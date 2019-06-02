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 Окупанти провели показові навчання військово-космічних сил РФ у захопленому Криму. ВIДЕО

Російські військово-космічні сили провели навчання на полігоні Чауда в окупованому Криму.

Про це повідомляють Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мотопіхотна бригада оперативного командування "Південь" провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У навчаннях і показових виступах були задіяні кілька десятків бойових вертольотів і літаків.

У небі над Феодосією розіграли навчальний бій. Бомбардувальники і штурмовики завдали ударів по наземних цілях. Як мішені  використовувалися макети літаків і об'єкти, що імітують позиції сухопутних військ і наземну інфраструктуру. Подивитися авіашоу прийшли понад п'ять тисяч кримчан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130178
 
 
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....а также показательная и приятная новость на ночь: Показательные учения военно-космических сил РФ прошли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3898

Показательные учения военно-космических сил РФ прошли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4629
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'космических'??!!! Показательные учения военно-космических сил РФ прошли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8980 да это рукожопое кацапское отребье ракету запустить не могут.
главное страшно зазватся 'космические' и 'хвеликие'.
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'космических'??!!! Показательные учения военно-космических сил РФ прошли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8980 да это рукожопое кацапское отребье ракету запустить не могут.
главное страшно зазватся 'космические' и 'хвеликие'.
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На этой неделе, например, 2 раза. Вообще с начала года успешно улетело в космос 7 кацапских ракет, в т.ч. с американскими астронавтами, британскими и египетским спутниками. У американцев 9 успешных пусков (опережают, но не на много).
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И не одно «корыто» не куёкнулось?!.........жаль.....☹️
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Тобто Крим тепер лише військова база. Чи дасть зе воду в Крим?
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Вы разделяете людей...Цитата от великого зе
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Тепер я думаю, що ЗеБіли не будуть ображатись Показательные учения военно-космических сил РФ прошли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1505
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....а также показательная и приятная новость на ночь: Показательные учения военно-космических сил РФ прошли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3898

Показательные учения военно-космических сил РФ прошли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4629
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Почему молчит об этом цензор? В Сирии уничтожены 7 российских спецназовцев и казнены 7 агентов спецслужб России.

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/06/01/118167/sham--v-sirii-unichtozheny-7-rossijskikh-spetsnazovtsev-i-kazneny-7-agentov-spetssluzhb-rossii.shtml
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еще мало ********* получает гробов с Сирии и Украины,скоро будет больше! Показові навчання військово-космічних сил РФ відбулися в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3196
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Коли читаю про зашквар пачки кацапів, запускаю кліп All You Need Is Love і підспівую.
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Почему молчит об этом цензор? По итогам разгромного боя с ВВС Пакистана Индия откажется от российских ракет

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/05/31/118162/po-itogam-razgromnogo-boya-s-vvs-pakistana-indiya-otkazhetsya-ot-rossijskikh-raket.shtml
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видимо это не так важно как то чем завтракал голобородько и какой был стул к обеду.....
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Дуже хочеться побачити скільки кримчан прийде дивитись на авіашоу де в небі будь реальні F-22, F-35 а на землі не условние, а настоящие пилающие Т-90, армати, С-400, іскандери, СУ і МИ всіх модифікацій
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чего там космического? Ну летают , цирковые номера крымншебыдлу показывают . Быдлу нравится. Пока. Но бабло у мудаков заканчивается всегда. Это закон физики . Бабло кончится ,и славные и гордые краснозвёздные авиаторы снова будут ларьки крышевать и тягать китайские женские трусы и пуховики тюками с ДВ и икру с Камчатки транспортной авиацией. Повторение - НЕ мать учения для орков , туды его в качель.
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Спутники, и система управления с ними работающая.
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ну так еще античные мореплаватели по звездам путь держали .тоже космический флот?
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Оригинально,Гыга!Хвалю!Теперь и крысчане,как мокшане будут рассказывать своим детям о том, что первым, кто своими глазами увидел, что Земля не плоская, был космонавт Юрий Гагарин.
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Потому, что любая смерть руской свинособаки, це как маслом по грудях. Но тебе этого непонять Показательные учения военно-космических сил РФ прошли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1005
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в одном кадре вояк больше, чем туристов во всем Крыму....
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Какая то пропаганда мокшанской мощи на оккупированной территории к чему бы это...
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Зелёный будет пускать воду по каналу, чтобы затопить там всех к чертям собачьим!
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перебьются...если на солнце высушить-на дольше сохранятся .можно будет мумиями кучу мавзолеев по всей мокшандии наполнить
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А то что скорее всего ********** на этих показательных учениях кацапов мы узнаем завтра Показові навчання військово-космічних сил РФ відбулися в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8836
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І знов інформаційна обробка до обкусювання територій?..

На днях на видеохостинг YouTube было залито аматорское видео о том, как в 2022 году Румыния может, в целях защиты своих граждан, гибридно оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. Катализатором для таких действий может послужить активизация боевых действий на Востоке Украины, вплоть до полномасштабного наступления российских оккупационных сил.
Честно говоря, в социальных сетях появляется великое множество статей и видеороликов националистического характера, в которых поляки, мадьяры, румыны и прочие национальности, имеющие те или иные виды на территорию Украины, пророчат подобного рода судьбу нашей стране. И, в принципе, можно было бы обойти стороной данный вброс, если бы не одно "НО".
Дело в том, что авторы ролика делают акцент на 2022 год. Но, что это за дата, почему именно 2022-й? Ведь следующие президентские выборы в России пройдут в 2024 году, и куда разумнее было бы добавить команде Путина баллов за счет новых "побед" и "завоеваний".
И, откровенно говоря, именно дата 2022 года меня подтолкнула к пониманию того, что авторы ролика отнюдь не банальные националисты, мечтающие о великой Румынии и лакомой Буковине. Поскольку именно 2022-й год в кулуарах Кремля долгое время обсуждается как год избрания Владимира Путина на его первый срок как президента союзного государства, в которое бы входила Россия, Беларусь и часть оккупированной Украины. А сам наброс является пробой пера по насаждению соответствующих нарративов и подготовкой общественного мнения к определенной ситуации. В данном случае, защите румынских меньшинств от надвигающейся угрозы "русского мира".
Между тем, стоит помнить, что в Польше, Румынии, Венгрии и Болгарии довольно широкая сеть пророссийских, радикально настроенных националистических групп. Получая финансирование от Кремля, они проводят деструктивную информационную работу в обществе, как на нижнем уровне, так и на самом высоком - в высших политических кругах данных стран.
А потому, совпадение дат и унисон целей не могут быть простым совпадением, что, безусловно, настораживает.
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А циркон летящий в 27 махов в атмосфере (по расчёту учённых в даной области аэродинамики должен просто сгореть ибо температурный режим десятки тысяч градусов не выдержит от трения не один материал ) тоже правда или, а кстати как там ПВО комплексы которые не смогли ответку израильтянам дать или их так модифицировали, что они стрелять разучились с 80 , а т-90 очень любит джавелин ибо он ему всегда по своей программе попадает в башню и экипаж горит в аду , вот то то и оно, то что было в 80 в СССР то уже прошло, а иначе бы ваши были бы здесь как бы, а ведь очень кому то в кремле хочется однако срабатывает что то,какаето пружинка ставит на место , а значит, не всё так просто остаются показуха , блеф и запугивание ,
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А циркон летящий в 27 махов в атмосфере (по расчёту учённых в даной области аэродинамики должен просто сгореть ибо температурный режим десятки тысяч градусов не выдержит от трения не один материал )
А что там говорят специалисты по гидродинамике о скорости Шквала? Если пытаться просто бороться с температурой нагрева всего корпуса - не выдержит. А если попробовать применить какой то аналог кавитации для воздуха, на срыве потока или ударном фронте? Тогда охлаждать надо будет только маленький "кавитатор", а корпус не будет касаться потока.
Вот лично у меня, полно идей как попытаться с этим бороться. Язык не повернётся с ходу обозвать бредом.
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Я точно знаю как у них критикуют сами же россияне и в том числе лётчики гражданский супер джет 100 один из которых не давно горел или как его там ,похоже что они его таки снимут с производства и вообще их трудно иногда понять ,вот скажем зачем они изобрели камень то есть одноядерный процессор для компа с частотой ядра 800 мгц недавно , если INTEL и AMD уже ушли за барьер 4ггц несколько лет тому назад, к тому же они очень часто применяют ненадёжные китайские электронные устройства и модули в своей технике в том числе и в том самом самолёте который сгорел, ну как их вообще понять
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Суперджет: выпускать будут даже если его вообще никто не купит. Чтоб сохранить авиастроение. Огромна вероятность санкций на импортные самолёты (дело времени - я бы сказал). На чём тогда летать?
Процессор: то что его смогли запихать в комп - не делает его ЦП. Это скорее военный процессор обработки сигналов. Он более похож на процессор видеокарты. Главное его достоинство - что его можно выпускать в России на случай санкций. А для военных - его более чем достаточно. Если убрать требование на производство в России и заказать на Китайском заводе - есть варианты Эльбруса с 8 ядрами и 1.2 гГц.
Почему низкая частота? Процессор заточен на обработку большого количества параллельных операций (типа анализа отметок на локаторе) У восьмиядерного за один такт на одном ядре может быть выполнено до 25 операций. Ему не требуется такая огромная тактовая частота как у западных процессоров. Увеличение вычислительной мощности идёт скорее за счёт увеличения количества ядер, а не качества. И да, не спорю, западные процессоры - мощнее. Но не пропорционально частоте.
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Помнишь в 90 у японцев был Cyrix из ряда 486 в который им японцам так и не удалось запихнуть мат сопроцессор где то пыталась VIA посоревноваться но уже в пентиум группеб все они быстро поняли, что это им не по зубам тягаться с теми кто является родоначальниками своего дела , с видеокартами и винтами аналогично NVIDIA, WD бывший СAVEAR ну где то и SEAGATE всех натянули и опять же все они со штатов, ну как не крути
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Рассматривайте это - как сугубо военный продукт. Процессор хуже западного - лучше чем никакого. А если его хоть кому то помимо военных удастся впарить - это просто праздник какой то.
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Ну и попробуй понять дурного Ивана, ведь до войны с нами у них всё было в ажуре пукина на западе чуть ли не на руках носили, а в результате теперь нужно тратить на военный бюджет изобретать ,то что уже у других работает и мучать свой народ и иметь кучу врагов и санкций им ещё повезло что Китай как бы в нейтрале и выручает своей продукцией в том числе и не качественной , непонятно чем всё с тем же Китаем закончится cо временем
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За всё есть своя цена.
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И ещё внесу некоторую ясность может кому открою америку ну это уже будет относится к СССР Практически все чипы выпускающиеся в то время в том числе цифровые серии 133, 155, 555 , 1533 ,580 ,1802, 1810, 1818 и т .д. а также аналоговые, применяемые в теликах 1021, 174 и тд являются сдёртыми у буржуев и это 100%, хочешь рассмешу так вот в начале 90 один тип из германии привёз ламповый(не знаю где он его откопал ) ,то ли GRAETEZ то ли GRUNDIG, ну полная копия Электрона 716 и лампы один в один ,я ох-ел да и в заключении, знаменитый видик электроника вм 12 полностью сдёртый с японского PANASONIC 7000, только у наших не получилось присабачить к нему пульт ду и электронный выброс шахты для кассеты, а в паспорте было написано , что мол это высокое достижение советской науки и техники в машиностроении ситуация тоже где то похожая
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Ну скопировать - тоже не просто...
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Всё, конечно, хорошо.
Только, вот, вор устраивает гулянку в украденной квартире.
Вот, в этом проблема.
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Может я ошибся в плане того , что ты россиянин, но по твоим высказываниям похоже ,что ты по крайней мере их оправдываешь и они для тебя в авторитете и даже вызывают какую то гордость за них, а если ты наш, то это означает ,что дух у тебя сломлен и существует готовность присягнуть и подчиниться врагу , другое дело если бы ты написал, что да техника у них, ну предположим крутая и нам следует делать выводы, читай военного эксперта А. Арестовича в ютубе и делай выводы
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Когда уже до крымской хромосомы дойдёт, что ейный остров -не Монте Карло, а военная база посреди моря, а мост - это не дорога, а шлагбаум для Мариуполя.
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Яка сумна новина 😀👍🙌
Ефрейтор СПН ГРУ из Новосибирска убит на севере Москви ударом ножа в сердце

Погибший служил в спецназе ГРУ, участвовал в войнах на Донбассе и в боях под Алеппо в Сирии. Получил различные боевые награды.

Показові навчання військово-космічних сил РФ відбулися в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7778
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Я-Бил,он(по-вашему)-Зебил,но обьясните мне-несмышленному неардентальцу-кто вы такие на самом-то деле рашане?В народах русичей,русов,руснаков и русинов вас окрестили кассапами(от тюркського слова кассап-это мясник)Тепрь вы сами себя окрестили молью.Цитирую:Дмитрий Рогозин:\Одна моль вокруг,посмотрите-одна моль.Он(путлер)заходит...и одна моль и даже нафталина нет.\И что это получается?-путлер-это большая моль,а вы все-маленькая его стая?Так что-ли?Так вы уж определитесь наконец-вы-рашисты,или крысчане,или просто-моль!В противном случае остается мне считать вас противоположностью мне-т.е. по праву-дебилами.
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Таке враження,що на лєнту.сру попав. Чи на парашу.тудєй...
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоОкупанти провели показові навчання військово-космічних сил РФ у захопленому Криму. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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