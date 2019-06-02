 Показові навчання військово-космічних сил РФ відбулися в окупованому Криму. ВIДЕО

Про це повідомляють Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мотопіхотна бригада оперативного командування "Південь" провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У навчаннях і показових виступах були задіяні кілька десятків бойових вертольотів і літаків.

У небі над Феодосією розіграли навчальний бій. Бомбардувальники і штурмовики завдали ударів по наземних цілях. Як мішені використовувалися макети літаків і об'єкти, що імітують позиції сухопутних військ і наземну інфраструктуру. Подивитися авіашоу прийшли понад п'ять тисяч кримчан.