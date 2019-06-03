 Стан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив головний лікар Київського міського центру нейрохірургії Олександр Гончарук під час брифінгу.Відео Прямий
Він пояснив, що куля - не основна проблема, це не вирішальний фактор, головне - врятувати життя дитини і стабілізувати життєво важливі показники.
"Якщо зараз видаляти кулю - це додаткове травмування мозку", - зазначив лікар.
"Дитина перебуває у вкрай важкому стані на апараті штучної вентиляції легенів. Травма дуже важка з пошкодженням мозку, лівої півкулі переважно. Будувати прогнози не те, що недоцільно, але й нерозумно. Лікарі докладають максимум зусиль", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, в Переяславі-Хмельницькому Київської області ввнаслідок випадкового пострілу 5-річний хлопчик зазнав поранення голови. Двоє поліцейських, підозрюваних у пораненні хлопчика, були затримані в порядку статті 208 КПК
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2 червня їм повідомлено про підозру.
Теперь им грозит максимум два года.
Если посадят - отчислят год!
1. Почему не привлечен к ответственности их начальник? Налицо низкий уровень воспитательной работы и дисциплины в подразделении.
2. Кто дал этим мерзавцам "добро" на прохождение службы в полиции? Понесут ли они ответственность?
Авакова в отставку...
насправді це основна проблема - відбір...
2 зеленский и аваков
Хотя, ход мысли понятен - Порох
Полицейские были настолько пьяны, что не помнят, кто из них стрелял.
Но это на Западе министры уходят в отставку, сами, при значительно меньших проколах.
Такого от Авакова вряд ли дождёмся, не тот менталитет...
Вот и посмотрим на реакцию ЗЕленого "правдоруба"...
Слова и дела.
Два мента испоганили ребёнку жизнь. Если ещё выживет. Таким уродам - пожизненное.