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Все про:Держприкордонслужба (2117) контрабанда (926) Львівщина (877) цигарки (378)

 11,8 тис. пачок контрабандних сигарет, захованих у паливних брикетах, виявлено на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Партію конрабандних сигарет, замаскованих під паливні брикети, виявлено прикордонниками в причепі одного з вантажних автомобілів у пункті пропуску "Краковець".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ.

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Учора, під час огляду вантажних автомобілів, які прямували до Польщі, увагу прикордонників відділу "Краківець" привернула вантажівка з паливними брикетами. Всього в причепі вантажного автомобіля "Вольво" з Львівщини до Чеської Республіки перевозились 22 піддони з паливними брикетами. На підставі аналізу ризиків та враховуючи попередні випадки маскування контрабандних цигарок під такий вид вантажу, прикордонники вирішили детальніше оглянути транспортний засіб. Для спеціальної перевірки зелені берети залучили також натренованого для пошуку тютюнових виробів службового собаку, який чітко вказував, що з вантажівкою не все гаразд. Вилучивши з упакування один із брикетів, прикордонники очікувано знайшли в середині сховані цигарки. Правоохоронці ініціювали повне розвантаження автомобіля та перевірку 100 відсотків вантажу.

За результатом спільного з працівниками митниці поглибленого огляду транспортного засобу та вантажу із паливних брикетів було вилучено 11 816 пачок контрабандних цигарок різних марок, а саме – 23,5 ящики. Аби розвантажити причеп та видобути з брикетів цигарки, прикордонникам знадобилося декілька годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті податківці вилучили партію підготовлених для контрабанди цигарок вартістю 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130103
 
 
 Топ коментарі
 
Квартет из Украины сегодня сыграет перед матчем Лиги чемпионов в Мадриде 11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5118

https://ru.krymr.com/a/ukraine-asturia-champions-league/29976154.html

11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7014
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Хто зараз заробляє на контрабанді? 11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3816
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мама мия! новая технология - топить сигаретами? это ноу-хау в Европе с руками оторвут 11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7557
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Чому Ахмєтов і Свинарчуки досі не сидять? Де відрубані руки корупціонерів, долар по 8? Хто замовив Катю Гандзюк?
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аха!!если надо и позвоночник сломают!!(эти сигареты ничего общего с сигаретами не имеют!!)как то пробовал (из за цены но таки отказался в пользу дорогих но немецких) 11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2613 11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8125
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В Голландии пачка самых простеньких сигарет стоит 6.5 евро. Провозить можно две плюс одна открытая. А вот сало и колбаса считаются наркотиками и запрещены к провозу даже в бутербродах. А грите кацапы еду давят и шмонают багаж на предмет хамона. Европа, мать её в кочерыжку, такие же дикари.
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не гони!!живу в NRW езжу как минимум (два раза в день туда и обратно)никаких проблем!!(напрягает когда контроль 70 в час(скорость)при пересечении границы в остальном всё без сала и тем более наркотиков!!в том же дойчланде меньше??(той цены которую указываеш??) кури контрабандные при чём на здоровье!!(лично сам давно от ,,контрабаса"отказался) 11,8 тис. пачок контрабандних сигарет, захованих у паливних брикетах, виявлено на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4104 11,8 тис. пачок контрабандних сигарет, захованих у паливних брикетах, виявлено на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2280
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P.S.опять же врёш!!(дикарь!!) в евросоюзе блок сигарет либо 200(штук сигарет) можеш перевозить без всяких проблем!!(так что если сам не компетентен!! то не вводи и других в заблуждение!!)
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нова влада вивозить непотріб з України... схвалюю, але треба більш професійно це робити
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цю відповідь я дам тобі по відеоролику... чекайТЕ!
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Квартет из Украины сегодня сыграет перед матчем Лиги чемпионов в Мадриде 11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5118

https://ru.krymr.com/a/ukraine-asturia-champions-league/29976154.html

11,8 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в топливных брикетах, выявлены на границе с Польшей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7014
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Сигареты из Украины?!!!!
А где у нас табак растёт? Что за бред?
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Гарна робота починається з гарного перекуру, наші намагаються допомогти.
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)))))))))))) прям решили повторить подвиги константина заслонова.
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Цензор.НЕТВідеоПодії11,8 тис. пачок контрабандних сигарет, захованих у паливних брикетах, виявлено на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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