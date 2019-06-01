EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  2572  66
Все про:безпілотник (383) ОБСЄ (2136) Донбас (12019)

 Окупанти продовжують розміщувати поблизу житлових будинків на Донбасі військові позиції і важке озброєння, - ОБСЄ. ВIДЕО

Безпілотники Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) фіксують важке озброєння поблизу житлових будинків на Донеччині.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter СММ ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов

"Військові позиції і важке озброєння продовжують розміщувати поблизу будинків цивільного населення. Відеоматеріали з безпілотних літальних апаратів (БПЛА) СММ ОБСЄ розповідають про наслідки", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3130097
 
 
 Топ коментарі
 
Мыкола нажрался -- заводик бомбовый в кацапстане поминает Оккупанты продолжают размещать вблизи жилых домов на Донбассе военные позиции и тяжелое вооружение, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2813
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тільки ударні БПЛА ЗСУ зможуть примусити терористів не ховатись біля житлових будинків! Тільки коли терористи будуть все одно знищені керованою зброєю, навіть в населених пунктах, тільки тоді терористи почнуть ховатись в окопах! Потрібно створювати новий рід військ - війська безпілотної розвідки та ураження.
 показати весь коментар
 
Значит так. Жители знают что расположено возле их домов? Да и принимают это. Если будут обстрелы они пусть уходят. Что за проблемы? Многие уже ушли с Донбасса, кто куда. А те кто остался сами приняли такое решение - рисковать своими жизнями и украинская армия не должна страдать из-за них,и наши защитники не должны погибать из-за них значит и не нужно принимать их во внимание. Пусть ставят свое оружие где угодно,хоть на голове Путина. Война есть война и у нее свои законы.
 показати весь коментар
 
 
Я бы по-другому сформулировала. ........ У кого спросить?
 показати весь коментар
 
 
П'яний Микола плаче - не заважай. Він нічого більше не вміє.
 показати весь коментар
 
 
Гы. Одним из признаков, по которым вылавливали шпионов, было использование СЛИШКОМ правильного языка страны, куда они забрасывались.
Вижу, троллям наняли хорошего переводчика, но из профессуры, а не, так сказать, народа.
 показати весь коментар
 
 
Пойди претензии этому писюну выдвинь и всем, кто позвал его и войска РФ в Украину.

 показати весь коментар
 
 
А що таке?- Проросійські терористи промазали і влучили по своїм.
 показати весь коментар
 
 
Батьки дитини гукали ;русскій мір; і були покарані вищими силами.
 показати весь коментар
 
 
Вата вже не маскується? Вирішили що Бога за бороду вхопили?
 показати весь коментар
 
 
В Донбасу був мир, але його рускаязичную чєлюсть геноцидили біндери і він почав воювати з ними.
 показати весь коментар
 
 
А.... А кто против-то? А ничо, что мир на Донбассе, как и по всей стране, БЫЛ ДО ПРИХОДА Рашки?
Вот и просит дитёнок этого мира на ЯЗЫКЕ ОККУПАНТА, между прочим! Так что к кому он обращается?
 показати весь коментар
 
 
Ти навіть не зрозумів мою думку...
Дитина на тому фото просить миру на мові тих, кто той мир забрав, тобто - російською!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Мыкола нажрался -- заводик бомбовый в кацапстане поминает
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 


Чому видалили посилання на заяву Героя України Надії Савченко?
 показати весь коментар
 
Страна то одна,только ваты запоребриковой много... а вату надо гнать за поребрик,там ей место.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
багато це скільки? 75%?
 показати весь коментар
 
Чому, багато атошників голосували за Зеленського.
 показати весь коментар
 
А тепер правдами й неправдами звільняються.
 показати весь коментар
 
 
Как ты это смог определить?
На избирательных участках голосовали все вместе: АТОшники, МВД (Аваков+Беня) и местные жители.
 показати весь коментар
 
 
Не "АТОшників", а "приходян" на спецділянках. Прокурорів, ментів, погранців, митників, фіскалів та місцевої вати. Тисячу разів про це писалося. Самому не огидно постити цю жувачку?
 показати весь коментар
 
так это ты не тут спроси. А у тех, кто САМ ПРИЗНАЕТСЯ, как обстреливал мирные кварталы СВОИХ тылов Недоноссии!
 показати весь коментар
 
мЬІкола: "одна" з ким? З кацапами? Нізачот. І гіфка твоя бездарна.
 показати весь коментар
 
Середа, 06 червня 2018, 14:32

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв, який є уродженцем Донецька, відверто висловився про своє рідне місто.

У програмі "Зе Інтерв'юер" гімнаст заявив, що Донецьк має повернутися в Україну.
"Багато друзів і знайомих з Донецька поїхали, деякі залишилися. Я дуже сумую по Донецьку, хотілося б туди потрапити, адже дуже рідко бачуся з бабусею і дідусем. Вони приїжджають до Києва десь раз на півроку. Ностальгія, звичайно, є. Плюс сам Донецьк був дуже красивим містом, дуже класним.
Навіть не знаю, коли це все закінчиться. Мені здається, що все всіх влаштовує, крім людей. Взагалі це погано, звичайно. Начебто просто всіх посварили, і тепер не зрозумій що. Звичайно, я б хотів, щоб Донецьк повернувся. Донецьк був і повинен бути в Україні. Ми всі одна країна. Так, звичайно, завжди є розбіжності, якісь моменти, хтось комусь не подобається, але ми були, є і повинні бути однією країною", - сказав Верняєв
 показати весь коментар
 
На кого ця тупизна розрахована? На кацапів, які співають мантри про "граажданскую ваайну НА Украине"? Чи на тих, які кидалися під українські танки у 2014?
 показати весь коментар
 
 
Ну так коли російські війська покинуть Донбас, а всі їхні найманці відсидять залежно від злочину- від 20 років і пожиттєво, плюс всі хто був під окупацією двадцять років проживуть в статусі негромадянина, якщо не зможуть здати екзамен на знання української мови та історії України- так і зразу.
 показати весь коментар
 
 
Какая знакомая тактика...
Самое прикольное, не только Россия, но и EC такую тактику полностью поддерживает.
 показати весь коментар
 
 
Донбас Донбасом, але Донбас не винен, що у Раді зібрались гаді.
 показати весь коментар
 
 
Кавказские(как будто там есть кавказцы) сайты оказывается не хотят знать о том что Бабилон =Дербенд (Ят Эр Бэнд-Спящий муж слуга Всевышнего,отсюда Бендар Деус у католиков) на Кавказе. После моего отрицательного отношения к страшным ржавым рекам,текущим в море в Дагестанской части и обращения к олигархам о закрытии этих "рек", а не ловли рыбы у берегов ИндоПэриджана, а главное "НЕВИДЕНИЕ" древнейшего в мире города,где сидели шахи Индопэриджана РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТ "Фейсбука" по СНГ ( куда я непомню когда Одэрбейджан входил,ведь отняли наши земли, а сейчас море хотят) решил еще раз закрыть мой аккаунт.ЭТО ДЕМОКРАТИЯ КРЕМЛЯ НЕРУССКОГО ПРЯТАТЬ ОТ НАРОДА ИХ ИСТОРИЮ, ВЕДЬ ДАГЕСТАН ТОЖЕ НАЗ-СЯ ОД(Аз)эрбэйджан. Так хотят всех в балванов превратить.Сайты "Святой Дербенд","Кавказский узел" и др.где за кавказскими никами арабохаи превращают в черную дыру целый регион,уничтожая его духовно и культурно. К ЧЕРТУ Московский региональный оффис по снг ( с арабами сидящими там).Одному в Баку с 1.5 тыс.подписчиками, когда они закрыли аккаунт пришлось писать к жене гл.ШЕФА( она открыла). Значит враги сидят в региональном офисе в Москве- дермократическом.
 показати весь коментар
 
кацапские упыри только так и воюют(все как куйло учил).ссыкливо и подло.в чистом поле они на перегной идут сразу.
 показати весь коментар
 
 
а тут еще недавно Гиркинд так вовремя разоткровенничался, как его в Славянске наши ПРОСИЛИ не прятаться за мирняком, а он ответил "Я что, дурак, в поле сражаться?".....
 показати весь коментар
 
 
все по казламордому уставу боевой службы - пушка на позиции должна быть обложена мирняком в три слоя.
 показати весь коментар
 
 
***
Четыре вагона пассажирского поезда, следующего из Новосибирска во Владивосток, сошли с рельсов рано утром в субботу, 1 июня.
Инцидент произошел на станции Куэнга Забайкальской железной дороги.
«В настоящее время на месте схода вагонов работают инспекторы Ространснадзора. РЖД планируется проверить на предмет соблюдения требований действующего законодательства», - говорится в сообщении.
Как пояснили в РЖД (подразделение Забайкальской железной дороги), в результате случившегося нарушился габарит соседнего пути. Причины случившегося выясняются. Последствия аварии ликвидировали прибывшие со станций Шилка и Зилово восстановительные поезда.
Более точная информация о раненных будет позже.
 показати весь коментар
 
 
Нужно понимать, что говорил Путин "мы будем стоять за спинами этих людей". Это когда регулярная армия РФ стоит за спинами ополчения. А когда нужно - эта армия регулярная стремительным броском замыкает Илловайски котёл.

И всё.
 показати весь коментар
 
 
А ПОЧЕМУ СЕПАРНЯ НЕ ГОНИТ С ЖИЛИХ КВАРТАЛОВ ВООРУЖЕНИЯ? ИЛИ ГЕРОИ ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ? А КОГДА ПРИЛЕТИТ ОТВЕТКА, БУДУТ ТУТ ВИСИРАТЬ ПРО ХФАШИСТОВ! ВИ ЛИБО ******** ***** В РАШКУ ИЛИ ЗВОНИТЕ В СБУ И СЛИВАЙТЕ КООРДИНАТИ ДИСЛОКАЦИИ ТЕХНИКИ
 показати весь коментар
 
 
Українських військових цей факт не повинен хвилювати (у укр. військових теж є тати, мами, діти і т. д)
 показати весь коментар
 
 
Цей факт і більшість цивільних українців абсолютно не хвилює. Розбірки "вони" vs "вони".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодіїОкупанти продовжують розміщувати поблизу житлових будинків на Донбасі військові позиції і важке озброєння, - ОБСЄ. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору