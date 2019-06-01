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 Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил, втрат немає, - прес-центр ОС. ВIДЕО

Російської-окупаційні війська 1 червня із півночі до 18:00 тричі порушили режим тиші в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Об'єднаних сил, противник обстріляв позиції українських захисників поблизу Павлополя (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), біля Верхньоторецька (з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), поблизу Авдіївки (зі стрілецької зброї).

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Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, 31 травня найманці російсько-терористичних військ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українських військовослужбовців мають поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130101
 
 
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Такий контингент стоїть - а води нема. І зарплат нема. Це в зоні локалізації підрозділів регулярної армії. То армія що там- зберігає отой бездіяльний бюрократичний апарат?
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потерь нет!
спасибо, что живые!
тихої ночки, синочки...
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Сегодня утром над нами летел вертолёт в сторону Харькова . Подумал - опять раненых везут ... . Слава Богу , что обошлось .
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https://youtu.be/O4NIaDJNQfQ

что-то вспомнилось...
военный вертолет за пригородом Днепра в сторону Донбасса (2015 год)
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Армія НАТО несе стандарти НАТО. Подивіться на країни, де стоять військові місії.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїВід початку доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил, втрат немає, - прес-центр ОС. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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