 Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ОС. ВIДЕО

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї позиції українських захисників поблизу Гнутового (з боку населеного пункту Заїченко).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв наші позиції поблизу Новгородського з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Вогонь противник вів з боку шахти імені Гагаріна.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи "дали адекватну відповідь", втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, 1 червня найманці російсько-терористичних військ 15 раз обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, один український військовослужбовець має поранення.

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