 Український квартет Asturia зіграв гімн Ліги чемпіонів перед фіналом у Мадриді. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у квартеті Asturia грають Віра Валієва (скрипка), Катерина Головко (скрипка), Олена Москаленко (альт) та Мирослава Цибко (віолончель).

Мирослава виклала відео виступу на своїй сторінці у Facebook.

"Захоплюючий і неймовірний момент!" - поділилася враженнями дівчина.

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