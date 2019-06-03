 Пінчук супроводжував Кучму на зустрічі із Зеленським 31 травня, - прес-секретар Мендель. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила прес-секретар глави держави Володимира Зеленського Юлія Мендель.Відео 112
"Він (Пінчук. - Ред.) справді приїжджав до адміністрації президента 31 травня. Він приїжджав із другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з президентом Зеленським для того, щоб обговорити ту посаду, яка сьогодні була йому запропонована - очолити ТКГ і представляти Україну", - сказала Мендель.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.
3 червня стало відомо, що Зеленський призначив другого президента України Леоніда Кучму представником України в Тристоронній контактній групі.
Кучма при порохе: вынужденный шаг, правильное взвешенное решение.
Кучма при Зе: зеРеванш, караул! осталось только Медведчука назначить... ой
Это у ваших труселя лопались при упоминании Кучмы.
это - самая честная партия Украины
Пинчук даже соображает быстрее где и как соврать, чем аппарат президента, который до сих пор что-то придумывает
Или теперь новая мода - ходить в АП кланами, как сицилийская мафия ?
Или Ринатке уже ничего не нужно, так как Петр Пятый ему уже отслюнявил все что смог?)
А что они там реально делили - это не для лохтората .
Тобто нічого кращого за ідеї Петі Вовіна команда так і незкреативила
вони такого не чекали і не готувались
Да, срочно надо садить отца нации - ПЕС... а то все форумы подтанцовщиками забиты...
Из архива
Истинное лицо представителей молодой команды ЗЕ
Захожу а там велика така вітальня, камін, дивлюсь - масажний зал, тренажерний зал, сауна, басейн! Розумієте, в Адміністрації басейн і сауна. Питаю її, а хто був останній раз тут? Каже: "За Януковича ходили", - продовжив він. За словами Шимківа, у команді Порошенка не знали про басейн і сауну у будівлі АП. "Та ми уже кілька місяців працювали! Пішли, провів усім екскурсію. Ну і постає питання, що з усім цим робити? Я кажу: давайте все це винесемо звідси. Борис (Ложкін - УП) каже теж, що так, нафіг все це звідси. Але тут у нас був такий представник президента в Кабміні (Олександр Данилюк - УП), який каже: "Ні-ні-ні. Це ж можна користуватись". І не дали мені все це викинути. Не знаю, яка там зараз доля цього всього", - додав він.
Источник: https://zrada.today/u-budivli-ap-ie-basein-i-*****-tudy-prykhodyly-za-ianukovycha-shymkiv/
24.04.2019 06:25
Ватне гальмо, при чому тут команда ЗЕ???????
а ціни на трикімнатні квартири в Червонограді, коштують? га?
ти не зрозуміло про шо я!
точно бан в тебе на чоколятну, твою голову!
а дядя Ринат как был главным олигархом страны, так и продолжает им быть.
кучма і при порошку був у мінську і шо були успіхи?!
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11735692.html
Свинарчуки просто мелкие карманники против этих уродов.
Так что кремлевские мрази, брысь в свой чебурнет
Пинчук бодигардом у тестя работал?
Или Пинчук привез устраивать Кучму на работу? А до этого созвонился с ЗЕ и об доставке тестя договорился?
Примитивные отмазки ориетированные на одноклеточных избирателей Клована поражают. Нельзя че нибудь смешное придумать?