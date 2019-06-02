EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  5208  61
Все про:Ліга чемпіонів (110) музика (206)

 Український квартет Asturia зіграв гімн Ліги чемпіонів перед фіналом у Мадриді. ВIДЕО

Український квартет Asturia виступив на фіналі Ліги чемпіонів, який відбувся 1 червня в Мадриді (Іспанія).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у квартеті Asturia грають Віра Валієва (скрипка), Катерина Головко (скрипка), Олена Москаленко (альт) та Мирослава Цибко (віолончель).

Мирослава виклала відео виступу на своїй сторінці у Facebook.

"Захоплюючий і неймовірний момент!" - поділилася враженнями дівчина.

Дивіться також: Український концерт з успіхом відбувся у Віденському Концертхаусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130136
 
   
 Топ коментарі
 
Это плохо?

Или им нужно было ориентироваться на скрепных, как Лорак, Лобода, Марув и ко.?
 показати весь коментар
 
на зебилов нужно было сменить свой пол. Глядишь и с клавишником виртуозом играли бы в телешоу -рассмеши гомика
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Это не украинские патриоты, если свой квартет назвали испанским городом, это продажные, такими нехер гордится.
 показати весь коментар
 
 
Судя по их сайту, они изначально были нацелены на европейского зрителя. И даже не столько слушателя, сколько зрителя.
 показати весь коментар
 
 
Это плохо?

Или им нужно было ориентироваться на скрепных, как Лорак, Лобода, Марув и ко.?
 показати весь коментар
 
 
на зебилов нужно было сменить свой пол. Глядишь и с клавишником виртуозом играли бы в телешоу -рассмеши гомика
 показати весь коментар
 
 
Слушайте, потрохоботы, как вы ******* уже! Сколько можно постить херь всякую не по теме, выборы прошли: пэтя гудбай... майдана не будет из-за того, что вор и брехун пролетел.
P.S.: и да, я не голосовал ни за пэтю, ни за Зелю!
 показати весь коментар
 
 
Зе-бот , пороха нет уже во власти (особо неинтересно , где он и что с ним), а вот ваЗЕлиновое управление пока ничем хорошим не блещет !
 показати весь коментар
 
 
Сам ты бот, собака бешенная!
Из-за того, что вы его поливаете что-то изменится к лучшему? Вам похеру Украина, ворье ипаное!!!
 показати весь коментар
 
 
Власть всегда нужно кретиковать,если у власти стали клоуны Коломойского.
 показати весь коментар
 
 
Правильно нужно, только то, что делают эти падлы -сильно отличается от критики...
Я вот запомнил, что происходило сразу после того как стало ясно, что победил Зеленский: все кто топил день и ночь, не вылазя с цензора, вдруг заорали, что -снимайте гривну бо после завтра курс доллара по 100/1 будет; - все уходим с АТО, пусть клоуны туда идут... и т.д.
Это критика?
 показати весь коментар
 
я думаю они не порохоботы, я думаю, что кто-то специально нанял людей, который под видом порохоботов пишут комментарии как последние дебилы, чтобы снизить рейтинг пороха. ведь почитав эти придурковатые высеры, разве кто-то станет за барыгу-пороха голосовать?.. как по мне хороший ход, путем дебильных высеров за пороха, снизить его рейтинг.
 показати весь коментар
 
 
Так многие , специально нанятые (х.з. кем) топят не первый год! Только сейчас добавилось оскорблений больше и диареи.
 показати весь коментар
 
А это ты, *****, флаг поменял кацапский?))) ПНХ, как всегда!
 показати весь коментар
 
А что делать, если у нас большинству нравится Потам и настя каменских? А один из самых популярных музыкантов снял клип "Гивно" ?
 показати весь коментар
 
 
Их название происходит от этого произведения известного композитора, вата. Гугла нет?
https://www.youtube.com/watch?v=C_bko4S1Tn8

Как же вы бесите, безграмотные! Абы ляпнуть...
 показати весь коментар
 
В ресторанах тоже музыка играет, но никто не восхищается их исполнителями. А футбольным фанатам на это вообще глубоко пох..., они пришли футбол смотреть.
 показати весь коментар
 
Футбол смотрят по ТВ. На стадион ходят, что бы поорать от души. Просто так на улице или в квартире этого делать нельзя (чревато приходом полиции), стадион единственное место.
 показати весь коментар
 
По ТВ показывают то что хочет телекомпания с болтовнёй от комментатора. Ты видишь одну часть поля где ничего толком не происходит, вдруг комментатор орет " КАКОЙ ОПАСНЫЙ МОМЕНТ!!!". Ты: Где, что, когда??? Тебе показывают в замедленной съемке несколько раз этот опасный момент, при этом ты опять не видишь что в это время происходит на поле.
Как говорили китайцы, есть три вида удовольствия от секса:
1. Участвовать в сексе
2. Наблюдать за сексом.
3. Наблюдать за смотрящим на секс.
Так вот, футбол по ТВ, это даже "не смотреть на секс", а слушать рассказ от смотрящего на секс.
 показати весь коментар
 
тогда надо сидеть в 1 ряду на стадионе.
потому что вечно, когда идет острая атака какой то осел подскакивает впереди, а повторов то нет, вот и думай-гадай, что же произошло.. И да, я насмотрелся, на болельщиков, которые думают только про пиво-курево и поорать - на поле смотрят краем глаза, сидеть с такими то еще удовольствие. Это как путешествие в 90-ые.
 показати весь коментар
 
ага вспомнили о них, когда те на финале выступили Украинский квартет Asturia сыграл гимн Лиги чемпионов перед финалом в Мадриде - Цензор.НЕТ 5969 где вы свиньи которые сейчас типа ими гордятся были до этого, и что вы сделали для этого квартета пока он не прославился, чтобы он развивался творчески?
 показати весь коментар
 
 
Тоже не пойму, как можно гордится Усиком или Шевченко - к этому же не приложил никаких усилий..
 показати весь коментар
 
 
усик и шевченко воспитывались в украинских спортивных школах, отстаивали честь страны под украинским флагом на официальных спортивных мероприятиях и часть средств на их воспитания ( усика так точно) были из бюджета Украины. Но это не для средних умов, такой как твой, этого не в силах осознать Український квартет Asturia зіграв гімн Ліги чемпіонів перед фіналом у Мадриді - Цензор.НЕТ 3692 А что власть сделала для развития творчества этого квартета, можешь написать?
 показати весь коментар
 
Спасибо тебе за Усика! Такого чемпиона воспитал! Горжусь тобой!
 показати весь коментар
 
 
твои аргументы понятны шарик, обтекай молча Український квартет Asturia зіграв гімн Ліги чемпіонів перед фіналом у Мадриді - Цензор.НЕТ 2193
 показати весь коментар
 
начни с себя флудер, я пост написал, а прыгаешь ты в моих постах, причем обсуждаешь только меня, по теме новости ты не написал ничего, ты понял меня шарик? Український квартет Asturia зіграв гімн Ліги чемпіонів перед фіналом у Мадриді - Цензор.НЕТ 5202
 показати весь коментар
 
А им ДОЛЖНЫ были что-то для них сделать? Что именно им ДОЛЖНЫ? Если люди хотят развиваться - они развиваются, если они смогли развиться - значит и желание, и условия для развития у них были.
А те, кто считают, что им по жизни все должны - и есть настоящие свиньи.
 показати весь коментар
 
они и развиваются, тебя об этом не просят, а должны гражданам те люди, которым эти граждане налоги платят, конституцию открой и почитай, там все написано, кто и кому что должен Український квартет Asturia зіграв гімн Ліги чемпіонів перед фіналом у Мадриді - Цензор.НЕТ 6822 ты там про условия развития написал, так эти условия для развития кто должен им создавать? Український квартет Asturia зіграв гімн Ліги чемпіонів перед фіналом у Мадриді - Цензор.НЕТ 6822
 показати весь коментар
 
Музыкальную школу закончили? Консерваторию? Им это создали? Создали. Чего еще изволите?
В чем суть претензии? Или свинья и хамло просто решило обхаять и обозвать свиньями людей, которые искренне рады за своих соотвечетсвенников?
 показати весь коментар
 
стипендиаты твои? ты их обучал за свои деньги, что теперь решил к их славе примазаться? может этот мародер попрошенко им помог образование получить?
 показати весь коментар
 
В музыкальную школу они, очевидно, ходили за деньги государства - те самые налоги, о которых ты упомянул. Это то, что государство сделало для их развития - более чем достаточно. Содержать за свой счет всех начинающих музыкантов не будет ни одно государство в мире - кто выигрывает на конкурсах - получает предложения и стипендии - остальные продолжают на собственном энтузиазме и это нормально - не хватало еще кучу дармоедов кормить.
И никакой особой славы у них нет, чтобы к ней примазываться - сыграли, молодцы, мы за них порадовались, а гавно, вроде тебя, напротив - решило всех обгавнять по этому поводу.
 показати весь коментар
 
Гавно вроде тебя, не зная ничего про этих людей, очевидно решило, что учились они за деньги государства. Український квартет Asturia зіграв гімн Ліги чемпіонів перед фіналом у Мадриді - Цензор.НЕТ 3380 Такое гавно как ты наверное не в курсе, что начинающих музыкантов на открытие лиги Чемпионов, ты уже вишиванку нацепило чтобы этот случай по государственному отметить? Если ещё не нацепило, то беги гавно скорее одевай, чтобы твоя радость и окружающим была видна
 показати весь коментар
 
А за чьи деньги они начинали учиться, за чьи деньги музыкальную школу заканчивали? Государство такую возможность предоставляет всем, кто имеет желание начать свою музыкальную карьеру - это то, что требуется от государства. Далее - государство предоставляет возможность музыкантам обучаться в Консерватории, лауреатам конкурсов ппредоставляются премии - большего государство для музыкантов делать НЕ ДОЛЖНО - стартовать возможность предоставили - дальше каждый развивается за свой счет - как и в любой другой профессии. Государство не должно пожизненно содержать музыкантов за налоги, оплаченные людьми других профессий.

А человек-гавно - это именно ты, решивший обозвать свиньями всех, кто искренне порадовался за успех других людей.
 показати весь коментар
 
Ну хоть как-то приобщились к чужому празднику жизни.
 показати весь коментар
 
Пишаюся українцями!
Їх талант і працьовитисть вже доведена світу. А зараз треба бути лише послідовними і більш мудрими
 показати весь коментар
 
 
БОЖЕ !!!
Какая нужная и полезная информация!
РЕСПЕКТ ЦЕНЗОРУ !!!!!!!!!! )))))))))))))))
 показати весь коментар
 
Ещё:-
Смотрю (теперь уже нет, бо стошнило) сериал "Воронины" и замечаю как он с каждым разом набирает пропагандистские обороты в стиле кремлёвского карлика. Когда увидела, что Воронины отправили своих близнецов в кадетское училище - выматюкалась и выключила.
Они, там в Московии, совсем съехали с катушек в старании угодить этому пуполизу мальчуковых животов!
ТАКАЯ ГАДОСТЬ стала этот сериал !!! Український квартет Asturia зіграв гімн Ліги чемпіонів перед фіналом у Мадриді - Цензор.НЕТ 784 )))))))))))))
 показати весь коментар
 
Когда это, интересно, кацапские сериалы не были гадостью...
 показати весь коментар
 
 
когда творчество было отделено от политики )
 показати весь коментар
 
А на рассии от частого горения пердаков загорелось ВДНХ
 показати весь коментар
 
Українські дівчата, віртуози, виконання високодуховне, європейське, стадіон вибухнув, ми пишаємся українцями вон на вершині.
 показати весь коментар
 
класс достойно звучало чисто английские Еврокубки получились ив ЛЧ и в ЛЕ ...футбол то оттуда пришел
 показати весь коментар
 
Девушка, которая вчера, 1 июня, выбежала полуобнаженной на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Тоттенхэмом, оказалась американской моделью по имени Кинси Волански.

Український квартет Asturia зіграв гімн Ліги чемпіонів перед фіналом у Мадриді - Цензор.НЕТ 412
 показати весь коментар
 
ЯВНО ПДРЫ РОССИЯНИ СТАРУЮ МОДЕЛЬ ПОДКУПИЛИ !!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільствоУкраїнський квартет Asturia зіграв гімн Ліги чемпіонів перед фіналом у Мадриді. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору