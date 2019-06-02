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 Українські воїни під час навчань знищили "ворожий десант" на Приазов'ї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські десантники, танки, артилерія та авіація взяли участь у навчаннях із захисту акваторії й узбережжя Азовського моря від ворожої агресії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

"За легендою планових навчань, наш протидесантний резерв у складі ротної тактичної групи окремої десантно-штурмової бригади за підтримки танків, артилерії та виділеної авіації "знищував" першу хвилю морського десанту противника, унеможливлюючи висадку його другого ешелону", - йдеться в повідомленні.

Водночас військовослужбовці нагадують про те, що українське Приазов'я залишається ласим шматком для військової агресії РФ, тому Об'єднані сили, виконуючи щоденні бойові завдання на гарячих ділянках фронту, одночасно готуються до дій "за всіма імовірними оперативно-тактичними сценаріями".

Дивіться також: Українські броньовані катери "Кременчук" та "Лубни" провели навчальні маневри зі стрільбами на Азові. ВIДЕО

Українські воїни під час навчань знищили ворожий десант на Приазовї 01
Українські воїни під час навчань знищили ворожий десант на Приазовї 02
Українські воїни під час навчань знищили ворожий десант на Приазовї 03
Українські воїни під час навчань знищили ворожий десант на Приазовї 04
Українські воїни під час навчань знищили ворожий десант на Приазовї 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130127
 
   
 Топ коментарі
 
Якби п'ять років тому в нас була така армія, то кацапи не наважились би на агресію.
Шкода, що ми самі свідомо лишили країну беззахисною.
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я не предложу тебе ответить на вопрос по украинской грамматике. догадался, почему? Українські воїни під час навчань знищили "ворожий десант" на Приазов'ї - Цензор.НЕТ 1701
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Якби п'ять років тому в нас була така армія, то кацапи не наважились би на агресію.
Шкода, що ми самі свідомо лишили країну беззахисною.
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А ти знаєш, яка зараз армія?? Картінки в тебе в голові, на рналіях зовсім інша, совок 90%, як і в тебе в голові.
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головна бойова одиниця то солдат.
практика показує, що техніка то перевага, але не вона все вирішує.
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Шо ти мелнш, це і коню зрозуміло, що солдат, але не з лопатою на танк.
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На данном этапе ,без добровольцев армия -сброд.Призывников отлавливают ещё..
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На месте Зеленского,нужно делать все,чтобы ввести в Украину войска США. Как внутреннюю подстраховку и гарантию безопасности. Как это просят другие страны мз Латинской Америки.
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Игорь Хирскл - "...чтобы ввести в Украину войска США. Как внутреннюю подстраховку и гарантию безопасности....". 5 баллов
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чуєш ватан, а ти на 9 травня дєда на палці носив?

Українські воїни під час навчань знищили "ворожий десант" на Приазов'ї - Цензор.НЕТ 5837
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Он с лишком ленив для этого, иначе носил бы двух.
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Диды воевали,шоб по Европам не жировали )) Сиди падло,дома ))
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Проблема в тому, що у України таких ( образно) 200 шт. А у Рф танків (які також стріляють) образно 1500 штуки. Це проблемма.!!!!!
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а шо зеленский армию еще не распустил? учения даже проводят - а ну там еще Полтарак керует - а то когда поменает его,деньги на зарплату своей администрации заберет - кричал шо сократить бюрократов перд выборами - а когда выбрали трудоустраивает всех друзей и знакомых - ПОЗОР
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когда будет напишу - прокомментируй - Зеленский расширил структуру АП, - указ?
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мабуть так. порошенко ще наклипав генералів, указ?
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опять порошенко - шож вас замкнуло ? кто сейчас президент - зеленский - вот с него и спрашиваем? так правильно,а то можно тогда вспоминать, шо было 20 или 30 лет назад - какой в этом смысл - если кто то делал плохо - значит и нынешний делает плохо и его нельзя за это оценивать - по тому шо и до него так делали - но он та пришел критикуя предшественника и обещая так не поступать - вывод - обманул и продолжает обманывать, во всем, шо обещал и это как не хочется признавать - факты
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а тебе видно на зеленому перемкнуло.....ну подивимося ще що далі буде.
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я требую выполнения предвыборных обещаний - от вновь выбранного президента Украины - а не задержание детей при протесте против него ,как это было в Ровно и хотелось бы шоб он таки начал говорить на украинском - или ты только мне можешь это тут рассказывать - а оценить по факту президента своей страны тебе страшно ?
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я поки не можу оцінити роботу президента. а на рахунок мови- пиши Українською
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потребуй это для начала от президента которого ты выбрал - он это по закону должен делать - вот к нему у тебя претензий нет - а ко мне есть - прикольная логика)))))))
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Зеленский расширил СВОЙ АП. Но врядли по колл-ву мест приблизился к ПОПу.
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т 72 вроде катаются? Молодцы что тренируются.
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Конечно маллвато, потому что показать больше нечего, если бы было то похвастались. Порошенко только делал картинку и брехав, актер покруче Зеленского, прошу подметить, а вреальности 80-90% хлама.
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Максимум таких 2-3 штуки, ось в чому проблема.
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думаю если вжучить великорошен - будет 30-40
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Я тоже так думаю, але потрібно щось з офшорами робити, з усима офшорами.
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А порохоботы я смотрю,на месте )) Не понятен их смысл существования без финансирования. Да и смысл защищать подонка без ,денег ?
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Думаю,тот аферист перевел(украл) деньги на счет их содержания на несколько месяцев вперед. Пока был при власти.- Тема для размышления новому СБУ. Хватит кормить оборотней.
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А ты,Ярик, не расписывайся за всех. Порох - не мой герой, но зеля - то просто ЖАХ! Жалкое, тупорылое местечковое чмо. И правят им сепарши: жена ленка и мамо Римма. Ну и дядя бэня, канешно. Фу, так позорить Украину!
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А Кримняш у ході навчань вони випадково не звільнили?
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ЮРІЙ БУТУСОВ, ПРОСИМО ВАС, ЯК СПЕЦІАЛІСТА У ВІЙСЬКОВІЙ АНАЛІТИЦІ, НАПИСАТИ РНАЛЬНІ СТАТТЮ, ПРО РЕАЛЬНИЙ СТАН , НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ, ВСУ, РЕАЛЬНИЙ НАГОЛОШУЮ. НЕ ПРО ОДЯГ І ХАРЧУВАННЯ, БАЧИМО , ЩО ТРОХИ КРАЩЕ СТАЛО, А ПРО РЕВЛЬНИЙ СТАН ТЕХНІКИ( БАЧИМО ТІЛЬКИ НА КАРТИНКАХ), СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ( БАЧИМО ТІЛЬКИ СТАРІ АК74, В ОСНОВНОМУ БЕЗ КАЛЬМАТОРІВ, ОПТИКИ І НЕ 7,62, 5,45 І НЕ 5, 56) СТАРІ ВЕРТОЛІТИ,) МИ8, І ТД. Питання, у нас є чим воювати проти новішої рос.зброї повинна нова зброя у ВСУ бути хочв б 1:1. Виділіть, будь-ласка час і зробіть в своїй статті такий агаліз. Правди ради і щоб менше "спеціалісти" тут кричали, що все офігенно. МИ ВАМ ВІРИМО.
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Jjchfysq rjrjiybr -- кацап опохмелись !!! Какой тебе нахрен анализ может тебе еще карту с позициями выставить ?
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навряд чи це відомо журналістам.
пс. він стверджує, що служить в армії, воює..
і написати подібне прохання ...
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На жопе в кацапии он воюет -- пайку отрабатывает Українські воїни під час навчань знищили "ворожий десант" на Приазов'ї - Цензор.НЕТ 972
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Прохання я написав , щоб Бутусов написав для вас дебіли реальну картину, бо ви ж тут спорите що все ХАРАШО, ледь-ледь нн НАТОвська армія, британчька чи турецька, один тєлік у вас в голові. І не потрібно драматизувати, ніхто позицій і кількості штук не просить тим більше не всі ж ВСУ стоять на донбасі. Бо я знаю інший рнальний стан і не по картинках, тому і питаю. А ви 2 гавномети. П.с. у військовій справі не потрібно недооцінювати противника та ПЕРНОЦІНЮВАТИ СВОЇ МОЖЛИВОСТІ, ця гордість і заносливість, легковажгість, у таких як ви, можуть бути фатальнимми.
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Після тотального пограбунку армії побудувати щось путнє за п'ять років при обмежених коштах майже неможливо. Але вперто не помічати змін і писати, що в нас все гірше ніж хріново може лише панікер або клоун.
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А в реальности нет даже сообщений, что еще в прошлом году прошли испытания и подписан договор с МО на поставку вот таких от красавцев. Парадокс, но видео разместили в Голос Америки, а наши как воды в рот набрали. Из наших кажется только вот на этом сайте нашла http://www.dsnews.ua/politics/pozitiv-nedeli-uspeshno-ispytan-ukrainskiy-bespilotnik-14042018160000


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Та зрозуміло, я говорю за те, що ОБРАЗНО, в нас їх 2, чи 3 чи 10, а в РФ 200 ОРЛАНІВ. ЦЕ ЯК ПРИКЛАД.
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Сколько лет кацапы создавали свою армию........... Разницу между бюджетами стран не знаете? Ну хватит уже.
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Ти дебіл, який кацап, я на цензорі 7 років, і ніхто не просить кількості в штуках і положення і тд, взагалі як справи. Є чим воюввти, то у що 2 Ми8 і 2 Т72 проти 50 Ка52 и 1500 т90 тяжко буде з автоматами ак74,5,45 голий, проти АК12 7, 62 З різними прицілами і примочками.
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Достали уже этой показухой! В 41 на ящиках с песком то же все время красные побеждали (хотя по сути синие то же были те ми же красными). Вы на фронте против реального врага свои успехи показывайте!
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Соевые до вас не дошло что вы сняты с довольствия автоматически после того как барыга на выборах получил пенок под зад... так что на губу цепляйте прищепку и сопите в дырки.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниУкраїнські воїни під час навчань знищили "ворожий десант" на Приазов'ї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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