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Все про:діти (1541) МВС (1212) Переяслав-Хмельницький (15) суд (5162) патрульна поліція (875)

 Суд обирає запобіжний захід поліцейським, підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Голосіївський суд Києва обирає запобіжний захід двом патрульним поліцейським, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому. 31 травня двоє правоохоронців, імовірно, напідпитку, стріляли по металевих банках. Одна з куль влучила дитині в голову. За життя хлопчика боролися лікарі, проте 3 червня він помер у лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У ГПУ повідомили, що прокуратурою Київської області станом на ранок 4 червня 2019 р. "дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП у Київській області кваліфіковано за п.2, п.12 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч.2 ч.4. ст.296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень)".

За ці злочини підозрюваним загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо скоїв злочин, відповідай, курво, - у МВС обіцяють покарати винних у смерті 5-річного хлопчика в Переяславі

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130408
 
 
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Шо за бред, не сговаривались они ни кого убивать!
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Раз не сознаются, кто именно стрелял, то пойдут как по сговору.
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Аваков та Князев мають бути звільнені з посад. Хлопчика вбили колишній працівник Беркута та ДАЇ, який давно мали вигнати з поліції під час переатестації, бо вони і стріляти не вміють!

Сергій Мазур
9 год ·

Сьогодні о 18:00 збираємось на м.Харківська. Збір під мостом у бік Борисполя. Поїдемо в Переяслав-Хмельницький.
Спитаємо місцевих ментів як вони покривали злочинців, як намагалися домовитися, як розказували, що 5-річний просто впав, а не його поранили п'яні злочинці у погонах.
Також вимагаємо усього відставки керівництва місцевої поліції та переатестації усього складу.

Убивцями як не дивно виявились "даішником" і "беркутом". Як вони залишились при посадах керівництво відповісти не може.
А головне - нам треба підтримати рідних. На них зараз будть намагатися тиснути і вони мають зрозуміти, що за них є кому заступитися.
У кого є авто, відписуйте в ПП. Будемо всіх розсаджувати.
P.S. Також не забувайте, що сьогодні суд о 9:00 в Голосіївському суді. Там будуть обирати запобіжний захід.
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Хорошо живет Мазур, и на дорогу деньги есть, и на работу не нужно ходить.
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Не переймайтесь, скоро і багатьом ментам не потрібно буде на роботу ходити!
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Скажіть своєму другові.. що атестацій і переатестацій уже три роки немає...
Тепер конкурс і активісти і громадські ради... І ні один мєнт не попав на свою посаду без підписа під результатами конкурсу активістів і активісток...
Жріть не обляпайтесь... А тепер не знаючи про атестації і свою роль активісти знову їдуть розборки робити...
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К сожалению у нас люди такие. Истерички рулят страной. Хотя их и не так много но маемо шо маемо.
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первичная квалификация всегда по 115, чтобы избрать меру пресечения.
конечно, это неосторожность с отягчающими
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Хороштй предлог выкинуть авакава. Тут как не крути,а все указывает на его некомпетентность и халатность в службе.
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А может еще и умышлено кто эту случайность спланировал?
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КОгда ЗЕленский подаст в ВР заяву на увольнение Авакова? Мрази которая саботировала реформу МВД и оставила таких мусорков у власти!
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Он нужен Игрь Валеричу и его КУКОЛЬНОМУ ТЕАТРУ
Скоро выборы в ВРУ...
ЗАДНЕПРИВОДНОГО будут держать минимум до этот события...
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Искренние соболезнования родителям...
Это горе...отчаяние и боль...
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тут не пресечения меру надо избирать, а отсечения(((
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Будем честны...на месте тупорылых мусоров могли быть...мажоры...атошники...прокуроры...гопота и прочая х..та!
Общество больно...
Нет культуры обращения с оружием...и это печально!

Такие случаи были...есть...и будут
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откуда эта культура появится, если вышеназванным она не присуща генетически, а всем остальным его просто запрещено иметь для защиты от ижеподобных...
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В Римской империи оружие могли носить только..ГРАЖДАНЕ
РАБ не имел такого права и 100% был бы убит за одну мысль об этом...

Делайте выводы паны...граждане ли вы в этой стране?)
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если бы все остальные его имели, такие случаи были бы через день.
наши люди слишком бедны и недоразвиты для свободного ношения оружия
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Даже если этих мусоров расстреляют...
ЧТО ЭТО ИЗМЕНИТ?
маме вернут ребенка?
мусора станут вменяемыми?
Аваков уйдет в отставку?

Ровно ничего этого НЕ БУДЕТ!
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Сабаков, Князєв, Жуков та радники сабакова це настоящі злочинці які довели МВС до цього стану. Безкарність і покривання злочинів поліцейськими, не реагування на дрібні правопорушення призвело до чергової трагедії..
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Попали по своей же дурости! А нечего выпившими брать в руки оружие. Для этого есть тиры!
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Нет! Протрезвеют и на колени перед родителями, просить прощение за содеянное! Это первое! А где отбывать наказание- это уже не имеет значения! Да и бухать завязать- на всю оставшуюся жизнь! Мальчика все равно не вернуть! Может и на передовую- искупать вину, хотя... они же не солдаты! Сидеть свой срок! Хотя я опять же не согласен с тем что это умышленное убийство! Умышленное убийство- это когда есть мотивация- а здесь- обыкновенная человеческая дурость и безответственность!
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Знаете что ..Банальная случайность с участием двух пьяных отморозков по пьяну делу. Единственное что то что они сотрудники полиции

Я их не оправдываю - но и раздувавть что это уже чуть ли не спланированный теракт и умышленное убийство тоже не надо и делать из них фантастических монстров
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Може, вони і не фантастичні монстри. Але фантастичні дебіли, так точно.
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убийство ребенка-это в любом случае 115 ч 2...так шо не менее 15 лет.плюс отягчяющие-группой,по пьянке,стрелять то они сговаривались?то что убили-это уже следствие,но стрелять в людном месте сговаривались.
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А по мне это убийство по неосторожности и несчастный случай
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Зеля,народ ждет. Все хотят головы авака. Он некультурная обезъяна. Еще и стаканами швыряется ))
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Авакова уже давно пора турнуть и без этого случая
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Жесть "кваліфікація" яка змова, який умисел?
Люди та їх через рік відпустять з такою кваліфікацією... При чому знову будете на суддів верещати, що все продано...
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Цензор вроде уважаемый ресурс, но где редакционная политика? Запомните, что все, что с приставкой ГУНП это старая милиция-райотделы, следаки и т.д., которые теперь иминуются "полиция". А "патрульная полиция" совсем другая история. Мальчику это не поможет конечно. Но общий негатив должен быть напраален правильно. Аваков ((( его честь давно залита жаждой бабок. Нормальный мужик в нормальной стране давно бы подал в отставку. Тот нагнул руководство области, а сам дальше бабки гребет от ментовского крышевания
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На пятаки порубить сцыкливых мразей. Сейчас будут сопли и слезы.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїСуд обирає запобіжний захід поліцейським, підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
 
 
 
 
 
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