оставались и окончательно укрепились, когда всплыла афера с ОПЗ. В 2017 году прокуратура оспорила признание Малиновского мертвым.
Бараны............. при чем тут депутаты, Генпрокурор Луценко и его замы
А "Наші гроші" Бигуса, журналиста Бени, это умеют и любят делать.
и овисюлькеный папа тоже - он в молдавии недосидел))
Какая роль отводится Арьеву, он влиял на решение суда, давал какие-то показания?
А с недостоверной информацией разбираться нужно, привыкли наши журналисты и политики безнаказанно лгать.
Можно брать пример с той же Британии.
Джонсон, через звинувачення в обмані під час кампанії за Brexit, постане перед судом
https://zik.ua/news/2019/05/29/dzhonson_cherez_zvynuvachennya_v_obmani_pid_chas_kampanii_za_brexit_postane_1582513
Ну, ну.....
Просто очень интересно, что соч выложит в оправдание порошенкиных подельников.
же будет и..... занялся своими гешефтами- я вам не мешаю вы мне............