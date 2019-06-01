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Все про:громадянство (540) Молдова (440) добровольці (316) Національний корпус (194) 54 окрема бригада (73)

 Тричі поранений за 5 років участі у війні на Донбасі доброволець із Молдови Гібадулін (Хітмен) не може отримати українське громадянство, - Нацкорпус. ВIДЕО

Екс-боєць "Азова", військовослужбовець 54-ї бригади Станіслав Гібадулін (позивний Хітмен) - доброволець із Молдови - через поранення втратив стопу.

Інтерв'ю воїна опубліковано на youtube-сторінці Національного корпусу, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Станіслав Гібадулін усвідомлено пішов воювати на боці України. За п'ять років на фронті брав участь у боях на Світлодарській дузі і в Попасній.

Пройшовши важкий бойовий шлях, Хітмен має три надважких поранення і втратив кінцівку, але поки не дочекався від влади українського паспорта, відзначається у відео. За словами Гібадуліна, відмови в наданні громадянства "дуже смішні".

"Пане Володимире, ті люди, яким ви надали громадянство, як ви думаєте, вони зможуть зробити те, що зробили ми? Віддати кінцівки, віддати кров, віддати здоров'я. Що ще нам потрібно зробити, щоб отримати український паспорт?" - звернувся боєць до Зеленського.

У Нацкорпусі нагадують, що президенти надають громадянство кому завгодно, але не тим, хто заслужив це ціною власного здоров'я та втратою рідних домівок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президентське рішення Зеленського про присвоєння громадянства не поширилось на іноземних добровольців", - Білецький

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130099
 
 
 Топ коментарі
 
иными словами сволочь, лжец и мародер порошенко гражданство ему так и не дал, теперь у него надежда на зеленского
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Думаю, что ЗЕ исправит эту несправедливость по отношению к защитнику Украины и даст ему гражданство. Уж кто - кто, а он заслужил.
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Ну я просто думаю, что если зеленский даст гражданство этому человеку, то соевое стадо тоже начнёт вопить, что зеленский 'закон нарушил'?
Если этот закон, придуманный самими людьми , не годен для дачи гражданства такому человеку, то кому нужен такой закон?
Украина должна наоборот стать матерью для таких людей, стать Меккой для всех лучших.
Так и будет
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Трижды раненный за 5 лет участия в войне на Донбассе доброволец из Молдовы Гибадулин (Хитмэн) не может получить украинское гражданство, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 1395ну так уйло советовало клоуну только карлсону дать!вова у вовы уроки берет....
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Нужно поднимать этот вопрос,чтобы бандюки опять не лезли в Раду, а то какой толк переизбирать. Не даром нынешняя Рада так не хочет открытых списков, видимо там в списках какие только сатанячьи рыла не повылазят. Нужно требовать при выявлении этих рыл, чтобы убирали их из списков.
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Это ваша личная инициатива ссылки на х@йла вставлять или методичка минстетя?
Какие еще путинские тезисы заучили - "триединый народ"?
Не стесняйтесь - расскажите форумчанам в каких еще местах путен "дело говорит"!?
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Ти запутался, - єто президент Зеленский решил что куйло "дело говорит" и вернул ссаке гражданство. Будьте уважні, шановні кловани)
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А порося забирал гражданство, послушавшись х@йла "что бы разные Саакашвили по площадям не бегали".
Что же вы подсвинки тут помню - тут не помню.
Твоя картинка ничего кроме раздражения и омерзения не вызывает - Петю в свое время про баннеры подсказали, хоть поздно, но подтер за собой. Правда должностью и репутацию окончательно похоронил. От тебя не ожидаю - что с тебя взять...
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У сааки не забирали гражданство. У него его не было так как получил он его обманом.

И я вижу ты помниш слова х@йла "что бы разные Саакашвили по площадям не бегали", так как был удобный повод поплеваться говном в Пороха, но почему то резко "забыл" требование того же куйла гражданство ссаке вернуть. Видно не ложится в методичку. Ты сам то у себя омерзение не вызываешь?
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Что же у вас, соевых, в головах делается?
"Повод в Пороха поплеваться"- не высеры бесноватого кремлевского карлика, а недемократические, вороватые метоты самого Порошенко.
Маски-шоу без знаков различия,личный чартер,выдворение в Польшу - законной депортацией нельзя назвать. Это методы х@йла, которые надеюсь еще вылезут боком вашему идолу.
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Слыш, гороховое, за своей башкой следи - саака получил гражданство незаконо а вышвырнули его вон за нарушение законов Украины как и положено. Точно так вышвыривают каких-нибудь пакистанских нелегалов из любой страны. Вот только надо было его не в Голландию а в Грузию отправить где его уже давно ждет камера. Вкурил.
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Думаю, что ЗЕ исправит эту несправедливость по отношению к защитнику Украины и даст ему гражданство. Уж кто - кто, а он заслужил.
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та нема вопросов. нехай защитник потребует мира с рашкой и снятия с неё санкций, а еще автономии "ЛДНР" и пересмотра закона о языке. от и будет ему гражданство. Зеленский своих не бросает. не леопарды...
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Трижды раненный за 5 лет участия в войне на Донбассе доброволец из Молдовы Гибадулин (Хитмэн) не может получить украинское гражданство, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 8483

30 мая в российском Санкт-Петербурге прошла сходка Российской православной церкви под предводительством патриарха Кирилла (чекиста Гундяева), участие в котором принял "баскак" РПЦ в Украине митрополит Онуфрий.
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Это ужас. В украинской Раде эта кацапская нечисть сидит и за наши деньги нам же и вредит. Когда уже это закончится?
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иными словами сволочь, лжец и мародер порошенко гражданство ему так и не дал, теперь у него надежда на зеленского
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Цитату можешь мою дать или ты такое же брехло как порошенко что касается твоих ярлыков, то мне фиолетово что ты там пишешь, главное, что у тебя пердак бомбанул и поэтому ты решил высказаться
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Тося, то може розскажеш, чому з Донецька не на окуповану частину побігла, а у Крім, і звідти строчиш?
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ну ты и ударник, лахта Трижды раненный за 5 лет участия в войне на Донбассе доброволец из Молдовы Гибадулин (Хитмэн) не может получить украинское гражданство, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 9385
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понять логику последних предоставлений гражданства преЗедентом не с моим слабым умом Трижды раненный за 5 лет участия в войне на Донбассе доброволец из Молдовы Гибадулин (Хитмэн) не может получить украинское гражданство, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 696
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я рад, что дал тебе возможность набраться смелости и хоть что-то написать. зашуганная ты какая-то в последнее время. всё из-за широкой спины Вороны с Форсом...
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Конечно, что зашуганная, раньше не было у меня собеседников с нетрадиционной сексуальной ориентацией. как вы. Просто не знаю, как себя вести, чтобы оставаться толерантной)
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моя ты красота... совсем ни на что не способная? Трижды раненный за 5 лет участия в войне на Донбассе доброволец из Молдовы Гибадулин (Хитмэн) не может получить украинское гражданство, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 4662 ужас
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Ну так питання ставити не можна - віддав кінцівку за громадянство. Негуманно.
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В чем Украина отличается от России , если в России не уважают людей и в Украине?
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Не знаю кого больше винить в этом, у нас кругом такая бюрократия, а Пете простые люди до одного места, но это обычная психология миллиардера, иначе им не станешь, если будешь думать про каждого человека, то денег не заработаешь много
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Ну так иранские террористы и воры в законе доказали, что гражданство Украины у нас получить совсем и не дорого...
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за деньги можно везде получить, даже в Англии у наших элит гражданство, вывез туда денег вложил в их экономику и гражданин, у нас проще, только некоторым чиновникам надо дать...денег, а если ты воевал и нет денег, то кому ты нужен
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Хитмен?Даже не представляю,какой у меня был бы позывной..Бог?3 ранения...рука..Чисто проффесиональное...
Гражданство конечно надо дать.Домой ему уже нельзя.
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Президент Петро Порошенко надав українське громадянство колишньому депутату Державної Думи Росії Іллі Пономарьову. Про це Пономарьов повідомив у Facebook.
"Сьогодні чинний президент України Петро Порошенко в останній робочий день своєї каденції підписав указ про надання мені українського громадянства відповідно до державного інтересу. Я сказав йому і хочу повторити тут: це буде означати новий етап мого життя і є великою честю і величезною відповідальністю", - написав він.
Також у повідомленні Пономарьов зазначив, що "буде використовувати новий статус з метою одержання нових іноземних інвестицій для країни, створення нових робочих місць, збільшення державного бюджету".
Він висловив упевненість, що процвітання України - це ключ до змін у Росії.
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Михо - это торпеда, которую он выписал для тарана Пороха А нацжёны свою задачу выполнили. Теперь у Карабас Барабаса повисят на гвоздичке до следующего раза.
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зато тріждичючєло саакашвілі уже отримав.
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Ты тупэ и тормознутэ....
Петюня давно ему гражданство дал!
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Зебєня обіцяв таким давати громадянство. Ось і подивимось чи дасть брехло.
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Шоколадка тоже землю ел....
Видимо обожрался....
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Ну я просто думаю, что если зеленский даст гражданство этому человеку, то соевое стадо тоже начнёт вопить, что зеленский 'закон нарушил'?
Если этот закон, придуманный самими людьми , не годен для дачи гражданства такому человеку, то кому нужен такой закон?
Украина должна наоборот стать матерью для таких людей, стать Меккой для всех лучших.
Так и будет
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Заблуждаешься. Стоило бы посмотреть ролик до конца и понять в чем причина того что он еще его не получил. Зеленский не может дать ему гражданство пока не будут оформлены документы в первой инстансции . Вот это действительно будет нарушение закона и процедуры. Он же сам сказал что причина в том что документы неправильно оформлены. Может тем кто сейчас пиарятся на горе человека нужно было не ролики снимать и на депутатском бланке писать письма, а просто заплатить юристу, чтобы документы подали правильно или самим их заполнить, уж на это думаю помощник депутата способен. Закон нормальный, многие получили гражданство именно по этой упрощенной процедуре. А сейчас нашлись те, кто на его проблемах себе дешевые очки зарабатывают, вместо того, чтобы оказать реальную помощь.
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Наша власть пока не поймет, что нужно уважать и ценить каждого человека, за то что он сделал для страны, то ничего из Украины не выйдет, как копия совка или России, сколько бы не принимали законы про мову, не валили памятников и переименовывали улицы, не надевали вышиванки властьимущие или проводили факельных шествий
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Брехун дав брехуну громадянство. Бгггг.
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Я думаю скоро будет: мы вас туда не посылали. Ну года через два.
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Понимаешь... История - это то что написано в школьных учебниках по Истории. И эти учебники будем писать мы.

PS: Если ты не понял - я из России.
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Зеленський, надай іноземним добровольцям українське громадянство не будь, як Мародер, не йди шляхом Мародера бо він йде з ганьбою в небуття, на кладовище історії !
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так он (Зеленский) уже НЕ "как Мародер". при "Мародере" так, как при новом, АП не расширяли! а впрочем, мои поздравления. кушай! ТЕ! не обляпайтесь.
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не может быть! рука мАсквы! барыга! как он мог?!! Тричі поранений за 5 років участі у війні на Донбасі доброволець із Молдови Гібадулін (Хітмен) не може отримати українське громадянство, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 3100
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И не говорите......... вот такой вот подлец. Тричі поранений за 5 років участі у війні на Донбасі доброволець із Молдови Гібадулін (Хітмен) не може отримати українське громадянство, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 5303
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Почему у небуття. Я буду именно за Петину партию голосовать и много кто будет. За сепаров Шефиров и Бениных адвокатов, охранников, и Бенину Юличку сам голосуй.
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Молдован решил русских пострелять. Как мило!
Друг,наёмник обратно в ЕС дороги нет?

Не знаю что ты там защищал, но это не контер страйк друже.

Только сунься сюда, тебя ждут прмключения твоего итальянского коллеги
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Зеленський не будь ЗЕрошенком! ©
До речі панове, кожен ваш голос за НацКорпус на цих виборах - то куля яку ви пускаєте в "руській мир" і одночасно в "олігархічний мир".
Не хочеш обирати між клоунами-заміренцями та крадійкуватими баригами? Обирай Силу що Змінює Країну! Обирай НацКорпус!

*на правах невинагороджуваної агітації*
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниТричі поранений за 5 років участі у війні на Донбасі доброволець із Молдови Гібадулін (Хітмен) не може отримати українське громадянство, - Нацкорпус. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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