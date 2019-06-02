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 Показові навчання військово-космічних сил РФ відбулися в окупованому Криму. ВIДЕО

Російські військово-космічні сили провели навчання на полігоні Чауда в окупованому Криму.

Про це повідомляють Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мотопіхотна бригада оперативного командування "Південь" провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У навчаннях і показових виступах були задіяні кілька десятків бойових вертольотів і літаків.

У небі над Феодосією розіграли навчальний бій. Бомбардувальники і штурмовики завдали ударів по наземних цілях. Як мішені  використовувалися макети літаків і об'єкти, що імітують позиції сухопутних військ і наземну інфраструктуру. Подивитися авіашоу прийшли понад п'ять тисяч кримчан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130178
 
 
 Топ коментарі
 
'космических'??!!! Показательные учения военно-космических сил РФ прошли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8980 да это рукожопое кацапское отребье ракету запустить не могут.
главное страшно зазватся 'космические' и 'хвеликие'.
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....а также показательная и приятная новость на ночь: Показательные учения военно-космических сил РФ прошли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3898

Показательные учения военно-космических сил РФ прошли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4629
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'космических'??!!! Показательные учения военно-космических сил РФ прошли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8980 да это рукожопое кацапское отребье ракету запустить не могут.
главное страшно зазватся 'космические' и 'хвеликие'.
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К сожалению могут.
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На этой неделе, например, 2 раза. Вообще с начала года успешно улетело в космос 7 кацапских ракет, в т.ч. с американскими астронавтами, британскими и египетским спутниками. У американцев 9 успешных пусков (опережают, но не на много).
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И не одно «корыто» не куёкнулось?!.........жаль.....☹️
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Тобто Крим тепер лише військова база. Чи дасть зе воду в Крим?
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Тепер я думаю, що ЗеБіли не будуть ображатись Показательные учения военно-космических сил РФ прошли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1505
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....а также показательная и приятная новость на ночь: Показательные учения военно-космических сил РФ прошли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3898

Показательные учения военно-космических сил РФ прошли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4629
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Почему молчит об этом цензор? В Сирии уничтожены 7 российских спецназовцев и казнены 7 агентов спецслужб России.

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/06/01/118167/sham--v-sirii-unichtozheny-7-rossijskikh-spetsnazovtsev-i-kazneny-7-agentov-spetssluzhb-rossii.shtml
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ещё мало картинок фотошопом нарисовали..скоро выложат..
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Коли читаю про зашквар пачки кацапів, запускаю кліп All You Need Is Love і підспівую.
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Почему молчит об этом цензор? По итогам разгромного боя с ВВС Пакистана Индия откажется от российских ракет

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/05/31/118162/po-itogam-razgromnogo-boya-s-vvs-pakistana-indiya-otkazhetsya-ot-rossijskikh-raket.shtml
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Дуже хочеться побачити скільки кримчан прийде дивитись на авіашоу де в небі будь реальні F-22, F-35 а на землі не условние, а настоящие пилающие Т-90, армати, С-400, іскандери, СУ і МИ всіх модифікацій
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чего там космического? Ну летают , цирковые номера крымншебыдлу показывают . Быдлу нравится. Пока. Но бабло у мудаков заканчивается всегда. Это закон физики . Бабло кончится ,и славные и гордые краснозвёздные авиаторы снова будут ларьки крышевать и тягать китайские женские трусы и пуховики тюками с ДВ и икру с Камчатки транспортной авиацией. Повторение - НЕ мать учения для орков , туды его в качель.
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Потому, что любая смерть руской свинособаки, це как маслом по грудях. Но тебе этого непонять Показательные учения военно-космических сил РФ прошли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1005
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в одном кадре вояк больше, чем туристов во всем Крыму....
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Какая то пропаганда мокшанской мощи на оккупированной территории к чему бы это...
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Зелёный будет пускать воду по каналу, чтобы затопить там всех к чертям собачьим!
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А то что скорее всего ********** на этих показательных учениях кацапов мы узнаем завтра Показові навчання військово-космічних сил РФ відбулися в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8836
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І знов інформаційна обробка до обкусювання територій?..

На днях на видеохостинг YouTube было залито аматорское видео о том, как в 2022 году Румыния может, в целях защиты своих граждан, гибридно оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. Катализатором для таких действий может послужить активизация боевых действий на Востоке Украины, вплоть до полномасштабного наступления российских оккупационных сил.
Честно говоря, в социальных сетях появляется великое множество статей и видеороликов националистического характера, в которых поляки, мадьяры, румыны и прочие национальности, имеющие те или иные виды на территорию Украины, пророчат подобного рода судьбу нашей стране. И, в принципе, можно было бы обойти стороной данный вброс, если бы не одно "НО".
Дело в том, что авторы ролика делают акцент на 2022 год. Но, что это за дата, почему именно 2022-й? Ведь следующие президентские выборы в России пройдут в 2024 году, и куда разумнее было бы добавить команде Путина баллов за счет новых "побед" и "завоеваний".
И, откровенно говоря, именно дата 2022 года меня подтолкнула к пониманию того, что авторы ролика отнюдь не банальные националисты, мечтающие о великой Румынии и лакомой Буковине. Поскольку именно 2022-й год в кулуарах Кремля долгое время обсуждается как год избрания Владимира Путина на его первый срок как президента союзного государства, в которое бы входила Россия, Беларусь и часть оккупированной Украины. А сам наброс является пробой пера по насаждению соответствующих нарративов и подготовкой общественного мнения к определенной ситуации. В данном случае, защите румынских меньшинств от надвигающейся угрозы "русского мира".
Между тем, стоит помнить, что в Польше, Румынии, Венгрии и Болгарии довольно широкая сеть пророссийских, радикально настроенных националистических групп. Получая финансирование от Кремля, они проводят деструктивную информационную работу в обществе, как на нижнем уровне, так и на самом высоком - в высших политических кругах данных стран.
А потому, совпадение дат и унисон целей не могут быть простым совпадением, что, безусловно, настораживает.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоПоказові навчання військово-космічних сил РФ відбулися в окупованому Криму. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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