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Все про:афера (25) ГПУ (2999) Франція (728) Малиновський Дмитро (1)

 Прокурори ГПУ і депутат Ар'єв допомагали "померти" аферистові Малиновському. ВIДЕО

Два заступники Генпрокурора України і народний депутат причетні до інсценування смерті афериста міжнародного масштабу Дмитра Малиновського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні проекту "Наші гроші".

Дмитро Малиновський причетний до кількох афер. За однією з них, він завдав шкоди сінгапурській фірмі на загальну суму 12 мільйонів євро. Сталося це в 2015 році вже після інсценізації смерті шахрая. Пізніше, мертвий за документами Малиновський, виїхав до Франції і перевіз туди сім'ю. У цій країні Малиновський потрапив у поле зору поліції, купивши в Бургундії замок 12 століття.

У розслідуванні журналістів проекту "Наші гроші" фігурують заступники генпрокурора Дмитро Сторожук, Юрій Столярчук і нардеп від БПП Володимир Ар'єв.

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На сьогодні Малиновський заарештований французькими правоохоронцями, а Генпрокуратура оскаржила факт його смерті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130411
 
   
 Топ коментарі
 
Це ще один доказ того що правоохоронні структури України тотально корумповані і підлягають повному очищенню і звільненню від старих кадрів!
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У нас фантастическая страна. Даже мертвые воруют и воскрешают. А я вам давно говорил, что Януковощ никуда не убегал а сделал небольшую пластику и стал Порошенком.
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Вот поэтому Югик так и держится за свое кресло - столько полезных дел для нужных людей еще сможет сделать.
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Це ще один доказ того що правоохоронні структури України тотально корумповані і підлягають повному очищенню і звільненню від старих кадрів!
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Питання де знайти нових. Они все с детства приучены к "командной" рвботе. Читай к воровству и закрыванию глаз на воровство.
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Саакашвілі знайшов більше 3000 тисяч кандидатів на 25 посад Голів РДА в Одеській області. І тут можна знайти! Головне це хто шукає! Якщо шукати будуть брудні корупціонери, то вони нічого не знайдуть крім старих бандитів! Потрібно замінити тих хто буде шукати і тоді все буде добре!
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Круто !!! Капитан очевидность. Только вот проблема где ты возмешь несколько сотен тысяч, может даже около миллиона новых кадров. Знаю многих "новых кадров" в патрульной полиции, которые висят кто на драпе, либо фен нюхают прямо на службе. Легко сказать: набрать новых. А где их взять этих новых?
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Знайти не проблема, головне запровадити ефектині методи контролю та відсіювання всіх зайвих людей! Сьогодні Україна це країна - катастрофа, де не працює нормально жодна державна установа та інституція! В поліції та прокуратурі продовжують служити пияки та наркомани, маніяки та злочинці, тому що немає внутрішнього контролю, немає людей які здатні побудувати ци механізми внутрішнього контролю і відсіювати проблемних співробітників. Керівництво прокуратури та МВС злочинне тому і будує тільки злочинні схеми кланової роботи!
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Так в МВД служит 220 тыс человек. Ты думаешь в Украине есть 220 тыс честных, некоррумпированных, неалкоголиков, ненаркоманов, которые захотят служить в ментовке? ГПУ допомогла інсценувати смерть міжнародного афериста Малиновського, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 6597
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Думаю що є багато ветеранів АТО, патріотів, які з радістю замінять весь склад поліції в Україні!
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Стара приказка "Риба гніє з голови...", актуальна. Поки верній поверх правоохоронних органів (Аваков, Луценко, Судді) буде гнилий нічого не змінеться буде тільки гірше. Назарбаєв запросив суддів з Англії, можливо і Україні треба в цьому напрямку щось шукати.
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Если прокуратура Украины сказала, что клиент мертв, значит мертв. А во Франции задержали его зомби.
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А луцик ничего не знал,взятки его замов его не касаются.
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Это было еще до Луцика. Он стал генпрокурором только в 2016 году.
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Ух какой ты шустрый,все подсчитал и проадвокатсвовал алкопрокурору,молодец шнырек - получи стакан водки премии.
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Витя, не для всех стакан водки радость, не суди по себе.
Анализировать особо ничего не надо, дата событий указана в статье.
Но нафига читать те статьи, правда, Витя?
Главное писать и приплести того, кого нужно...

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У зебилов читать считается дурным тоном. Поэтому стены в сортирах расписаны их рекламой об оказании услуг специфического характера. Ребятки с низкой социальной ответственностью.
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Давай тогда поанализируем - ты шустришь для алкашика-генпрокурора,защищаешь его интересы,значит у вас есть что то общее,ты или такой же как и он взяточник-коррупционер или такой же как и он любитель опрокинуть стакан,я выбрал второй вариант;анализируем дальше - два его зама явно не остановились на одной афере,они как сотрудничали с криминалом до луцика,так сотрудничают конечно же и при нём,так что моё утверждение,что взятки замов луцика не могут не проходить мимо него справедливо и логично.
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Витя, я указала на ошибку в комменте. Не надо писать пурги, не будет поправок.

Глава АП Зеленского сколько берет за адвокатство у Луценко?

"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек..." -
отметил Богдан.

Источник: https://censor.net.ua/n3126024
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Тут речь про луцика и его криминальных замов - не пытайся хитрить потрохобот.Мой анализ ситуации в прокуратуре видать тебя выбил из колеи,ты не волнуйся,соберись с мыслями и опровергни.
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Тут речь о конкретном деле.
Какую роль в нем сыграли замы Луцика?
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Ткнуть в нос?пожалуйста - "В расследовании журналистов проекта "Наші гроші" фигурируют заместители генпрокурора Дмитрий Сторожук, Юрий Столярчук и нардеп от БПП Владимир Арьев"
Речь не только о конкретном деле,речь про коррупцию на самом верху,речь про доказательства вины потроха и его окружения,речь про подонков не только обворовывавших военный бюджет,но и не брезговавших в открытую покрывать грязный криминал,речь о том,что подонки и по сей день работают на свой карман,а не закон и людей.
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То, что они упомянуты в статье, я вижу.
Я спрашиваю о том, что конкретно им вменяет Бигус.
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Я тебе что,толкователь Бигуса,бери и читай,не понимаешь - запишись на какие нибудь курсы повышения работоспособности мозга или вообще не читай и не спрашивай.
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То есть, Виктор Шевченко и сам не в курсе деталей этой истории, но Луцика приплел.
Вернулись к тому, с чего начали.
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Виктор Шевченко в курсе всего и знает все подробности,диктофоны Виктора Шевченко лежат под всеми диванами всех кабинетов,Мельниченко отдыхает,на суде над алколуциком и барыго-потрохом все доказательства их коррупционной вины будут предоставлены.
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О! У Вас уже должны быть наработки-прослушки.
Порадуйте форумчан чем-нибудь интересным.

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Порадуемся когда луцик,его замы и потрох сядут за решетку.
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Когда это будет и будет ли вообще?
А Виктор Шевченко-Бонд мог бы порадовать общественность уже сейчас.
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Завдання не Бігуса "вменять" а подати факти, бо він журналіст. І він це робить. Завдання прокуратури перевірити факти і, якщо вони підтвердяться, відкрити справу. Чого вона не робить.
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Ніхто не може відповісти на питання про те, що саме "шиє" Ар'єву Бігус.
Можливо Ви знаєте?
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Все шо творил парашенко в течении пяти лет...Как говорил тупой лукашенко - нужно все перетрахивать и перетрахивать ))
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Вот поэтому Югик так и держится за свое кресло - столько полезных дел для нужных людей еще сможет сделать.
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и мемуары написать как кучма ганял - и какой он крутой - уже по радиво передают как он в куликовских битвах участвовал ))
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ну канешна никакова - он тока к пьянке дело имеет ))
да и к бабе яге 3 тысячелетия Прокурори ГПУ і депутат Ар'єв допомагали "померти" аферистові Малиновському - Цензор.НЕТ 9337 Прокурори ГПУ і депутат Ар'єв допомагали "померти" аферистові Малиновському - Цензор.НЕТ 9337
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Ну твой бред понятен. Но, какое он имеет отношение к данному конкретному делу?
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У нас фантастическая страна. Даже мертвые воруют и воскрешают. А я вам давно говорил, что Януковощ никуда не убегал а сделал небольшую пластику и стал Порошенком.
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А потім ще одна пластика і він став Зеленським. ГПУ помогла инсценировать смерть международного афериста Малиновского, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4659
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Ты постоянно скыглишь про Зеленского. Сам себе не надоел?
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понимать нада - только развернулся при свини - а тут - бац!!!!- выкинули ))
и в ПЕС не берут ГПУ допомогла інсценувати смерть міжнародного афериста Малиновського, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4175 ГПУ допомогла інсценувати смерть міжнародного афериста Малиновського, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4175
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Это клиника, там все запущено настолько, что его не принимает ни одна психбольница, ввиду полной неизлечимости.
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В Украине нет не полиции и прокуратуры только братки бандиты
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Детально про "Хабад любавичський " написано колишнім головою єврейської общини Харкова Едуардом Ходосом в книзі "Єврейський смерч над Україною " . Але в своїх книгах він активно тягне під кремля . Незрозуміло чому він ще живий після таких книг ?
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А в Кремле не Хабад? Наберите в поисковике "президенты и хабад" и нажмите "картинки".
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Що скажете на це Пороходибіли?
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Для меня это тоже нежданчик. Хотя информацию стоило бы проверить.
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Как раз очень можно было этого ожидать именно от Арьева. Да вы посмотрите на страну ! Президент ездит за границу по поддельному паспорту на имя Кокорина. У Труханова 3 паспорта. Греческий паспорт на фамилию Анзопулос.
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Аферисты, элита воровского мира также как и морвехеры. Работа творческая требующая многих умений и талантов. Кроме того, не кинуть лоха себя не уважать да и кидок, по понятиям не предъявляется. Так шо -я вам ничего не обещал у бандитов мировоззрение, а не отмазка.
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БПП - як завжди ..кидали і куски лайна ))
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Вместо того, чтобы почитать историю того, что было в 2014 оду, снова как всегда. Заряжены говномёты и команда - Пли

В ноябре 2014 жена Малиновского - Алла сообщила, что неизвестный оставил консьержке коробку с прахом мужа. К ней прилагалась записка, что Дмитрий погиб в Луганске.
Слова женщины не приняли на веру, хоть урну с прахом погребли, как полагается. В начале 2015 года Малиновского объявили в розыск, но весной того же года "вдове" удалось подтвердить свой статус через суд. Сомнения оставались и окончательно укрепились, когда всплыла афера с ОПЗ. В 2017 году прокуратура оспорила признание Малиновского мертвым.
Бараны............. при чем тут депутаты, Генпрокурор Луценко и его замы
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Ну как при чем? Еще впереди парламентские выборы, надо дальше набрасывать на людей, приближенных к ПП.
А "Наші гроші" Бигуса, журналиста Бени, это умеют и любят делать.
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и правильно делают - вор пепа должен сидеть в тюрме - его дом тюрма))
и овисюлькеный папа тоже - он в молдавии недосидел))
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Когда посадят? Весна прошла, а обещанных посадок нет ни одной.
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Дать зебилам балалайки в руки типа Свинарчуки в нужный момент, чтоб они устроили очередную атскую какафонию считается управленческим талантом. Сегодня КСУ начнёт рассматривать афёру с дострочным роспуском парламента вот и уводят в сторону закидывая информационные кости шавкам пианиста.
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Головні піаністи-кнопкодави засіли в Верховній Раді, не викуриш їх звідтіль ніяк!!
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Честно, не смотрела видео.
Какая роль отводится Арьеву, он влиял на решение суда, давал какие-то показания?
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Смотреть токсичные шмаркли бигуса себя не уважать. Арьев, как я догадываюсь, по их версии, смотрящий от Пороха за судами, прокуратурой, европарламентом и госдепом
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Хорошо, это сильно меняет дело? Дмитрий Сторожук, Юрий Столярчук не были заместителями прокурора, пусть не Луценко, а Владимир Арьев в 2015 году не был депутатом? Это как-то меняет факт, что суд признал живого человека умершим? Бывают ошибки, особенно если прах прибывает из такого места как Луганск, но видя фамилии и статус замешанных лиц верится с трудом. Я не за то, чтобы слепо верить Бигусу, но разобраться в этой ситуации нужно, или вы считаете это излишним? Ведь если не разбираться, то ничего не изменится не только за 5лет, но и за 10, и за 15.
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Понятия не имею, в заметке не сказано. Потому и говорю, что надо разбираться. Если замешан, то наказывать, если нет, то привлекать Бигуса за недостоверную информацию. Надоел беспредел, но недостоверная инфа надоела тоже.
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В том-то и проблема, что разбираться хотят очень немногие, сразу становятся обвинителями, понятия не имея об истине.
А с недостоверной информацией разбираться нужно, привыкли наши журналисты и политики безнаказанно лгать.
Можно брать пример с той же Британии.

Джонсон, через звинувачення в обмані під час кампанії за Brexit, постане перед судом

https://zik.ua/news/2019/05/29/dzhonson_cherez_zvynuvachennya_v_obmani_pid_chas_kampanii_za_brexit_postane_1582513
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я так розумію порохоботам усі докази інтервю - усе не важливо - основне щоб жирна свиея вбивця марродер крадій барига і кидала паця парашенка .. святий ..як і все його кодло
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Угадал. Мне куда важнее, что в 2014 Луценко не был Генпрокурором и это не интервью, а факт. Мне куда важнее, что в 2015 году был объявлен розыск и что в 2017 году прокуратура оспорила признание Малиновского мертвым. И куда важнее факт, что о его смерти заявила его жена, а не те лица, которых назвали карманные шавки Бени. Насчет убийцы, мародера и всего остального - подтяни штанишки и беги в ГБР.
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Шановні громадяни, якби я балотуваввся в глави держави і в передвиборчій компанії сказав, що для того що врятувати державу та наступні покоління, зразу після свого обрання, влаштую террор всім ворам, корупціонерам, зрадникам не залежно від прізвищ, посад ви б за мене проголосували?
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Ого!!! Я бачу не густо! Значить всіх все влаштовує....
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Международный аферист порошенко помог международному аферисту малиновскому. Ни чего удивительного.
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У нас нет ни полиции, ни прокуратуры, а есть мафия, подобно итальянской 60-х гг.
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Это полный абзац. Конечно, в такой пэтиной генпрокуратуре не было места сакварелидзе. Даже и писать ничего ненужно. Ещё один аргумент в пользу того, что пэтины кадры нужно гнать в три шеи.
Просто очень интересно, что соч выложит в оправдание порошенкиных подельников.
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Ща, поглядим какое место займет Сакварелидзе в прокуратуре зельцмана и особенно пламенный борец с несправедливостью Михо. А скрин вашего поста я верну как только будет назначен новый генпрокурор. У меня все хода записаны и все зебилы тож на карандаше,, чтоб потом не лепили отмазки нипричёмыши.
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Малиновский попал в поле зрения полиции, купив в Бургундии замок 12 века /// Классика: жадность фраера сгубила. Залег на дно - сиди тихо.
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пАлЫцЫя УКРАЛины - позор человечества!!
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не палыця а те кто за неё готов продать душу диаволу......
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там к стати и украинцев почти нет, сплошь богоизбранная нация и москали
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ПоП посмотрел реально на объём работы с нашими мафиями и решил что ну его, что себе доро-
же будет и..... занялся своими гешефтами- я вам не мешаю вы мне............
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Цензор.НЕТВідеоПодіїПрокурори ГПУ і депутат Ар'єв допомагали "померти" аферистові Малиновському. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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