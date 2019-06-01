 Окупанти продовжують розміщувати поблизу житлових будинків на Донбасі військові позиції і важке озброєння, - ОБСЄ. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter СММ ОБСЄ.
Military positions and heavy weapons continue to be placed close to civilian housing. Footage from #OSCE SMM unmanned aerial vehicles (UAVs) reveals the consequences.#Ukraine #Donbass #conflict #uav #civilians pic.twitter.com/VgJRlPxFNw— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 1, 2019
"Військові позиції і важке озброєння продовжують розміщувати поблизу будинків цивільного населення. Відеоматеріали з безпілотних літальних апаратів (БПЛА) СММ ОБСЄ розповідають про наслідки", - йдеться в повідомленні.
теж не зворушливо?
https://www.youtube.com/watch?v=N1zbZZii5rs
https://dn.depo.ua/rus/lugansk/ziznannya-bolotova-yak-vlitku-2014-boyoviki-lnr-rozstrilyuvali-10122016100000
https://beztabu.net/boeviki-lnr-priznalis-chto-obstrelivali-mirnyh-zhitelej-dlya-provokacij_n33343
Вижу, троллям наняли хорошего переводчика, но из профессуры, а не, так сказать, народа.
Вот и просит дитёнок этого мира на ЯЗЫКЕ ОККУПАНТА, между прочим! Так что к кому он обращается?
почни з себе...
Дитина на тому фото просить миру на мові тих, кто той мир забрав, тобто - російською!!!!!
Чому видалили посилання на заяву Героя України Надії Савченко?
На избирательных участках голосовали все вместе: АТОшники, МВД (Аваков+Беня) и местные жители.
Олімпійський чемпіон Олег Верняєв, який є уродженцем Донецька, відверто висловився про своє рідне місто.
У програмі "Зе Інтерв'юер" гімнаст заявив, що Донецьк має повернутися в Україну.
"Багато друзів і знайомих з Донецька поїхали, деякі залишилися. Я дуже сумую по Донецьку, хотілося б туди потрапити, адже дуже рідко бачуся з бабусею і дідусем. Вони приїжджають до Києва десь раз на півроку. Ностальгія, звичайно, є. Плюс сам Донецьк був дуже красивим містом, дуже класним.
Навіть не знаю, коли це все закінчиться. Мені здається, що все всіх влаштовує, крім людей. Взагалі це погано, звичайно. Начебто просто всіх посварили, і тепер не зрозумій що. Звичайно, я б хотів, щоб Донецьк повернувся. Донецьк був і повинен бути в Україні. Ми всі одна країна. Так, звичайно, завжди є розбіжності, якісь моменти, хтось комусь не подобається, але ми були, є і повинні бути однією країною", - сказав Верняєв
Самое прикольное, не только Россия, но и EC такую тактику полностью поддерживает.
Четыре вагона пассажирского поезда, следующего из Новосибирска во Владивосток, сошли с рельсов рано утром в субботу, 1 июня.
Инцидент произошел на станции Куэнга Забайкальской железной дороги.
«В настоящее время на месте схода вагонов работают инспекторы Ространснадзора. РЖД планируется проверить на предмет соблюдения требований действующего законодательства», - говорится в сообщении.
Как пояснили в РЖД (подразделение Забайкальской железной дороги), в результате случившегося нарушился габарит соседнего пути. Причины случившегося выясняются. Последствия аварии ликвидировали прибывшие со станций Шилка и Зилово восстановительные поезда.
Более точная информация о раненных будет позже.
И всё.