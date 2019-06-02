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Все про:обстріл (5180) Донбас (12022) Об'єднані сили (309)

 Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ОС. ВIДЕО

Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї позиції українських захисників поблизу Гнутового (з боку населеного пункту Заїченко).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв наші позиції поблизу Новгородського з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Вогонь противник вів з боку шахти імені Гагаріна.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи "дали адекватну відповідь", втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, 1 червня найманці російсько-терористичних військ 15 раз обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, один український військовослужбовець має поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав позиції сил ООС у Станиці Луганській і Щасті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130165
 
 
 Топ коментарі
 
потерь нет!
спасибо, что живые!
добра звістка і добрий день минає...і тихої ночки захисникам бажає
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Втрат немає - головне......
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Кто продолжает зарабатывать на войне?
Мародера прогнали, начгенштаба поменяли. А война все идет! С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1202
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потерь нет!
спасибо, что живые!
добра звістка і добрий день минає...і тихої ночки захисникам бажає
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Але війна продовжується...
І зараз все більше непевне ніж раніше.
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на мою скромну думку війну зупинити неможливо.
існує лише два варіанти - або виграєм, або капітулюємо.
який з них обере чинний презедент мені невідомо.
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По моим ощущениям, сейчас СМИ больше подсовывают информации об уничтожении орков, а ранее - больше о потерях ВСУ...
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Если бы это касалось только ситуации в АТО/ООС, СМИ пытались убедить, что нигде ничего нет положительного и нет никаких изменений при Порошенко...
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Кто продолжает зарабатывать на войне?
Мародера прогнали, начгенштаба поменяли. А война все идет!
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Риба гніє з голови, казали горохові.
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Бережіть себе воїни України!!! Та давайте гарну відсіч расіянсько-фашиським окупантам!!!!
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Цензор.НЕТВідеоПодіїВід початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ОС. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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