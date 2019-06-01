 Тричі поранений за 5 років участі у війні на Донбасі доброволець із Молдови Гібадулін (Хітмен) не може отримати українське громадянство, - Нацкорпус. ВIДЕО

Інтерв'ю воїна опубліковано на youtube-сторінці Національного корпусу, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Станіслав Гібадулін усвідомлено пішов воювати на боці України. За п'ять років на фронті брав участь у боях на Світлодарській дузі і в Попасній.

Пройшовши важкий бойовий шлях, Хітмен має три надважких поранення і втратив кінцівку, але поки не дочекався від влади українського паспорта, відзначається у відео. За словами Гібадуліна, відмови в наданні громадянства "дуже смішні".

"Пане Володимире, ті люди, яким ви надали громадянство, як ви думаєте, вони зможуть зробити те, що зробили ми? Віддати кінцівки, віддати кров, віддати здоров'я. Що ще нам потрібно зробити, щоб отримати український паспорт?" - звернувся боєць до Зеленського.

У Нацкорпусі нагадують, що президенти надають громадянство кому завгодно, але не тим, хто заслужив це ціною власного здоров'я та втратою рідних домівок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президентське рішення Зеленського про присвоєння громадянства не поширилось на іноземних добровольців", - Білецький