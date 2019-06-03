 Тука щодо провокаційного відео з анексією Буковини Румунією: Автори цієї агітки - вихідці з РФ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямий" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.
"Наскільки я розумію, авторами цієї агітки є вихідці з РФ. Відверто кажучи, я очікував більш дієвої реакції від уряду Молдови, бо Україна реагує адекватно. Такі провокативні відео можуть викликати реакцію серед наших сусідів, серед яких є прибічники відновлення великої румунської імперії. Я не думаю, що це може вийти на найвищий рівень, але спецслужби Румунії, Молдови та України мають співпрацювати, бо це шкодить усім трьом країнам", - сказав він.
Нагадаємо, 26 травня на Youtube з'явилося нетривале провокаційне відео про нібито захоплення Буковини Румунією під назвою "Румунсько-українська війна 2022".
Да лаадно? Австро-Венгерская империя образовалась в 1868 году - неужто Буковины прям не существовало до 1868 года??
Румыния после развала Австро-Венгрии захапала часть земель бывшей империи и 20 лет ими владела - теперь румыны, даже 80 лет спустя считают,. что у них есть право на эти земли...вернее - не все румымы, а только самые упоротые, а подогревают все это из кремля.
СССР в свое время прирезал Украине кучу территорий.Это факт и с этим нужно смириться.Но венгры,румыны,поляки без всякого кремля,спят и видят как порвать Украину.
Вывод - значит ЗЕ все делает правильно.
Вот в этом - вся суть ботвы коломойского. Швырять дерьмо на вентилятор и уходить от ответов
2. Коли відбудеться деокупація АР Крим?
3. Хто замовив КатюГанзюк?
4. Хто вбив Павла Шеремета?
5. Коли будуть звільнені наші моряки?
6. Коли сядуть ті, хто розстрілював Майдан?
7. Коли сядуть корупціонери?
8. Де зарплата вчителям в 4000 доларів?
9. Коли Ви продасте свій бізнес, виведе з офшорів 4,5 мільйони долярів, сплатите з них податки і поверне в економіку Держави?
10. Чого у Коломойського, Новінського, Пінчука і т.д. досі дві руки?
11. Коли вже Ахметов буде сидіти?
12. Коли повернуться в Україну ті 9 мільйонів (???) заробітчан, про яких було згадано на дебатах?
13. Коли піднімуть пенсії та платню?
14. Як прожити пенсіонерам за 1 500 грн?
15. Коли знизяться тарифи?
16. Коли нарешті долар буде по 8 гривень?
17. Коли будуть дороги?
18. А коли буде Всеукраїнський марафон «Президент України на велосипеді»?
19. Де кінець епохи бідності?
20. Вимагаю до кінця місяця розмитнення автівок за 100$
21. Коли ліквідують бурштинову республіку та чому досі не легалізовано видобуток бурштину?
22. Коли буде продано 95-Квартал? За скільки?
23. Чому досі не скасована депутатська, президентська та судова недоторканність?
Отказался от бизнеса,от которого Петя должен был отказаться в 98ом году.
Так какого лята в СМИ объявлять, что Матиос собирает силовиков из-за видео о Буковине?
Там Кернес за мир з рашкою, а Трухан до Румунії...
Думка малороса мене не цікавить.
или можешь что-то сказать против из своей гнилой Омерики?
Смотрю, тут второй Царев нарисовался
А Румунія ці землі захапала тільки у 1918му - раніше вони не мали до цих теріторій жодного відношення.
Поділити Буковину було цілком справедливим, бо румуни (молдавани) та русини (українці) проживали там приблизно в однаковій кількості.