 Суд обирає запобіжний захід поліцейським, підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У ГПУ повідомили, що прокуратурою Київської області станом на ранок 4 червня 2019 р. "дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП у Київській області кваліфіковано за п.2, п.12 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ч.4. ст.296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень)".
За ці злочини підозрюваним загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
Сергій Мазур
9 год ·
Сьогодні о 18:00 збираємось на м.Харківська. Збір під мостом у бік Борисполя. Поїдемо в Переяслав-Хмельницький.
Спитаємо місцевих ментів як вони покривали злочинців, як намагалися домовитися, як розказували, що 5-річний просто впав, а не його поранили п'яні злочинці у погонах.
Також вимагаємо усього відставки керівництва місцевої поліції та переатестації усього складу.
Убивцями як не дивно виявились "даішником" і "беркутом". Як вони залишились при посадах керівництво відповісти не може.
А головне - нам треба підтримати рідних. На них зараз будть намагатися тиснути і вони мають зрозуміти, що за них є кому заступитися.
У кого є авто, відписуйте в ПП. Будемо всіх розсаджувати.
P.S. Також не забувайте, що сьогодні суд о 9:00 в Голосіївському суді. Там будуть обирати запобіжний захід.
Тепер конкурс і активісти і громадські ради... І ні один мєнт не попав на свою посаду без підписа під результатами конкурсу активістів і активісток...
Жріть не обляпайтесь... А тепер не знаючи про атестації і свою роль активісти знову їдуть розборки робити...
конечно, это неосторожность с отягчающими
Скоро выборы в ВРУ...
ЗАДНЕПРИВОДНОГО будут держать минимум до этот события...
Это горе...отчаяние и боль...
Общество больно...
Нет культуры обращения с оружием...и это печально!
Такие случаи были...есть...и будут
РАБ не имел такого права и 100% был бы убит за одну мысль об этом...
Делайте выводы паны...граждане ли вы в этой стране?)
наши люди слишком бедны и недоразвиты для свободного ношения оружия
ЧТО ЭТО ИЗМЕНИТ?
маме вернут ребенка?
мусора станут вменяемыми?
Аваков уйдет в отставку?
Ровно ничего этого НЕ БУДЕТ!
Я их не оправдываю - но и раздувавть что это уже чуть ли не спланированный теракт и умышленное убийство тоже не надо и делать из них фантастических монстров
Люди та їх через рік відпустять з такою кваліфікацією... При чому знову будете на суддів верещати, що все продано...