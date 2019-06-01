 Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил, втрат немає, - прес-центр ОС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Об'єднаних сил, противник обстріляв позиції українських захисників поблизу Павлополя (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), біля Верхньоторецька (з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), поблизу Авдіївки (зі стрілецької зброї).

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Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, 31 травня найманці російсько-терористичних військ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українських військовослужбовців мають поранення.