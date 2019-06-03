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 Стан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар. ВIДЕО

Стан 5-річного хлопчика, якого поранили, коли він гуляв біля будинку в Переяславі-Хмельницькому, вкрай важкий. Куля ще в мозку і діставати її в такому стані немає сенсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив головний лікар Київського міського центру нейрохірургії Олександр Гончарук під час брифінгу.

Відео Прямий

Він пояснив, що куля - не основна проблема, це не вирішальний фактор, головне - врятувати життя дитини і стабілізувати життєво важливі показники.

"Якщо зараз видаляти кулю - це додаткове травмування мозку", - зазначив лікар.

"Дитина перебуває у вкрай важкому стані на апараті штучної вентиляції легенів. Травма дуже важка з пошкодженням мозку, лівої півкулі переважно. Будувати прогнози не те, що недоцільно, але й нерозумно. Лікарі докладають максимум зусиль", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, в Переяславі-Хмельницькому Київської області ввнаслідок випадкового пострілу 5-річний хлопчик зазнав поранення голови. Двоє поліцейських, підозрюваних у пораненні хлопчика, були затримані в порядку статті 208 КПК

.Читайте на "Цензор.НЕТ": Підліток потрапив під електричку в Києві, першу допомогу йому надали патрульні поліцейські. ВIДЕО

2 червня їм повідомлено про підозру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130273
 
 
 Топ коментарі
 
Боже, та лікарі - допоможіть дитині одужати!
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Если такие моральные уроды (других слов просто нет) служат в полиции, то:
1. Почему не привлечен к ответственности их начальник? Налицо низкий уровень воспитательной работы и дисциплины в подразделении.
2. Кто дал этим мерзавцам "добро" на прохождение службы в полиции? Понесут ли они ответственность?
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Боже, та лікарі - допоможіть дитині одужати!
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Щоб господь йому допоміг потрібно з лікарні перевести його до церкви!
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Молитись можна скрізь, не обов'язково в церкві.
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Ні! Помити святою водою, вона всі хвороби змиє!
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осталось два лєкарства на "М" : маліна і молітва
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Кадылом нужно пройтись по бошкам верующих. Чтобы не писали всякую херню. Эти дауны уже всех достали.
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Ага. Відключити від апарата ШВЛ, припинити протинабрякову терапію, не контролювати життєво важливі показники (то все від лукавоно), і перевести в церкву. Ви знаєте, що православ'я головного мозку (або христанутість) - це епідемія, шановна Ольга.
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Уродам переквалифицировали обвинение.
Теперь им грозит максимум два года.
Если посадят - отчислят год!
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бо похоже там нема за шо наказувать - стриляв "ніхто" із "нічого", пуля схована... Казус, але непідсудний
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не доставати пулю - значить ніякої тобі балістики - а там нєпанятно хто стриляв = вінаватих нєт
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а шо можиш по суті сказати? а не оцю кампаративну фалометрію устраівать
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Когда в твоей башке застрянет пуля, пусть нейрохирурги начнут ее сразу выковыривать не дожидаясь стабилизации состояния. Главное - баллистика, жизнь пациента - второстепенна. Правильно?
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ага, сітуація як в кіно "Пєрєлом" - поки пуля в голові у жертви, нічого не докажеш. Однако, моя інтуїція підказуйє шо пулю вже дістали і спрятали поки дитина жива, а потім шось придумають як мєнтів отмазати
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Так-так. А стороннє тіло в порожнині черепа металевої щільності, яке видно на КТ-сканах (а КТ тут робили кілька разів, це входить в протокол обстеження при вогнепальному пораненні), канавали в бєлих халатах у фотошопі домальовують.
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зробили КаЦе, а потім пулю витягли і сховали. Коновали шо хоч намалюють для управи і кантори. Потім виявиця шо "стороннє тіло металевої щільності" ісчєзло - рассосалось в організьмє
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напомню случай з дєпутатом лозінським, якого пастор вже до награди прєдставляв за "гєроїзм" - ото забориста травка!!!
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так той лозінський так ніхєра і не відсидів - випустили його тіхо "по болєзні"
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Типичные зебобиков, не доставать пулю пока состояние пациента не стабилизируется.
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Если такие моральные уроды (других слов просто нет) служат в полиции, то:
1. Почему не привлечен к ответственности их начальник? Налицо низкий уровень воспитательной работы и дисциплины в подразделении.
2. Кто дал этим мерзавцам "добро" на прохождение службы в полиции? Понесут ли они ответственность?
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Рыба гниёт с головы.
Авакова в отставку... Стан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар - Цензор.НЕТ 1562
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2. Кто дал этим мерзавцам "добро" на прохождение службы в полиции? Понесут ли они ответственность?

насправді це основна проблема - відбір...
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1 потому что зеленский и аваков
2 зеленский и аваков
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Аваков не министр МВД?
Хотя, ход мысли понятен - Порох Стан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар - Цензор.НЕТ 6839
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Тут надо ждать хотя бы суровой ответственности эти двух инопланетян. О какой-то там отставке какого-то начальника в нашей стране и мечтать не приходится - это утопия.
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"...низкий уровень воспитательной работы..." - вы это о чем вообще? Прям, цитата из протокола совкого-партийного собрания. Куда уже ВЗРОСЛЫХ МУЖИКОВ "воспитывать"? Они просто должны нести ответственность (за свою и чужую БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ)!
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чувствуете разницу между реформироваными чудо полицейскими и хреновой милицией, назовите хоть один случай с милицией что бы как вначале при погоне в авто низачто пристрелили, как сейчас во дворе по банкам милиционер стрелял и когото ранил
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Пусть эти дегенераты продают все имущество и бегом ребенка в самолет и в Израильскую клинику !!!
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странно, что ни Аваков, ни Князев, ни даже Зорян со Шкиряком молчат. Одна бабушка да врач что-то сказали. Выздоравливай мальчуган!
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патамушта каждойє сказанойє слово можєт бить протів - вот і малчат
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пока шо мєнти всьо дєлают правільна: пошлі в нєсознанку - нє помнім хто стриляв, пулю спряталі в головє. йєслі мальчік виживєт - останєца інвалідом, а пуля "рассасалась" уже
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а мєнтам грозіт виговор, можєт дажє строгій
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дав интересах этих мусоров сейчас ответить по закону, если спустят на тормозах, то 90 к 10, что в течении трех лет, эти мусора случайно пьяные в речке утонут
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сетка, которую эти два пьяных браконьера будут ставить на ночной рыбалке Стан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар - Цензор.НЕТ 7422 лодка случайно может перевернутся и аля мзде повидло Стан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар - Цензор.НЕТ 9238
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ага, случайно в тій сєтці утоне п'ятирічна дитина. Адже ж ці двойє п'яних поліцая случайно підстрелили не один одного, і не пєдафіла...
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ты чего так озаботился возможной будущей гибелью этих мусоров? Ты один из них? Стан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар - Цензор.НЕТ 4755
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Мне кажется он тебе по факту пишет что ничего этим мразям не будет
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это зависит от того, какие у этого мальчика родственники мужского пола, папа, дяди, друзья папы, я написал 90 к 10, так, что шанс,что они не будут наказаны есть. Что касается так называемой правоохоронной системы, то иллюзий, что она будет расследовать дело справедливо, я не питаю, но вот на справедливый самосуд со стороны родственников надеюсь, так, что мусорам по любому лучше не рисковать и признать свою вину, если родня у мальчика имеет яйца, то больше трех лет эти мусора не проживут
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Якщо хлопчик і виживе- лишиться інвалідом.
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не обязательно - случаи были практически полного восстановления функций - да, некоторые вещи может потребоваться учить заново... Вон в австаралии вообще родился мальчуган с 10 % мозга - практически к 5-6 годам вырастили медикаментами 70%, и ходит и говорит....
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и на серфинге катается - так что будем надеяться что выкарабкается!
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Я знаю про ту історію- медики самі не розуміють що сталося.
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не факт, до 6 лет организм очень живуч и вытворят такие "чудеса" регенерации (особенно находясь в коме), что взрослым можно только руками разводить!
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Ось і "реформрвана поліція" форму і назву змінили ,а професіоналізму і відповідальності поменшало .
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Случай дичайший...
Но это на Западе министры уходят в отставку, сами, при значительно меньших проколах.
Такого от Авакова вряд ли дождёмся, не тот менталитет...

Вот и посмотрим на реакцию ЗЕленого "правдоруба"...
Слова и дела.
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"случайный выстрел" ? Как это возможно ?
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Это же Цезор..тут и не такое настрочат....это они так рикошет называют..Два урода в усмерть бухие шмаляли по банкам...пуля-дура...рикошет....и пацаненок игравший во дворе...дальше сам знаешь
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Мда.. бедный мальчик, надеюсь он поправится.
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Из-за двух уродов разрушега и уничтожена жизнь семьи.Как же надо уметь радоваться тому,что все просто банально живы и здоровы
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Почему меня не удивляет эта ситуация? Да потому что, когда на улицах города уроды стреляют в животных, все делают вид, что ничего страшного и даже стараются оправдать стрелявшего. Вот теперь и пожинаем такие страшные плоды.
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Лютый пестец. Причин для бессонницы большинства родителей и так предостаточно, а тут еще инопланетяне пьяные в форме.
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Яжематерям и яжеотцам меньше надо пиво хлыстать и по мобилкам трепаться, а больше уделять внимание своим детям, тогда и лютого писца не будет и пьяных инопланетян в форме.
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Вот я уверена на 100%, что целились в животного и случайно попали в мальчика.
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Что значит "целились в животное" ? Сафари ?
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Якби Аваков мав гідність ( чи уявлення про неї) то давно б застрелився у прямому єфірі...
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Левое полушарие. Контролирует речь (зона Брока и Вернике), останется с афазией. Если зона Бродман - зрительные осложнения. +Контроль правой стороны тела.
Два мента испоганили ребёнку жизнь. Если ещё выживет. Таким уродам - пожизненное.
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Ребенку скорейшего выздоровления, родителям сил и терпения. Оборотней в погонах разорвать на куски мразей, авакову привет
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Порошенко продолжает уничтожать украинский народ!
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Пацану дай бог выздороветь,а теперь все кто за разрешение оружия слово,если полицаи которые должны уметь пользоваться и знать правила безопасности "поводження зі зброею" стреляют по детям,а когда сотням неадекватов дадут пистолетик в руки, то в парки и скверы выйти нельзя будет....
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На початку новоствореної поліціі патрульний Олійник вбиває невинного хлопця,випускаючи обойму за обоймою в білий світ як в копійку...Відмазувати його в суді прийшло все міністерське начальство з нардепами і навіть Кличком...який,правда,так тоді і не зрозумів,куди його привели і для чого...А потім вже копи витягали зброю і стріляли як їм заманеться...Ось там і шукайте причини,по яким два п"яних реформованих дебілів стріляли по банкам чи не на дитячому майданчику...
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За те вбивство має відповідати відморозок водій, а не поліцейський ,що діяв по інсирукції
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чому журналістів немає коло поліції, коло сізо?
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Цензор.НЕТВідеоПодіїСтан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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