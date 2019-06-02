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Все про:Дніпропетровщина (550) негода (297) ураган (39) фестиваль (75)

 На фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС. ВIДЕО

Унаслідок шквального пориву вітру, грози і сильного дощу обвалився дах сцени етно-рок-фестивалю України Kozak FEST, одна людина загинула, дві постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє прес-центр ДСНС Дніпропетровської області.

Зазначається, що унаслідок шквального пориву вітру, грози і сильного дощу на місці проведення етно-рок-фестивалю Kozak Fest (с.Жовтоолександрівка) обвалився дах, частково пошкоджено сцену. Через це загинула одна людина (1971 р.н.), дві людини постраждали (жінка, 1967 р.н., зазнала перелому ноги, її госпіталізували; у чоловіка, 1978 р.н., перелом ступні).

"Рятувальники витягли 53 легкові автомобілі і врятували 135 осіб", - повідомили в ДСНС.

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Напередодні музикант Дмитро Шуров на своїй сторінці в Instagram написав, що через страшний ураган "на фестивалі обвалився дах сцени" і "можуть бути постраждалі".

Він додав, що тисячі людей "намагаються покинути фестиваль під стіною дощу".

"Твориться хаос, падають дерева. Бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими і здоровими, бережіть себе і близьких", - написав Шуров.

 
 
 
 
 
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на жаль, через страшний буревій на фестивалі обвалився дах сцени. можуть бути постраждалі. більше інформації на цей момент не маю, крім того, що багато тисяч людей намагаються покинути фестиваль під стіною дощу і твориться хаос, падають дерева. частина групи знаходиться у готелі за 40 км (світла скрізь немає), частина - на майданчику, де залишились наш автобус та інструменти. група в безпеці. бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьких.

Публикация от Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)

Сьогодні організатори повідомили, що етно-рок-фестиваль Kozak Fest скасував всі заходи, які було заплановано на неділю, 2 червня.

"Друзі, на жаль, ми змушені повідомити вам сумну новину: через стихійне лихо всі заходи, які було заплановано на сьогодні, 2 червня, скасовано. Всю ніч команда KOZAK Fest намагалася ліквідувати наслідки негоди, але, на жаль, за такий короткий проміжок часу неможливо відновити повноцінну роботу сцени, яка постраждала найбільше", - йдеться в повідомленні на сторінці організаторів фестивалю у Facebook  у неділю вранці.

Вони висловили вдячність співробітникам поліції, полку "Дніпро-1" і ДСНС за "чітку і злагоджену роботу".

"Ми перепрошуємо гостей фестивалю, яким так і не вдалося сповна насолодитися справжньою якісною українською музикою. Сподіваємося на розуміння. До зустрічі наступного року", - додали організатори.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130131
 
 
 Топ коментарі
 
Шкода...
Погода в Україні стає надто примхливою і організаторам акцій потрібно це враховувати.
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Жах.Ось так смерть приходе,де її не чекають.
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Мне кажется, что надо как то уменьшить все радостные мероприятия, что бы чувствовалось, что страна воюет за свою независимость и свободу. Что бы люди каждый день помнили, что за них бьются и гибнут украинские воины...
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Жах.Ось так смерть приходе,де її не чекають.
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Шкода...
Погода в Україні стає надто примхливою і організаторам акцій потрібно це враховувати.
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погода с 21 мая сигнализирует, что Бедоносец явил свой лик
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понятно, опять дождь и ветер виноваты, хорошую религию придумал индусы чиновники, что дождь отдав концы не отвечает за ущерб На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине из-за урагана обрушилась крыша сцены: погиб один человек, еще двое пострадали, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2646
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Для таких случаев есть "Страхование от последствия стихийных бедствий".
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прокуратура должна разобраться стихийное ли это бедствие или преступная халатность, а потом уже определять страховой ли это случай На фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6425 Ты наверное не в курсе, что такое страховая компания и какие сотрудники там работают, и как они эти страховки выдают На фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1046 по сравнению с ними следователи прокуратуры отдыхают
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Для страховой достаточно доказательства от синоптиков о прошедшем стихийном бедствии (кратковременное усиление ветра до скорости 20-30 м/с называется шквалом). Но для страхования должна быть озвучена полная стоимость имущества и предпологаемых доходов от проведения мероприятия. А это коммерческая тайна для ухода от налогов, и организаторы никогда её не озвучат. К тому же для возмещения ущерба пострадавшим гражданам, у них должны быть билеты на данное мероприятие, хоть и бесплатные.
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это ты так считаешь, что достаточно, но твоего желания мало страховая компания легко озвучит тебе, что прогноз синоптиков был известен заранее и ты был обязан либо отменить мероприятие, либо принять дополнительные меры предосторожности На фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2337 никакой страховки ты не получишь и не мечтай
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" Трудности прогноза шквалов и смерчей обусловлены тем, что еще не совсем ясен механизм их возникновения, сам по себе многообразный. А порождающая их конвекция по своей природе очень изменчива во времени и пространстве." Так что ни один синоптик никогда не даст точное время и место образования шквала.Самый точный прогноз это 50% ( то ли будет, то ли не будет) дается за 3 суток.Прогноз 70% дается за 30 часов. И то если в радиусе 100 км есть работающие метеостанции, не менее 3 штук на каждом азимуте от центра проведения мероприятия, с ежечасным фиксированием погоды( температура, влажность, дальность, облачность, направление и скорость ветра по высотам) и передаче её в метеоцентр.
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а точный и не нужен, главное что есть не точный, с погрешностью 3 суток, дальше уже риски переходят к организаторам и решение о проведении они принимают на свой страх и риски, и никакой компенсации в случае трагедии не получат
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Вот тебе прогноз от от метеоцентра на начало июня:
"В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, кое-где шквалы 15-20 м/с, только в Днепропетровской области без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +23…+28 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях +30…+33 градуса."
Отменишь все мероприятия в центре Украины?? Там же будут кое-где шквалы (а может и не будут).
Страхование от стихийных бедствий в том и заключается, что оно очень дорогое и выгодно только для страховых компаний. Там где стихийные бедствия происходят чаще, ставка поднимается ещё выше.
Ты кстати, сам застрахован от "ущерба от стихийных бедствий"? Поинтересуйся во сколько тебе это встанет.
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я в курсе, что страховка эта дорогая и немногие хотят её оплачивать. Ты сейчас дал прогноз по стране в целом, может для тебя это новость, но помимо этого прогноза, существуют и прогнозы региональные, где конкретно описываются районы с определенной локацией. И если прогноз по этому району был дан, а организатор не захотел перенести мероприятие, то риски ложатся целиком на него. Страховой случай выплачивается только в том случае, что невозможно перенести в априоре, это недвижимость, земля с урожаем по сезонности и т.д ит.п. Концерты и праздники не являются тем условием, которые невозможно отменить и если организатор проводит их на свежем воздухе вопреки прогнозу, тоэ тоу же его головная боль
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Штормовое предупреждение
Опубликовано: 01.06.2019, 7:52
Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии в период
с 1 по 3 июня 2019 объявлено предупреждение о стихийных и опасных метеорологических явлениях :
на значительной части территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная
( V класса ) пожарная опасность .
прогнозируется :
1 июня : переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура воздуха по области ночью 15-20 0 , днем 29-34 0 , по городу ночью 18-20 0 , днем 31-33 0 .
2-3 июня Небольшая облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 14-19 0 , днем 29-34 0 .
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/19543.html
Это с официального сайта ДСНС Украины по Днепру. Покажи , где предупреждение о шквалистом ветре?
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Ось як треба Гопака танцювати ! )) Кацапы пожалкують ще за вторгнення.
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Не понимаешь черного юмора. Погибшим сочувствие.
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Кацап, ти шо соромишся свого походження?
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А ты соромишься отсутствием у себя мозгов ? ))
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Злой рок обрушился на Украину после прихода...
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Мне кажется, что надо как то уменьшить все радостные мероприятия, что бы чувствовалось, что страна воюет за свою независимость и свободу. Что бы люди каждый день помнили, что за них бьются и гибнут украинские воины...
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Правильно. Закрыть все кинотеатры и пустить патрули по улицам. Магазины - строго по карточкам. Нефиг по улицам шляться.
Ходить по квартирам и выявлять інтернетних зрадників.
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Не просто виявляти зрадників, а розстрілювати їх на місті.
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Ні, вішать на столбах фонарных, і шоб місяць висіли - не менше! Потім двірники приберуть...))
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Я понимаю Ваш сарказм, но и Вы согласитесь, что отсутствие меры в официальных увеселения должно быть. Когда я приезжаю на дачу в с. Гора, то часто лицезрею (слышу и вижу) салютные канонады и громкую музыку с развлекательного комплекса "Эдем" в котором "гуляют* на наворованные деньги чинуши разных рангов и депутаты Рады. Пальба и выкрики конферансье под музыку после 23:00 это верх цинизма в воюющей стране. В Раде они патриоты, в свободное от работы время - мрази.
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"отсутствие меры" читать как "чувство меры"
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Ну какой сарказм, если простые-пересічні ходят по улицам и в открытую пьют пиво литрами, а потом пластик валяется кучами! Мажоры-мотоциклисты гасають по 200 км/ч! В какой это воюющей стране, полки магазинов ломятся от водки и поддельного вина-чернила!?
Поэтому только комендантский час и расстрелы, спасуть Украину!
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Обо мне уже мнение сложилось? Странно, я здесь редко бываю, коли скучно прихожу поприкалываться...ну а если все балачки, тут, воспринимать серьезно, то может и крыша съехать)
Тырнет для того и придуман, шоб сиділи дома и плевались на экран, а не революции устраивали На фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС - Цензор.НЕТ 766
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".. сложилось мнение о Вас?
очень мило, что Вы в это поверили "ТУТ" в "ИНТЕРНЕТЕ" ...
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Иначе получается сюррализм. Согласен полностью.
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Ой, е.. Кино и немцы. Ты думаешь 73% голосовали за то чтобы война продолжалась? Или за то чтобы она закончилась? Може не надо тогда волать про свободу и независимость? А то в натуре не по приколу как то...
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А Вы, в натуре, понимаете за что голосовали эти 73% ? На фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1384
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Да кто за что. Публика очень разношерстная и у каждого была своя мотивация. Но тех, кто реально голосовал из-за любви к Зеленскому - единицы.
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голосовали не от большой любви к ЗЕ, а против власти воров-уничтожителей украинцев )
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Неа, ни тогда, ни сейчас не понимаю... Друзи ******** лисапет
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Не треба. 1) ті, хто розуміють шо за війна - їх такі фести лише зарядять. 2) ті, хто збоку, обивателі, вони нехай краще будуть щасливішими, щаслива людина буде знати, що може втратити, що треба захищати, у щасливої людини є шанс перейти в категорію 1)
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+ geolog
Хм... Ти диви! Дуже вразлива думка! Безперечно у Вашому коменті є сенс. Поважаю )
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Хто винний у такій поганій організації цього свята На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине из-за урагана обрушилась крыша сцены: погиб один человек, еще двое пострадали, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7712
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Порошенко. "Бариги" розікрали сцену і за допомогою ображених на пародію гуцулів закликали негоду. До хомячків не дійде ніяк, що біда - одна для всіх, війна - одна для всіх. Перемога - одна для всіх. І легкої перемоги, яку начебто може принести "класний пацан" у ролі президента не буває.
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Виновата, в основном погода, дальше следует обратить внимание не только организаторов, но и местной власти на прогноз синоптиков! Непогода внезапно не настает: темнеет небо, подымается ветер, а это уже первые признаки опасности , которые самому обычному человеку знакомы с детства! Учитывая все эти факторы, хотя бы начальные, исключит опасность для жизни и гибель людей!
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Рукожопые, кто так строит? Да и прогноз погоды надо хоть иногда смотреть, а то бабки глаза ослепляют у чиновников и скоморохов, а жизни зрителей то таке.
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И ни слова сочувствия по погибшему и раненым,лишь извинения за то что недогуляли....******..
Козак фест??...козлячий шабаш .
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як видно з відео є світло і немає ні стіни дощу, ні ураганного вітру....уже й президент новий, але хтось вперто не бажає українського слова на дніпропетровщині...адже саме звідти новий президент владимир і його оточення - друзі-куми, які говорять про все це відкрито...і не виключено, що саме вони займаються організацією таких заходів у області
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Та цей "хвестиваль" кожного року проводиться. Рокенрол, ну далі по тексту.
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при президенті владимире, як бачимо, - ніт....не проводиться
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Цензор.НЕТВідеоПодіїНа фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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