 Український квартет Asturia зіграв гімн Ліги чемпіонів перед фіналом у Мадриді. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у квартеті Asturia грають Віра Валієва (скрипка), Катерина Головко (скрипка), Олена Москаленко (альт) та Мирослава Цибко (віолончель).
Мирослава виклала відео виступу на своїй сторінці у Facebook.
"Захоплюючий і неймовірний момент!" - поділилася враженнями дівчина.
Или им нужно было ориентироваться на скрепных, как Лорак, Лобода, Марув и ко.?
P.S.: и да, я не голосовал ни за пэтю, ни за Зелю!
Из-за того, что вы его поливаете что-то изменится к лучшему? Вам похеру Украина, ворье ипаное!!!
Я вот запомнил, что происходило сразу после того как стало ясно, что победил Зеленский: все кто топил день и ночь, не вылазя с цензора, вдруг заорали, что -снимайте гривну бо после завтра курс доллара по 100/1 будет; - все уходим с АТО, пусть клоуны туда идут... и т.д.
Это критика?
- Русіш культуріш?
- А *****!
https://www.youtube.com/watch?v=C_bko4S1Tn8
Как же вы бесите, безграмотные! Абы ляпнуть...
Как говорили китайцы, есть три вида удовольствия от секса:
1. Участвовать в сексе
2. Наблюдать за сексом.
3. Наблюдать за смотрящим на секс.
Так вот, футбол по ТВ, это даже "не смотреть на секс", а слушать рассказ от смотрящего на секс.
потому что вечно, когда идет острая атака какой то осел подскакивает впереди, а повторов то нет, вот и думай-гадай, что же произошло.. И да, я насмотрелся, на болельщиков, которые думают только про пиво-курево и поорать - на поле смотрят краем глаза, сидеть с такими то еще удовольствие. Это как путешествие в 90-ые.
А те, кто считают, что им по жизни все должны - и есть настоящие свиньи.
В чем суть претензии? Или свинья и хамло просто решило обхаять и обозвать свиньями людей, которые искренне рады за своих соотвечетсвенников?
И никакой особой славы у них нет, чтобы к ней примазываться - сыграли, молодцы, мы за них порадовались, а гавно, вроде тебя, напротив - решило всех обгавнять по этому поводу.
А человек-гавно - это именно ты, решивший обозвать свиньями всех, кто искренне порадовался за успех других людей.
Їх талант і працьовитисть вже доведена світу. А зараз треба бути лише послідовними і більш мудрими
Какая нужная и полезная информация!
РЕСПЕКТ ЦЕНЗОРУ !!!!!!!!!! )))))))))))))))
Смотрю (теперь уже нет, бо стошнило) сериал "Воронины" и замечаю как он с каждым разом набирает пропагандистские обороты в стиле кремлёвского карлика. Когда увидела, что Воронины отправили своих близнецов в кадетское училище - выматюкалась и выключила.
Они, там в Московии, совсем съехали с катушек в старании угодить этому пуполизу мальчуковых животов!
ТАКАЯ ГАДОСТЬ стала этот сериал !!! )))))))))))))