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Все про:контрабанда (928) бурштин (323)

 Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

На кордоні з Польщею прикордонники виявили автомобіль, водій якого переробив транспортний засіб і сховав у паливному баку понад 12 кг бурштину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"Близько 6.00 в пункт пропуску "Рава-Руська", що у Львівській області, на виїзд з України прибув автомобіль "Фольксваген". Для перетину кордону водій, громадянин України, обрав смугу руху "зелений коридор", тим самим демонструючи, що не має заборонених предметів. Однак під час спільного з представниками митниці огляду прикордонники Львівського загону виявили в транспортному засобі каміння необробленого бурштину. "Сонячне каміння" чоловік приховував у переробленому баку свого авто.

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Всього прикордонники вилучили зі схованки понад 12 кілограмів бурштину.

Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба 01
Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба 02
Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба 03
Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба 04
Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба 05
Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба 06
Фото: прес-служба Держприкордонслужби

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130209
 
 
 Топ коментарі
 
А виноват кто?
Порошенко, ну или его сын! Одно из двух ))
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от шо значить безгрошів"я)- хоч шось би дав))), і все би ок), було би! Украинец пытался выехать в Европу с набитым янтарем топливным баком, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8230
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Дурні, це алтернативний, екологічний вид топлива!!!!! Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3548 А що затримали - молодці! Він скоріше всєго хотів запатентувати свій винахід за кордоном..... Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7382
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А виноват кто?
Порошенко, ну или его сын! Одно из двух ))
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Выходит не Путин виноват в военной агрессии против Украины а командиры, взводов, рот и спецподразделений ВС РФ. И разве Коломойского виновен в конфликте вокруг приват банка? - нет это клерки из банка виновны, они хотели хазяина поставить. И Порошенко не виновен, это солдаты срочники организовали контрабандную схему контрабанды при содействии видителей, прокуратуры, СБУ, АП, секретарями судов. Вот подлые клерки, в обход руководства и армии генералов, как они могли.
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это тебе канал Г+Г рассказал?
что солдаты срочники контрабанду в европу возят - такое гавно только зедебилы придумать могут
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от шо значить безгрошів"я)- хоч шось би дав))), і все би ок), було би!
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та шо вы прицепились?
может это ноу-хау... и у него на янтаре... движок работает...)))
(так старался...а не знает, что эти "пустоты" погранцы уже как свои пять пальцев знают))))))
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И что такого,своё имущество человек может перевозить куда пожелает,границ с Евросоюзом у нас вообще быть не должно.
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Дурні, це алтернативний, екологічний вид топлива!!!!! А що затримали - молодці! Він скоріше всєго хотів запатентувати свій винахід за кордоном..... Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7382
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Я знаю что добыча и сбыт янтаря без конторы не проходит, а если с ними делиться то смысла этим заниматься особого нет.
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Прочитал - "с набитым ядерным топливом баком".
Испугался аж, а это янтарь. Тоже мне новость.
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Во дурак, что в бак засунул!
Надо было в попу прятать - НИКТО БЫ Н Е ПОВЕРИЛ ...
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Цензор.НЕТВідеоПодіїУкраїнець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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