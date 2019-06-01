 11,8 тис. пачок контрабандних сигарет, захованих у паливних брикетах, виявлено на кордоні з Польщею, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ.

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Учора, під час огляду вантажних автомобілів, які прямували до Польщі, увагу прикордонників відділу "Краківець" привернула вантажівка з паливними брикетами. Всього в причепі вантажного автомобіля "Вольво" з Львівщини до Чеської Республіки перевозились 22 піддони з паливними брикетами. На підставі аналізу ризиків та враховуючи попередні випадки маскування контрабандних цигарок під такий вид вантажу, прикордонники вирішили детальніше оглянути транспортний засіб. Для спеціальної перевірки зелені берети залучили також натренованого для пошуку тютюнових виробів службового собаку, який чітко вказував, що з вантажівкою не все гаразд. Вилучивши з упакування один із брикетів, прикордонники очікувано знайшли в середині сховані цигарки. Правоохоронці ініціювали повне розвантаження автомобіля та перевірку 100 відсотків вантажу.

За результатом спільного з працівниками митниці поглибленого огляду транспортного засобу та вантажу із паливних брикетів було вилучено 11 816 пачок контрабандних цигарок різних марок, а саме – 23,5 ящики. Аби розвантажити причеп та видобути з брикетів цигарки, прикордонникам знадобилося декілька годин.

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