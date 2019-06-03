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Все про:Німеччина (1213) ДТП (2331) зйомка (13)

 "Хочеш подивитися на загиблих?Не хочете дивитися? Навіщо тоді фотографуєте?" - німецький поліцейський бореться з водіями, що знімають місце ДТП. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, на якому німецький поліцейський сварить водіїв, які намагаються зняти місце смертельної ДТП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, це відео стало одним із найпопулярніших у німецькому інтернеті за останні дні.

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На запису поліцейський Штефан Пфайффер зупиняє кілька водіїв, які роблять відеозапис і фото, і пропонує їм піти і подивитися на загиблих. Більшість - відмовляються. За німецькими законами, зйомки місця ДТП заборонені і караються штрафом майже в 130 євро, а максимальне покарання - два роки позбавлення волі.

"Для нас це можливість поговорити з водіями про те, як вони поводяться. Якщо просто оштрафувати їх на 128,5 євро і відправити далі, я впевнений, це їх нічого не навчить. Вони мають усвідомити, що вони роблять. Нам здається, що коли ми зіштовхуємо їх із ситуацією безпосередньо, це їх шокує. Тоді вони розуміють, що це не гра, а сувора реальність", - розповідає Пфайффер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130242
 
   
 Топ коментарі
 
Да нет. Одно дело, когда просто идет запись видеорегистратора, а совсем иное, когда ротозей отвлекся от дорожной обстановки и вытаращил зеньки на ДТП - именно такие особи зачастую там же становятся виновниками нового ДТП.
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Хорошая, кстати, практика на счет запрета сьемок ДТП проезжающими мимо ротозеями
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Если б не ротозеи, ты бы почти как в совке, в информационном вакууме сидел. Благодаря ротозеям ты это видео сейчас посмотрел. Почитай об информационном пространстве и не будь ханжой.
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ну якби це були смерті в параші, то можна і посмаковать за обідом, в усих інших випадках, люди просто стали більш іпанутими.
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Хорошая, кстати, практика на счет запрета сьемок ДТП проезжающими мимо ротозеями
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Если б не ротозеи, ты бы почти как в совке, в информационном вакууме сидел. Благодаря ротозеям ты это видео сейчас посмотрел. Почитай об информационном пространстве и не будь ханжой.
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Да нет. Одно дело, когда просто идет запись видеорегистратора, а совсем иное, когда ротозей отвлекся от дорожной обстановки и вытаращил зеньки на ДТП - именно такие особи зачастую там же становятся виновниками нового ДТП.
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Еще со времен совка вывешивали возле гаишных офисов фотографии самых жутких ДТП(наверно без трупов, но не буду утверждать за давностью лет) чтоб хоть на подсознании потенциальным нарушителям показать, как это бывает за нарушение.
Я думаю, глазеющим на ДТП должно доходить, хоть на мозжечок, каково это - нарушать правила.
Так что, вижу и положительный смысл в действиях таких ротозеев.
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Ярослав Викторович,
дело в том, что эти «ротозеи» создают аварийную обстановку......, к тому же в Германии за мобилку во время вождения по голове не гладят - штрафуют......., а если еще при этом аварию сделаешь, то можно влететь по полной программе - пункты в регистрации штрафов, лечение водительских прав ну и штраф конечно......
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Если бы ты знал сколько таких ротозеев устроили аварии на встречной полосе, глазея на ДТП, то не умничал бы.
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Ну лично я видел два случая, а по статистике примерно 4% случаев. По моему вполне достаточно, что бы перестать гав ловить через телефон. Если такие любопытные, поставьте нормальные видеорегистраторы и не нарушайте закон. Дома посмотрите в подробностях.
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То есть, конкретно 4% случаев ДТП во время съемки с телефонов других ДТП?
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И тишина... Ну так вот... прежде чем умничать, опирайся на достоверные данные (которых у тебя не оказалось), а не делай вид, что ты знаешь больше других. И повторюсь снова: ханжество - это зло.
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О каких видеорегистраторах ты говоришь? В Германии запрещено использование видеорегистраторов, штраф 130 Ойро на первый случай и далее по возрастающей.
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Да ты шо, вот так все серьезно? "Хочеш подивитися на загиблих?Не хочете дивитися? Навіщо тоді фотографуєте?" - німецький поліцейський бореться з водіями, що знімають місце ДТП - Цензор.НЕТ 1143 Сам придумал или "брат из Германии" рассказал? "Хочеш подивитися на загиблих?Не хочете дивитися? Навіщо тоді фотографуєте?" - німецький поліцейський бореться з водіями, що знімають місце ДТП - Цензор.НЕТ 1143
"Dashcam-Videoaufnahmen als Beweismittel vor Gericht sind zulässig. Das entschied der BGH am 15. Mai 2018. (Az. VI ZR 233/17)" Прежде чем ахинею нести, поинтересуйся законодательством. А заодно подумай, почему "запрещенные" видеорегистраторы продают на всех углах. "Хочеш подивитися на загиблих?Не хочете дивитися? Навіщо тоді фотографуєте?" - німецький поліцейський бореться з водіями, що знімають місце ДТП - Цензор.НЕТ 1143
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Реальность, виртуальность... А есть ли разница?
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Это было больше недели назад........
И ДА - РЕСПЕКТ полицейскому Pfeiffer!!!, т.к. у людей, делающих видео/фото, нет такта.......
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и желающим другим людям смерти тоже нет такта!
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Правильно робить..
Смерть не те видовище, яке мають бачити тисячі..
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Як мені подобається німецька мова! Тому, що зрозуміла навіть без перекладу. Нею дуже добре дибілів на місце ставити!
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Дуже звучить, наприклад, руссішшвайн, мля!!!
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Кстати немцы никогда не стоят на дорогах. И тем более в кустах. Если нарушишь без последствий,вежливо предупреждают без всяких штрафов. Аж не верится,правда ? )))
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Если Зеленский сможет сделать аналог у нас,то памятник ему.
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ага, только народ переселить куда-то, а завезти других, тогда и Зеле не надо будет что-то делать)
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Люди одинаковые. Законы разные. И их соблюдения.
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Конечно одинаковые.
Засели на 2 идентичных острова 20 кацапов и 20 других. Как думаешь, к кому через год хотелось бы поехать в гости? На какой из островов то?
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Весьма поучительно.Хотелось бы верить,что у нас подобные полицейские тоже есть.
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мужик на грани,может дома нелады у него,обычно менты у нас спокойные.ему бы к психологу а то неровён час пристрелит кого и жызнь себе сломает.
а людишки такими всегда были, поэтому излюбленное развлечение с давних времён-казнь.
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Все у мужика нормально. Это чисто позиция полиции, о чем не раз уже говорили в прессе. Эти дебилы ротозеи очень часто устраивают аварии на встречной полосе, когда притормаживают клювом пощелкать. Вот за них и взялись. Этот дебил на грузовике стоял на встречной полосе и снимал, вот он его и выдернул.
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Снимать конечно не хорошо, но все без исключения смотрят на унфаль. Даже если просто немножко помята жопа. Интересно людям если
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Я никогда не пялюсь. Да и потом, если так интересно, посмотри дома запись с регистратора, а создавать лишнюю пробку нефуй.
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Я не говорю что надо тормозить или снимать. Любопытство заложено природой.
Голова сама в сторону поворачивается.
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Как на второй минуте не хватает звука очереди из "шмайсера" для антуража..
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Ну да, лоханулся. Поправлюсь - на двадцатой секунде))
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Если учесть,что все видео 1:52,то да,на второй минуте чего то не хватает.
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Однажды наблюдал, как "наши" на фоне опрокинутой фуры селфи делают. Типа,- Я на фоне ДТП.
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И только те, что в чебурнете - сразу в рай.
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За англ. язык наверное доплачивают. Как у нас 4-5 мин. пенсий))

Каждый может представить что например ехал с матерью и случилось как на видео, а все еще и снимают с сосредоточенным видом.
Как видео есть - девка держит голову матери и плачет(остальная часть матери сбоку), а все снимают. Наверное ей было не особо приятно.
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На самом деле, запрет съемки, просто ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА.
Полицию и законодателей беспокоит последующее неблаговидное использование этих кадров, а вот это они никак проконтролировать, ограничить и вразумить не могут.
Потому и вынуждены запрещать саму съемку.
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"Сильней всего на свете Волнуют кровь и смерть, А если не до смерти - Так нечего смотреть!"(Юлий Ким).
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думаю скоро в Германии запретят камеры в телефонах, или же придумают такую программу, которая не будет снимать, когда в кадр попадают посторонние люди
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Балдёжная фамилия у полицая - Свисток.
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"Гуманизм" по немецки: погибших в ДТП не снимать/не смотреть, зато строить Северный поток-2/обогащать страну-террориста, убившую сотни сирийских детей- это нормуль. Главное, чтоб фоточек не было. Они так тревожат "нежную и чуткую" немецкую душу! "С глаз долой- из сердца вон" (с)
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Какой молодец. Вот что значит иметь совесть и сочувствие.
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никогда этого не понимал что у нас что в Европе. у нас постоянно толпа зевак сбегается чисто посмотреть и вынести своё профессиональное экспертное заключение о случившемся. самое грустное что из этой толпы зевак помочь готовы от силы 1%
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Да так и надо с этими дебилами по другому нельзя.
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Німецька мова для поліцаїв і військових самий раз.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Хочеш подивитися на загиблих?Не хочете дивитися? Навіщо тоді фотографуєте?" - німецький поліцейський бореться з водіями, що знімають місце ДТП. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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