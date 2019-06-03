 "Хочеш подивитися на загиблих?Не хочете дивитися? Навіщо тоді фотографуєте?" - німецький поліцейський бореться з водіями, що знімають місце ДТП. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, це відео стало одним із найпопулярніших у німецькому інтернеті за останні дні.
На запису поліцейський Штефан Пфайффер зупиняє кілька водіїв, які роблять відеозапис і фото, і пропонує їм піти і подивитися на загиблих. Більшість - відмовляються. За німецькими законами, зйомки місця ДТП заборонені і караються штрафом майже в 130 євро, а максимальне покарання - два роки позбавлення волі.
"Для нас це можливість поговорити з водіями про те, як вони поводяться. Якщо просто оштрафувати їх на 128,5 євро і відправити далі, я впевнений, це їх нічого не навчить. Вони мають усвідомити, що вони роблять. Нам здається, що коли ми зіштовхуємо їх із ситуацією безпосередньо, це їх шокує. Тоді вони розуміють, що це не гра, а сувора реальність", - розповідає Пфайффер.
Я думаю, глазеющим на ДТП должно доходить, хоть на мозжечок, каково это - нарушать правила.
Так что, вижу и положительный смысл в действиях таких ротозеев.
дело в том, что эти «ротозеи» создают аварийную обстановку......, к тому же в Германии за мобилку во время вождения по голове не гладят - штрафуют......., а если еще при этом аварию сделаешь, то можно влететь по полной программе - пункты в регистрации штрафов, лечение водительских прав ну и штраф конечно......
"Dashcam-Videoaufnahmen als Beweismittel vor Gericht sind zulässig. Das entschied der BGH am 15. Mai 2018. (Az. VI ZR 233/17)" Прежде чем ахинею нести, поинтересуйся законодательством. А заодно подумай, почему "запрещенные" видеорегистраторы продают на всех углах.
И ДА - РЕСПЕКТ полицейскому Pfeiffer!!!, т.к. у людей, делающих видео/фото, нет такта.......
Смерть не те видовище, яке мають бачити тисячі..
Засели на 2 идентичных острова 20 кацапов и 20 других. Как думаешь, к кому через год хотелось бы поехать в гости? На какой из островов то?
а людишки такими всегда были, поэтому излюбленное развлечение с давних времён-казнь.
Голова сама в сторону поворачивается.
Каждый может представить что например ехал с матерью и случилось как на видео, а все еще и снимают с сосредоточенным видом.
Как видео есть - девка держит голову матери и плачет(остальная часть матери сбоку), а все снимают. Наверное ей было не особо приятно.
Полицию и законодателей беспокоит последующее неблаговидное использование этих кадров, а вот это они никак проконтролировать, ограничить и вразумить не могут.
Потому и вынуждены запрещать саму съемку.