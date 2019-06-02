 На Київщині попрощалися з українським добровольцем Сергієм Кононком. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Сергій Олександрович Кононко, 1982 року народження, був військовослужбовцем 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар" (зараз - 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар").

Пропав безвісти після бою з найманцями РФ 26 серпня 2014 року. Він був у списках зниклих безвісти. 23 грудня 2014 року найманці РФ у мішках передали з Краснодона українській стороні тіла 8 загиблих військовослужбовців, серед яких, за їхнім твердженням, було четверо айдарівців.

Тільки п'ята експертиза ДНК встановила, що це тіло Сергія Кононка. Загиблий айдарівець був спочатку похований на Краснопільському цвинтарі Дніпра (ділянка №79).

Сергій Кононко народився 18.08.1982 року в Обухові. Був членом УНА-УНСО і першим керівником Обухівського осередку руху "Правий сектор".

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