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 Правозахисники просять нардепів 6 червня ухвалити закон про військових злочинців. ВIДЕО

Правозахисники і жертви військових злочинів просять народних депутатів прийти 6 червня в парламент і підтримати закон про військових злочинців №9438

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці у Facebook координатор Євромайдан SOS Олександра Матвійчук.

"Люди, які вийшли з полону, невидимі в українському суспільстві. Після страшних фізичних та моральних травм у них просто не вистачає сил до всього ще й боротися за свої права. Вони не перекриватимуть вулиці, не вийдуть масовим пікетом під парламентом. Тому ви, народні депутати, маєте стати їхнім голосом!

Окрім розбитого уявлення про звичне життя, підірваного здоров’я та психіки, зруйнованих сімейних зв’язків, ці люди потребують відновлення віри у те, що справедливість можлива, нехай і відкладена в часі.

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Міжнародні злочини не мають терміну давності. І ніколи не підпадуть під амністію.

Закон про воєнних злочинців №9438 вносить зміни до Кримінального кодексу та встановлює відповідальність за злочини проти людяності, полегшує застосування воєнних злочинів для національного слідства та суду. Його треба ухвалювати вже.

Цей парламент має величезний борг перед людьми, які вижили у підвалах. Час його віддавати.

Окремо дякую керівництву парламенту та усім народним депутатам і урядовцям, які нам у цьому допомагають", - написала вона.

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На відео до депутатів звертаються звільнені з полону Igor A. Kozlovskyy, Vladimir Zhemchugov, Mariia Varfolomeieva, сестра досі ув'язненого бійця Люда Глондар, правозахисниця Olexandra Matviychuk.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130232
 
   
 Топ коментарі
 
Так за 5 лет было некогда у ПИДОРОШЕНКО БЫЛИ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЁРЫ а не ПРЕСТУПНИКИ!
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Ці приймуть, потім всіх захисників посадять, а сєпарів будуть чекати вдома.
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Ну, соя вже не пам'ятає, як до Києва добровольці привозили знатних сєпарів, а тут вже їх (добровольців) заарештовували, а благородних сєпарів звільняли. Патаму ша, їх ждут дома.
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если на основании этого закона, невозможна амнистия лугандонам, и ведение с ними и им подобными любых договорняков, я за! а еслиоб очередных детях войны и льготах то не очень.
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Так за 5 лет было некогда у *********** БЫЛИ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЁРЫ а не ПРЕСТУПНИКИ!
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Как "ОНИ" его могут принять если большая их часть (БПП) является косвенно или прямо этими преступниками?
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Готовятся на ВСУшников дела штамповать? Весело вагончик покатился под уклон. Правозахисники просять нардепів 6 червня ухвалити закон про військових злочинців - Цензор.НЕТ 9232
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Так отож...Там ещё и нацгвардию, добровольцев, погранцов, волонтёров и других зацепить могут, под ароматный запах шаурмы.
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Пора прийняти такий закон та братись вже за військових злочинців!
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У ЗЕ и Игрь Валерича ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА!!!
КАКИЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ???
ВЫ ЧТО ХОТИТЕ ЧТО БЫ ПУТИН НАПАВ? ИЛИ ДКФОЛТА НЕ БЫЛО?)))
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Шановні, ви хоч читайте написане! Закон стосується жертв військових злочинів! Тих проукраїнських громадян, які відсиділи в полоні за свої патріотичні вчинки та почуття, піддавалися тортурам, позбулися житла та здоров'я! Чи ви, вільні дописувачі, більші патріоти чим вони?
Дійсно потрібний закон!
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Он действительно необходим...
Но его не будет...
Он будет идти в разрез новой политике ЗЕ команды и БЕНЯфициару((
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Нужно реализовывать политику по типу Израиля...
Ложить х.. на ООН
Все кто против Израиля и его интересов = покойники...
За одного еврея умрет 100 арабов...
Преступники будут найдены и уничтожены...сколько бы времени и денег это не стоило...
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Вот только у "нашей" политической элиты явно договорняк с кацапами по этому поводу, потому что у нас МИЛЛИОНЫ граждан каждый год пересекают границу с ордой во время войны и при этом ни одного кацапского нациста не зашкварили на орде за преступления против Украины и украинцев. Подозреваю, что шоколадку и его подельников кацапы просто припугнули их физическим устранением (помнится мелькала информация в инете про не смертельное отравление близкого друга вальцмана грановского), вот те и не рыпались. Ну а у ватного вазелина вообще "гражданская война" и "повстанцы" в голове, так что от этого пархатого урода такого точно не дождешься, ведь "повстанцы" не на израиль же напали и не "богоизбранных" убивают, вот тогда бы у пархатых бени и вазелина (впрочем как и пеци вальцмана) точно бы возникло желание убивать террористов по всему миру, а так мы для них расходный материал, лохи-гои.
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Військовими злочинами визнаються передбачені розділом XIX Кримінального кодексу України злочини проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними під час проходження ними навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів[1].
Ряд військових злочинів характеризується такими ознаками, як вчинення діяння в умовах воєнного стану, в бойовій обстановці, під час бою, в районі бойових дій. Ці ознаки свідчать про підвищену суспільну небезпеку діяння.
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Воєнний злочин (англ. war crime) - свідоме грубе порушення законів та звичаїв війни.
Збірне поняття у міжнародному праві, що об'єднує групу серйозних порушень правил ведення бойових дій («закону війни») та норм і принципів міжнародного гуманітарного права, що вчиняється умисно або через грубу необережність.
Воєнний злочин є одним з міжнародно-правових злочинів (злочинів за загальним міжнародним правом), до яких також належать злочин геноциду, злочини проти людяності та злочин агресії.
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Смотря как прописан это проект закона, а то может статься что по нему придется отвечать нашим военнослужащим , принимавшим участие в АТО и ООС.
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А їм (тим що вчинили злочини) по-любому доведеться відповідати..................... рано чи пізно.
Адже є багато задокументованих фактів мародерства, грабежу, згвалтувань, вбивств та інших злочинів на які нині "дивляться крізь пальці". Але їм немає терміну давності.
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Ну, соя вже не пам'ятає, як до Києва добровольці привозили знатних сєпарів, а тут вже їх (добровольців) заарештовували, а благородних сєпарів звільняли. Патаму ша, їх ждут дома.
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Ці приймуть, потім всіх захисників посадять, а сєпарів будуть чекати вдома.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПравозахисники просять нардепів 6 червня ухвалити закон про військових злочинців. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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