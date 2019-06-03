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Все про:ВР (4889) виборчий закон (71) Парубій (1092)

 Парубій сподівається, що Рада візьметься за розгляд Виборчого кодексу в четвер. ВIДЕО

Спікер ВР Андрій Парубій сподівається, що парламент розпочне розгляд Виборчого кодексу в четвер, 6 червня.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав на Погоджувальній раді у ВР.

Він прогнозує, що на розгляд всіх правок, які залишилися після розгляду закону робочою групою, піде півтора робочі дня.

Спікер сподівається, що парламент поточного скликання ухвалить Виборчий кодекс, який передбачає проведення виборів за відкритими списками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет рекомендує Раді розглянути у другому читанні проект Виборчого кодексу

Крім того, Парубій анонсував голосування за законопроект про тимчасові спеціальні комісії, розгляд питань оборони і звернення до міжнародних структур.

Нагадаємо, 7 листопада 2017 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №3112-1 "Проект Виборчого кодексу України" авторства групи народних депутатів на чолі зі спікером парламенту Парубієм.

Документ передбачає систему регіональних відкритих списків на виборах народних депутатів.

Крім того, законопроект передбачає 4% прохідний бар'єр у парламент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130223
 
 
 Топ коментарі
 
Вот так и пронадеялся, 5 лет просидели, прогуляли, получая зарплату регулярно и толку никакого.
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Картавый. Бог шельму метит. Хорошо ему было при ворье.
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Как это никакого толка? А дворцы, а счета в банках, а дети пристроенные и обеспеченные - еще какой толк.
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После дождичка в четверг....а куда спешить??
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Вот так и пронадеялся, 5 лет просидели, прогуляли, получая зарплату регулярно и толку никакого.
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Как это никакого толка? А дворцы, а счета в банках, а дети пристроенные и обеспеченные - еще какой толк.
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Картавый. Бог шельму метит. Хорошо ему было при ворье.
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Чим він тобі не догодив своєю картавістю? Краще нехай би Кернес некартавий був би на його місці чи портнов?
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" кукол снимут с нитей длинных и, засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках". (А.Макаревич. марионетки)
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ну, про нитки я не впевнений, вряд чи витримають, а з рештою ідея варта уваги.
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Раньше он говорил - "Я переконаный!"
Теперь - "Недоконаный".
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Народу знову підсовують якусь туфту в якості Слуги Народу. Це враховуючи те, що слуга нічого не обіцяє.
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Та, ну нах. Цім баригам краще вже нічого не робить, хай йдуть вже в небуття. За п'ять років наприймали такого лайна що, розгрібати його треба років десять.
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Парубий в основном непричём, мажоритарщики подали 4,5 тысячи поправок специально, чтобы невозможно было его принять, а он просто не хотел его ставить на рассмотрение, чтобы не завалить. А народ не должен голосовать за мажоритарщиков, которые покупают округа
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Проект виборчого кодексу Парубія.
Стаття 1. До ВР повинна пройти ТІЛЬКИ БПП.
Стаття 2. Якщо до ВР БПП не проходить, то читай статтю 1.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПарубій сподівається, що Рада візьметься за розгляд Виборчого кодексу в четвер. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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